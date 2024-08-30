Украинский паралимпиец не стал фотографироваться рядом с россиянином после награждения на Играх-2024

Украинский паралимпиец не сфотографировался рядом с россиянином на Играх-2024

29 августа на Паралимпийских играх в Париже были разыграны первые медали в плавании. Россиянин Кирилл Пульвер взял серебро на 200 м вольным стилем (категория S5, атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата), украинец Александр Комаров – бронзу. Победил итальянец Франческо Боччардо.

После вручения медалей Пульвер и Боччардо находились рядом во время совместного фото, а Комаров – на некотором отдалении от чемпиона и серебряного призера.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 8 сентября.