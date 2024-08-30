РФС договорился с УЕФА о вечернем времени начала матчей Кубка России. Игры будут пересекаться с еврокубками

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РФС договорился об удобном времени старта матчей Фонбет Кубка России.

Об это сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами», – сказал Митрофанов.

Часть игр турнира будут начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков.

Например, 19 сентября «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» – игра начнется в 20:45 по московскому времени.

2 октября «Зенит» начнет встречу против «Акрона» в 21:15 по московскому времени.

171 комментарий
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Зря УЕФА согласились. Кто в здравом уме будет лч смотреть если параллельно кубок России зажигает.
+302
-7
+295
Ответ Утя Ваткин
Зря УЕФА согласились. Кто в здравом уме будет лч смотреть если параллельно кубок России зажигает.
Сарказм топовый

Но ситуация печальная
Ради МатчТв, опозорившегося с правами
РФС стреляют себе в ногу))

Кому сдался матч на стадионе в 21 вечера в середине рабочей недели? Чтоб в 1-2ч ночи домой доезжать(тем, кто дальше живёт)? С детьми уж точно мало кто пойдёт

По ТВ мож ещё найдутся такие, которые всерьёз будут смотреть кубок вместо лч, но посещаемость на самом матче - близко к нулю скатится
+97
-19
+78
Затмим еврокубки путем регионов.
+77
-5
+72
Ответ Утя Ваткин
Зря УЕФА согласились. Кто в здравом уме будет лч смотреть если параллельно кубок России зажигает.
Ну без шуток, я, наверное, наш Кубок буду смотреть, Зенит уж точно. Возможно, какие-то встречи топ соперников в ЛЧ буду
+77
-36
+41
Не понял, почему об этом вообще надо было с Уефа договариваться? Они что, время начала матчей в кубка страны определяют? 🤔
+46
-9
+37
Ответ King_X
Сарказм топовый Но ситуация печальная Ради МатчТв, опозорившегося с правами РФС стреляют себе в ногу)) Кому сдался матч на стадионе в 21 вечера в середине рабочей недели? Чтоб в 1-2ч ночи домой доезжать(тем, кто дальше живёт)? С детьми уж точно мало кто пойдёт По ТВ мож ещё найдутся такие, которые всерьёз будут смотреть кубок вместо лч, но посещаемость на самом матче - близко к нулю скатится
а кому сдался матч в 16 часов в рабочий день?
+35
-3
+32
РФС: а можно нам вечером кубок играть?
УЕФА: вы кто такие? Я вас не звал, идите …..!
РФС: отлично! Договорились!
+28
-5
+23
Представляю этот разговор:
- Можно мы будем показывать матчи кубка России во время еврокубковых матчей?
- Да нам ###й
- Спасибо
+17
0
+17
Ответ King_X
Сарказм топовый Но ситуация печальная Ради МатчТв, опозорившегося с правами РФС стреляют себе в ногу)) Кому сдался матч на стадионе в 21 вечера в середине рабочей недели? Чтоб в 1-2ч ночи домой доезжать(тем, кто дальше живёт)? С детьми уж точно мало кто пойдёт По ТВ мож ещё найдутся такие, которые всерьёз будут смотреть кубок вместо лч, но посещаемость на самом матче - близко к нулю скатится
Нет, не скатится. Сложно было когда матчи в 17:15 начинались, с работы надо было рано уходить
+15
-1
+14
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не понял, почему об этом вообще надо было с Уефа договариваться? Они что, время начала матчей в кубка страны определяют? 🤔
Насколько мне известно, УЕФА не рекомендует пересекать матчи внутренних турниров с европейскими клубными.
+13
-1
+12
Ответ Александр Сачков
Насколько мне известно, УЕФА не рекомендует пересекать матчи внутренних турниров с европейскими клубными.
Мы же в них не принимаем участие
+15
-4
+11
Ответ Force812
Мы же в них не принимаем участие
А это неважно, мы продолжаем состоять в УЕФА, нас оттуда никто не изгонял, поэтому их правила на нас действуют
+11
-1
+10
Как истинный патриот, буду смотреть кубок Росси вместо игр ЛЧ.
+23
-15
+8
Ответ Тралл из Питера
