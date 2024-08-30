Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»
Александр Соболев обратился к болельщикам «Зенита».
Форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».
«Долго думал, что скажу болельщикам. Уважаемые болельщики. Обращаюсь к болельщикам «Зенита» и СКА – в принципе, эти болельщики едины. Я понимаю, что у большинства из вас ко мне наверняка присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел.
Я не прошу вас меня поддержать. Я прошу дать мне шансик небольшой, а я постараюсь им воспользоваться. Обещаю, что своим отношением к делу, городу, болельщикам, команде я постараюсь воспользоваться шансом и стать своим», – сказал Соболев после презентации, прошедшей на представлении состава хоккейного СКА.
Никогда ещё не горело от какого-либо трансфера так сильно. Володька и уж тем более Дзюба в сторонке курят.
Вот уж подарочек от руководства и Семака в виде этой зловонной массы на лопате. Просто жесть, нормальных слов не подобрать.
Просто скажу, что вы же в первых рядах после удачного сезона в Зените и будете его обелять и отмазывать
Кто лил грязь на Клаудиньо и Вендела
Со-