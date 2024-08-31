Осимхен не будет играть, если останется в «Наполи» и не перейдет в Саудовскую Аравию. Отношения с клубом окончательно испорчены
Виктор Осимхен может остаться без игровой практики в клубе на полгода.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, представители «Челси» покидают Неаполь после неудачных переговоров.
Если Осимхен не перейдет в клуб Саудовской Аравии, то останется в «Наполи», однако не сможет работать с основной командой.
Утверждается, что отношения Осимхена с клубом Серии А окончательно испорчены.
(причём любому клубу, как оказалось, не только Челси. Такой невероятный топ нападающий, но вся борьба велась исключительно между вариантом с понижением зарплаты, Аравией и его самомнением)
Хочешь - иди на соглашение и добро пожаловать.
Не хочешь - не надо.
Исполнителей в атаке более чем достаточно, вариантов игры в атаке огромное количество, но подрывать агента каждого футболиста из-за чувака, агент которого устроил своему клиенту столько веселухи - это риск тотального провала не только с трансфером Осимхена, но и всей стратегии построения команды.
Буквально такого же, как был с недавно отправленной в туже сторону бесполезной бочки жира. Тут персонаж с таким же апломбом. Спасибо, это было уже и закончилось уходом за деньги каким-то чудом.
(Надеюсь, старик Оби Микел выжил после сегодняшнего. Точно могу сказать, что переговорщик из него непутёвый)
Теперь наглядно видно, что за трансферы отвечают футбольные люди, которые понимают такие тонкости.Осимхен тем более сам отказался от реалистичных бонусов в несколько миллионов, ему подавай 300к на карточку каждую неделю