Ну без шуток, я, наверное, наш Кубок буду смотреть, Зенит уж точно. Возможно, какие-то встречи топ соперников в ЛЧ буду
Я тоже посмотрю наш кубок. В топку лч
+23
-15
+8
"РФС договорился с УЕФА"....Уже звучит как начало анекдота))
+8
0
+8
Ответ King_X
Сарказм топовый Но ситуация печальная Ради МатчТв, опозорившегося с правами РФС стреляют себе в ногу)) Кому сдался матч на стадионе в 21 вечера в середине рабочей недели? Чтоб в 1-2ч ночи домой доезжать(тем, кто дальше живёт)? С детьми уж точно мало кто пойдёт По ТВ мож ещё найдутся такие, которые всерьёз будут смотреть кубок вместо лч, но посещаемость на самом матче - близко к нулю скатится
Когда болеешь за родную команду и есть возможность попасть на стадион, то фиолетово становится в 2 ночи попадёшь домой или в 4
+13
-6
+7
опять Сибирь в пролёте, и дальний восток,олени у вас не один часовой пояс,не только в Москве хотят смотреть футбол
+13
-6
+7
Спартак в 20-45, Зенит в 21-15 это для болельщиков? дома да норм, но со стадиона как добираться?
+9
-2
+7
Ответ Фут.Боль
Затмим еврокубки путем регионов.
Ударим путём регионов
по их групповому
турниру буржуйскому
пока стынет кружка пива жигулёвского
в ожидании матча кубка российского!
+6
0
+6
Помню, когда Локо с Атлетико играл в ЛЧ осенью 2019 года, матч начинался в 22 часа, соответственно, закончили после полуночи. Во-первых, конкретно холодно, во-вторых, таксисты задирали чудовищные цены, поэтому пришлось тащиться на метро и добираться до дома к половине второго ночи. Так себе приключение посреди недели
+5
0
+5
Так-то, в 21:00 тоже не удобно, если в будни. В 23:00 только расход и это если без пенальти + дорога домой, а на следующий день на работу. Такое себе. Для рабочей недели, 19:30-20:00, самое оптимальное время начала матчей.
+4
0
+4
Надо было ещё извиниться перед УЕФА на всякий случай и занести им денег дополнительно...
+4
-1
+3
Ну хорошо, что договорились. Хотя по мне, так могли просто послать уефу куда подальше и транслировать, когда хотят.
+3
0
+3
Ответ King_X
Сарказм топовый Но ситуация печальная Ради МатчТв, опозорившегося с правами РФС стреляют себе в ногу)) Кому сдался матч на стадионе в 21 вечера в середине рабочей недели? Чтоб в 1-2ч ночи домой доезжать(тем, кто дальше живёт)? С детьми уж точно мало кто пойдёт По ТВ мож ещё найдутся такие, которые всерьёз будут смотреть кубок вместо лч, но посещаемость на самом матче - близко к нулю скатится
Посещаемость скатится? До уровня чемпа?
Не смешите. Так мало как на чемп ходить невозможно!
+5
-2
+3
Ответ Антон Фалафель
Как истинный патриот, буду смотреть кубок Росси вместо игр ЛЧ.
А Головин, как истинный патриот, откажется выходить на поле в матчах ЛЧ, чтобы вместо игр смотреть кубок России
+11
-8
+3
Ответ михаил караваев
Спартак в 20-45, Зенит в 21-15 это для болельщиков? дома да норм, но со стадиона как добираться?
А За Уралом это московское время уже за полночь, тут главное не чьё-то удобство, а перекрыть показ еврокубков, коль с МатчТВ они съехали
+5
-2
+3
Ответ Утя Ваткин
Зря УЕФА согласились. Кто в здравом уме будет лч смотреть если параллельно кубок России зажигает.
Я буду как раз смотреть Российский футбол
+12
-9
+3
Ответ Force812
Мы же в них не принимаем участие
РФС член УЕФА и должен ’играть’ по ее правилам, если хочет чтоб потом допустили до матчей. Если РФС не согласен и хочет чтобы у клубов были международные матчи, то надо переходить в другую международную континентальную ассоциацию.
О чем и был разговор через прессу между Канделаки и представителем РФС
+4
-1
+3
Ну спасибо, 21-15 это 3/4-15 утра по времени на Дальнем Востоке...все для болельщиков, очень удобно, чего уж там ..
В РФС дальше стадиона болельщиков не видят...
+5
-2
+3
Ответ Утя Ваткин
Зря УЕФА согласились. Кто в здравом уме будет лч смотреть если параллельно кубок России зажигает.
Большинство в здравом уме и будут смотреть свои команды, а не далекие и чужие ливерпули/реалы
+20
-18
+2
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