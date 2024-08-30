РФС договорился с УЕФА о вечернем времени начала матчей Кубка России. Игры будут пересекаться с еврокубками
РФС договорился об удобном времени старта матчей Фонбет Кубка России.
Об это сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами», – сказал Митрофанов.
Часть игр турнира будут начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков.
Например, 19 сентября «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» – игра начнется в 20:45 по московскому времени.
2 октября «Зенит» начнет встречу против «Акрона» в 21:15 по московскому времени.
Но ситуация печальная
Ради МатчТв, опозорившегося с правами
РФС стреляют себе в ногу))
Кому сдался матч на стадионе в 21 вечера в середине рабочей недели? Чтоб в 1-2ч ночи домой доезжать(тем, кто дальше живёт)? С детьми уж точно мало кто пойдёт
По ТВ мож ещё найдутся такие, которые всерьёз будут смотреть кубок вместо лч, но посещаемость на самом матче - близко к нулю скатится
УЕФА: вы кто такие? Я вас не звал, идите …..!
РФС: отлично! Договорились!
- Можно мы будем показывать матчи кубка России во время еврокубковых матчей?
- Да нам ###й
- Спасибо
по их групповому
турниру буржуйскому
пока стынет кружка пива жигулёвского
в ожидании матча кубка российского!
Не смешите. Так мало как на чемп ходить невозможно!
О чем и был разговор через прессу между Канделаки и представителем РФС
В РФС дальше стадиона болельщиков не видят...