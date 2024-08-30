Экс-игрок сборной Украины и «Локо» Алиев объявлен в розыск СК РФ. Он подозревается в призывах к терроризму

Теги Локомотив Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Алиев премьер-лига Россия происшествия Анжи Политика Р-Спорт Футбол

Бывшего украинского футболиста Александра Алиева объявили в розыск в России.

Против экс-полузащитника «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» Киев возбуждено дело о публичных призывах к терроризму, он объявлен в розыск, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении СК.

По данным следствия, бывший игрок сборной Украины разместил видео, где призывал к террористической деятельности в Курской области. Подчеркивается, что «деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве».

165 комментариев
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Что скажут местные защитники ??видео видели??
+258
-38
+220
Ответ Zubi
Что скажут местные защитники ??видео видели??
Они промолчат, как всегда в таких новостях, просто будут тихо минусы ставить на адекватные комментарии
+248
-41
+207
Он родился в Хабаровске, его пожилые родители до сих пор живут в Курске, он публично от них отрёкся, всё что надо знать об этом биомусоре...
+201
-20
+181
Животное
Он вчера видос записал, где призывал всушников убивать мирных жителей Курской области
+169
-13
+156
Ответ Zubi
Что скажут местные защитники ??видео видели??
А этим хоть ссы в глаза
+145
-25
+120
>Чел призвал убивать мирняк на видео
>Подозревается
+118
-15
+103
Вообще не понимаю - ладно бы был какой ушибленный на голову бандеровский внучок, с репрессированным дедом-головорезом и схроном обрезов в огородике.
Но это чудо-то - русское, родившийся в Хабаровске и выросший в России... Сильно, видать, действуют башни-излучатели у небратьев, раз происходят такие мутации.
+89
-16
+73
Ответ Zubi
Что скажут местные защитники ??видео видели??
Тут можно сказать одно: всю российскую пропаганду можно смело распустить и сэкономить деньги. Украинцы с задачей настроить население РФ против себя и убить всю жалость к ним сами прекрасно справляются ;)
+83
-18
+65
Ответ ZarvuR2020
>Чел призвал убивать мирняк на видео >Подозревается
Суда ещё не было, поэтому и подозреваемый
+68
-6
+62
Хорошая новость. Давно пора поймать этого преступника.
+72
-14
+58
Абсолютно больной человек... Помнится, он и в бытность футболиста большим умом никогда не отличался
+58
-7
+51
Не зря у него неофициальное звание "самый тупой футболист на планете", просто отбитый.
+48
-1
+47
Ответ unreality
Тут можно сказать одно: всю российскую пропаганду можно смело распустить и сэкономить деньги. Украинцы с задачей настроить население РФ против себя и убить всю жалость к ним сами прекрасно справляются ;)
Я вообще не понимаю, зачем блокировать украинские сайты типа цензора. Если просто показывать сообщения оттуда, то никакая пропаганда не нужна, Соловьева можно будет уволить пинком под зад
+50
-8
+42
Мать с отцом живут в Курске - ему плевать. Нам в целом тоже. То что он кретин - это и 15 лет назад было ясно. Но говорить такое сейчас, когда у Украины задница горит на ЛБС - это совсем диагноз
+46
-6
+40
Ответ ZarvuR2020
>Чел призвал убивать мирняк на видео >Подозревается
Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.
+42
-4
+38
Он умственно отсталый
+30
-1
+29
Ответ Влад Безруков
Местные защитники кого? Алиева?
Украинцев
+43
-15
+28
Ответ Vitor Dia
Животное Он вчера видос записал, где призывал всушников убивать мирных жителей Курской области
Причём он сам из России же, опять русские уничтожают русских, чей-то план воплотился снова
+38
-11
+27
2014: Алиев и Милевский - алкаши
2024: Алиев и Милевский - террористы

Синька зло.
+28
-2
+26
Если не ошибаюсь у него родители живут в Курской области, это каким нужно быть человеком, чтобы такое сказать
+25
-1
+24
Ответ Adeen
Комментарий скрыт
Точно в Курске, никуда он их не перевёз. Его отец - офицер советской и российской армии в отставке, на украине он публичного от него отрёкся после начала СВО...
+26
-4
+22
Ответ Влад Безруков
Комментарий скрыт
Судя по тому, что с украины не было никакого осуждения этого стендапа Алиева, то да
+32
-11
+21
Ответ Николай Бойко
Я вообще не понимаю, зачем блокировать украинские сайты типа цензора. Если просто показывать сообщения оттуда, то никакая пропаганда не нужна, Соловьева можно будет уволить пинком под зад
Ага. При этом, что самое интересное, можно показывать сообщения ДО 2022 года. И даже ДО 2014, хе-хе
+21
-3
+18
Спортс внял призывам читателей
+25
-7
+18
Вот для этого на всей территории бывшей Украины и нужна денацификация. Надеюсь, теперь все это поняли
+30
-15
+15
Ответ Zubi
Что скажут местные защитники ??видео видели??
Местные защитники кого?
Алиева?
+30
-17
+13
Вот от него неудивительно такие слова слышать, интеллектом он никогда не блистал. На ютубе даже есть выпуск с названием самый тупой футболист😂
+11
0
+11
Ответ Super Bock
Комментарий удален модератором
Кузьминов изменник и военный преступник. Алиев просто отбитый алкаш с пропитым мозгом (примерно такой же как Панин), спецслужбам на таких нет смысла тратить время и ресурсы. Такие чаще всего сами освобождают мир от своего присутствия в канаве
+11
0
+11
Ответ exzi-i
Не зря у него неофициальное звание "самый тупой футболист на планете", просто отбитый.
Сосуля: "Ну да, нуда, пошёл я нахер"
+16
-5
+11
типичный украинец к сожалению, денацификацию будут углублять.
+19
-9
+10
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