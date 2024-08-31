Впервые за 7 лет Джокович завершит сезон без титулов на «Больших шлемах»
Новак Джокович проиграл Алексею Попырину во втором круге US Open – 4:6, 4:6, 6:2, 6:4.
Таким образом, у серба в этом году нет ни одной победы на турнирах «Большого шлема»: на Australian Open он проиграл в полуфинале, на «Ролан Гаррос» – снялся перед четвертьфиналом, на «Уимблдоне» уступил в финале.
Джокович впервые с 2017-го завершает сезон без титулов на «Больших шлемах».
Опубликовал: Павел Ниткин
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