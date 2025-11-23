Матч окончен
Автогол Дуарте принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в гостях – 1:0
«Атлетико» был сильнее «Хетафе».
«Атлетико» одолел в гостях «Хетафе» (1:0) в 13-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Колисеум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Домингуш Дуарте отправил мяч в свои ворота на 82-й минуте.
Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 17:30, Колисеум
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
