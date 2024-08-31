Осимхен не будет играть, если останется в «Наполи» и не перейдет в Саудовскую Аравию. Отношения с клубом окончательно испорчены

Виктор Осимхен может остаться без игровой практики в клубе на полгода.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, представители « » покидают Неаполь после неудачных переговоров.

Если Осимхен не перейдет в клуб Саудовской Аравии, то останется в « », однако не сможет работать с основной командой.

Утверждается, что отношения Осимхена с клубом Серии А окончательно испорчены.