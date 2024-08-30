СКА пожертвовал 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Команда с Ротенбергом в составе победила в благотворительном матче со счетом 13:9

СКА пожертвовал 3 миллиона рублей в фонд помощи детям Курской области

Сегодня в загородном клубе «Репино‑Ленинское» прошла презентация состава армейского клуба на новый сезон КХЛ .

Меропритие закончилось благотворительным матчем, в котором участвовали все игроки СКА, а также главный тренер команды Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Матч закончился со счетом 13:9 в пользу команды «синих», за которых играл Ротенберг. Сообщается, что после игры СКА пожертвовал 3 миллиона рублей в фонд помощи детям Курской области.

Роман Ротенберг: «10 112 болельщиков на презентации Кузнецова! Собрали 1 млн рублей на поддержку детей из Курской области, вместе мы можем все»