СКА пожертвовал 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Команда с Ротенбергом в составе победила в благотворительном матче со счетом 13:9
СКА пожертвовал 3 миллиона рублей в фонд помощи детям Курской области
Сегодня в загородном клубе «Репино‑Ленинское» прошла презентация состава армейского клуба на новый сезон КХЛ.
Меропритие закончилось благотворительным матчем, в котором участвовали все игроки СКА, а также главный тренер команды Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.
Матч закончился со счетом 13:9 в пользу команды «синих», за которых играл Ротенберг. Сообщается, что после игры СКА пожертвовал 3 миллиона рублей в фонд помощи детям Курской области.
Роман Ротенберг: «10 112 болельщиков на презентации Кузнецова! Собрали 1 млн рублей на поддержку детей из Курской области, вместе мы можем все»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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