Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Соболев Футбол

Александр Соболев обратился к болельщикам «Зенита».

Форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».

«Долго думал, что скажу болельщикам. Уважаемые болельщики. Обращаюсь к болельщикам «Зенита» и СКА – в принципе, эти болельщики едины. Я понимаю, что у большинства из вас ко мне наверняка присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел.

Я не прошу вас меня поддержать. Я прошу дать мне шансик небольшой, а я постараюсь им воспользоваться. Обещаю, что своим отношением к делу, городу, болельщикам, команде я постараюсь воспользоваться шансом и стать своим», – сказал Соболев после презентации, прошедшей на представлении состава хоккейного СКА.

Материалы по теме

138 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Соболь Саня - иди #####!
+118
-10
+108
А ну ка давай ка.......
+78
-7
+71
Ты чо угараешь, дельфин? скажи спасибо если тебя ##### пинками не вышвырнут со стадиона
+81
-18
+63
Пошёл на ###, дельфин!
Никогда ещё не горело от какого-либо трансфера так сильно. Володька и уж тем более Дзюба в сторонке курят.
Вот уж подарочек от руководства и Семака в виде этой зловонной массы на лопате. Просто жесть, нормальных слов не подобрать.
+69
-13
+56
Ответ SMART789
Ты чо угараешь, дельфин? скажи спасибо если тебя ##### пинками не вышвырнут со стадиона
Кто вышвырнет 🤣🤣 хот договые которые заряжали про столицу футбола
+67
-19
+48
Иуда, ни слова про Спартак. 4.5 года был
+55
-10
+45
Все всё помнят, и про Спартаковец до мозга костей, и про то как дрался с игроками Зенита. Лучше бы Заболотного взяли.
+41
-3
+38
Ответ Рашпель793
Пошёл на ###, дельфин! Никогда ещё не горело от какого-либо трансфера так сильно. Володька и уж тем более Дзюба в сторонке курят. Вот уж подарочек от руководства и Семака в виде этой зловонной массы на лопате. Просто жесть, нормальных слов не подобрать.
Ну справедливости ради, ты оцениваешь Дзюбу сейчас с учётом того, что он немало пользы всё-таки принес, шанс у Соболева тоже будет
+32
-4
+28
Ответ Рашпель793
Пошёл на ###, дельфин! Никогда ещё не горело от какого-либо трансфера так сильно. Володька и уж тем более Дзюба в сторонке курят. Вот уж подарочек от руководства и Семака в виде этой зловонной массы на лопате. Просто жесть, нормальных слов не подобрать.
Жесть память короткая) если мерзковатая игра на поле от дельфина так перевешивает все, что делал и говорил володька по отношению к Зениту и поступки зюпки - я даже глором вас не могу назвать)
Просто скажу, что вы же в первых рядах после удачного сезона в Зените и будете его обелять и отмазывать
+31
-4
+27
Каждый из нас однажды заходил не в ту дверь..(с. ) Санька Соболев
+26
-3
+23
Ответ antip2000@pisem.net
К Зениту никогда не было уважения, скорее обратное чувство, после Волкова, это чувство усилилось. Ну, а после Соболева... Что я могу сказать. Поздравляю болельщиков Спартака )
На твоë неуважение к Зениту насрать, милейший.
+27
-9
+18
Дело не в клубе даже, а в твоем поведении. Все помнят симуляции, отвратительные поступки и слова, это больше всего остального напрягает.
+16
0
+16
Да никому ты, Саша, своим уже не будешь.
+14
0
+14
А причем тут из какой команды ты пришел, мне,например, на это все равно. Но то, как ты бил Барриоса и вел себя на поле говорит много о тебе.
+16
-2
+14
Как дельфин начал уже кружить вокруг ног у болел
+11
0
+11
Ответ Влад Безруков
Каждый из нас однажды заходил не в ту дверь..(с. ) Санька Соболев
Филипп ты здесь откуда?)...
+10
0
+10
🤮
+11
-1
+10
На матче Спартак-Зенит Соболева будут освистывать болельщики обеих команд.
+10
-1
+9
Дело дурачок не в том что ты из Спартака пришёл, а как мерзко ты вëл себя в матчах с Зенитом, по отношению к клубу, игрокам и болельщикам
+9
0
+9
Ответ Рав. Зильберман
Кто вышвырнет 🤣🤣 хот договые которые заряжали про столицу футбола
Да этот кибервоин на самом деле очень смешной. Он его через недели 2 будет "Сашенькой" называть. Они в принципе их называют как питомцев домашних - уменьшительно-ласкательные постоянно читаю. Руководство какает бабочками, все мимишные. А тут смотри какой режим включил "ТЫ ЧО, МЫ ВЫШВЫРНЕМ". Со стороны смешно смотрится. Ладно, через месяц будут поцелуйчики кидать друг другу. Это просто бзик на ровном месте, вообще просто так болелы стрелок щас быкуют, показывая какие они недовольные. А все почему? Потому что не хватает эмоций. За них обустроили чемпионат, за них всю лигу под себя подстроили, а им остается только здесь самоутверждаться перед болельщиками других клубов (даже краснодарским за Галицкого и 11 воспитанников достается от болельщиков, чья команда вообще россиян не использует (это даже верховный в лицо Фурсенко сказал, не я)). Поэтому он вышвернет на сайте, в реальной ситуации - это просьба автографов и пожелание успехов!
+16
-9
+7
Ответ antip2000@pisem.net
К Зениту никогда не было уважения, скорее обратное чувство, после Волкова, это чувство усилилось. Ну, а после Соболева... Что я могу сказать. Поздравляю болельщиков Спартака )
Мнение человека, который болеет за клуб без истории, никого не интересует
+6
0
+6
Скаа, я так и знал что скажет, дайте шанс, я постараюсь игрой изменить ваше мнение
+5
0
+5
Запомнился только мерзкими поступками на поле и вопиющим отношением к своему предыдущему клубу,фактически закатил истерику,отпуститИ меня в Зенит,есть бумага...позорище.
+3
0
+3
Чужой среди чужих
+3
0
+3
Бессовестность, бесхребетность и убогость в чистом виде!
+3
0
+3
шкура продажная
+3
0
+3
В Питере такие приживаются
+3
0
+3
Кто в драке бил сотрудников Зенита
Кто лил грязь на Клаудиньо и Вендела
Со-
+4
-1
+3
А дело не в том,из какой команды ты пришел.Дело в том,кто ты сам такой.
+3
0
+3
Ответ Лирой Дженкинс
Жесть память короткая) если мерзковатая игра на поле от дельфина так перевешивает все, что делал и говорил володька по отношению к Зениту и поступки зюпки - я даже глором вас не могу назвать) Просто скажу, что вы же в первых рядах после удачного сезона в Зените и будете его обелять и отмазывать
А что Дзюба до перехода что-то про Зенит плохое говорил? 🤔
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий