Экс-игрок сборной Украины и «Локо» Алиев объявлен в розыск СК РФ. Он подозревается в призывах к терроризму

Бывшего украинского футболиста Александра Алиева объявили в розыск в России.

Против экс-полузащитника «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» Киев возбуждено дело о публичных призывах к терроризму, он объявлен в розыск, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении СК.

По данным следствия, бывший игрок сборной Украины разместил видео, где призывал к террористической деятельности в Курской области. Подчеркивается, что «деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве».