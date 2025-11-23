Автогол Дуарте принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в гостях – 1:0

«Атлетико» был сильнее «Хетафе».

«Атлетико » одолел в гостях «Хетафе » (1:0) в 13-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Колисеум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Домингуш Дуарте отправил мяч в свои ворота на 82-й минуте.

