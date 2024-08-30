Экс-игрок сборной Украины и «Локо» Алиев объявлен в розыск СК РФ. Он подозревается в призывах к терроризму
Бывшего украинского футболиста Александра Алиева объявили в розыск в России.
Против экс-полузащитника «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» Киев возбуждено дело о публичных призывах к терроризму, он объявлен в розыск, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении СК.
По данным следствия, бывший игрок сборной Украины разместил видео, где призывал к террористической деятельности в Курской области. Подчеркивается, что «деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве».
Он вчера видос записал, где призывал всушников убивать мирных жителей Курской области
>Подозревается
Но это чудо-то - русское, родившийся в Хабаровске и выросший в России... Сильно, видать, действуют башни-излучатели у небратьев, раз происходят такие мутации.
2024: Алиев и Милевский - террористы
Синька зло.
Алиева?