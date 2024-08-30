РФС договорился с УЕФА о вечернем времени начала матчей Кубка России. Игры будут пересекаться с еврокубками

РФС договорился об удобном времени старта матчей Фонбет Кубка России.

Об это сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами», – сказал Митрофанов.

Часть игр турнира будут начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков.

Например, 19 сентября « » сыграет против «Крыльев Советов» – игра начнется в 20:45 по московскому времени.

2 октября « » начнет встречу против «Акрона» в 21:15 по московскому времени.