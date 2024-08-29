Разгромы от «Динамо» и «Локо», судьба Соболева решится в четверг, скандал с «Металлургом», новое интервью Роналду, камбэк Рублева, Копмейнерс в «Ювентусе» и другие новости

1. В Фонбет Кубке России «Динамо» разгромило «Крылья Советов» – 5:1! У Окишора дубль и ассист на Бокова, Гладышев и Макаров забили. «Локомотив» разнес «Химки» (4:0) с дублем Сулейманова. Дебютный гол Козлова принес «Краснодару» победу над «Пари НН» (1:0), а «Оренбург» уступил «Ростову» (0:1).

2. Скандал на Мемориале Ромазана: Даниил Вовченко получил травму в игре с «Нефтехимиком» после хита Абросимова, а возмущенный Андрей Разин увел «Металлург» в раздевалку в 3-м периоде. В итоге магнитогорцы получили техническое поражение.

3. Георгий Черданцев в среду вечером прямо по ходу матча «Динамо» анонсировал переход Александра Соболева в «Зенит», однако ничего не произошло. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что решение объявят в четверг.

4. Определились все 36 участников общего этапа ЛЧ-2024/25. Жеребьевка пройдет 29 августа.

5. US Open. Андрей Рублев победил Артура Риндеркнеша во втором круге, отыгравшись с 0:2 по сетам.

Эрика Андреева уступила Циньвэнь Чжэн, Екатерина Александрова обыграла Иву Йович.

6. Криштиану Роналду на собственном ютуб-канале дал интервью Рио Фердинанду. Португалец лестно отозвался о Саудовской Аравии, рассказал о своем отношении к критике, объяснил, почему плакал на Евро-2024, и заявил о намерении забить 1000 голов.

7. Матвей Сафонов приедет в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Голкипер «ПСЖ» пролетит около 20 000 километров.

8. Трансферы. Тен Копмейнерс перешел в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро, контракт – на 5 лет. «Боруссия» отдала Мукоко «Ницце» в аренду c правом выкупа за 15+ млн евро.

«Ливерпуль» покупает Кьезу у «Ювентуса за 13 млн евро и бонусы, футболист уже подтвердил. А «Юве» тем временем договорился с «МЮ» об аренде Санчо с обязательством выкупа. Больше трансферных новостей – в ленте тега.

9. Мэр Парижа перед стартом Паралимпиады вновь искупалась в Сене. Кстати, в среду прошла церемония открытия.

10. Первый канал покажет шоу Алины Загитовой «Хранители времени».

11. У 17-летнего хавбека «Барсы» Берналя разрыв крестообразной связки. Он травмировал колено в матче с «Райо».

12. Экс-жена Сафонова не требует 238 млн рублей за 15 лет на содержание дочери: «Анастасия посчитала лучшее для ребенка. Все в рамках закона – Матвей будет платить 1/4 от дохода»

13. Ассоциация профессиональных футболистов Англии хочет, чтобы ФИФА и АПЛ запретили отстранять игроков и так склонять их к уходу из клуба. Как минимум один игрок «Челси» обращался к юристам, пишет Daily Mail.

Цитаты дня.

Черданцев о «Зените»: «Семак сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, состав не изменился. Он намекает руководству, что не хватает качества игроков»

«Несусветная дичь». Вратарь «Динамо» Лунев об участии команд Медиалиги в Кубке России

«Барсе» можно регистрировать игроков, говоря, что травма на месяц-полтора «долгосрочная». «Мадриду» приходится плыть по этому морю грязи». Клубное ТВ «Реала» об Ольмо в заявке вместо Кристенсена

Форвард СКА Кузнецов о Миранчуке в МЛС: «То, что русских в Америке не любят – ерунда, все будет нормально. Мы столько лет прожили там и никогда не чувствовали плохого»

Винисиус о расизме: «Мы часто говорим об этом в «Реале». Решили, что мы все уйдем с поля в следующий раз, если такое повторится»

Криштиану Роналду: «Говорят, я эгоист, бла-бла-бла. Думаете, я изменюсь в 40 лет? Любите вы меня или нет – это часть жизни. Говорили, я спекся, потому что не забил на Евро, но у меня 10 голов в отборе»