Осимхен не будет играть, если останется в «Наполи» и не перейдет в Саудовскую Аравию. Отношения с клубом окончательно испорчены

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен может остаться без игровой практики в клубе на полгода.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, представители «Челси» покидают Неаполь после неудачных переговоров.

Если Осимхен не перейдет в клуб Саудовской Аравии, то останется в «Наполи», однако не сможет работать с основной командой.

Утверждается, что отношения Осимхена с клубом Серии А окончательно испорчены.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
та ну, я хочу драмы и разборок на скамейке между Конте, Лакакой и Осимхеном. Подписку на Серию А для такого оформлю.
+15
-1
+14
Осимхен может расчитывать (небезосновательно), что Конте скоро попрут и его вернут в команду
+8
-3
+5
Я очень рад, что Челси не пошёл на поводу ради вот этого вот бреда. Повторюсь - Осимхен хороший нападающий, который точно способен усилить, но он не нужен клубу на его условиях и условиях его нынешнего работодателя.

(причём любому клубу, как оказалось, не только Челси. Такой невероятный топ нападающий, но вся борьба велась исключительно между вариантом с понижением зарплаты, Аравией и его самомнением)

Хочешь - иди на соглашение и добро пожаловать.
Не хочешь - не надо.

Исполнителей в атаке более чем достаточно, вариантов игры в атаке огромное количество, но подрывать агента каждого футболиста из-за чувака, агент которого устроил своему клиенту столько веселухи - это риск тотального провала не только с трансфером Осимхена, но и всей стратегии построения команды.

Буквально такого же, как был с недавно отправленной в туже сторону бесполезной бочки жира. Тут персонаж с таким же апломбом. Спасибо, это было уже и закончилось уходом за деньги каким-то чудом.

(Надеюсь, старик Оби Микел выжил после сегодняшнего. Точно могу сказать, что переговорщик из него непутёвый)
+5
0
+5
Нигерийский Соболев
+4
-1
+3
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Я очень рад, что Челси не пошёл на поводу ради вот этого вот бреда. Повторюсь - Осимхен хороший нападающий, который точно способен усилить, но он не нужен клубу на его условиях и условиях его нынешнего работодателя. (причём любому клубу, как оказалось, не только Челси. Такой невероятный топ нападающий, но вся борьба велась исключительно между вариантом с понижением зарплаты, Аравией и его самомнением) Хочешь - иди на соглашение и добро пожаловать. Не хочешь - не надо. Исполнителей в атаке более чем достаточно, вариантов игры в атаке огромное количество, но подрывать агента каждого футболиста из-за чувака, агент которого устроил своему клиенту столько веселухи - это риск тотального провала не только с трансфером Осимхена, но и всей стратегии построения команды. Буквально такого же, как был с недавно отправленной в туже сторону бесполезной бочки жира. Тут персонаж с таким же апломбом. Спасибо, это было уже и закончилось уходом за деньги каким-то чудом. (Надеюсь, старик Оби Микел выжил после сегодняшнего. Точно могу сказать, что переговорщик из него непутёвый)
Да не приняла бы его раздевалка, если бы клуб поставил 250-300 в неделю.Как бы все это выглядело в глазах игроков, когда Палмер зарабатывает в 2 раза меньше? Как бы это смотрелось, когда Феликс и Санчо дали большую скидку, а на требования Осимхена у которого точно так же буксует карьера повелись? Это была бы бомба мощнее чем подписание Лукаку, которого точно так же отвергли остальные игроки в команде из-за огромной зп.

Теперь наглядно видно, что за трансферы отвечают футбольные люди, которые понимают такие тонкости.Осимхен тем более сам отказался от реалистичных бонусов в несколько миллионов, ему подавай 300к на карточку каждую неделю
+1
0
+1
Теперь только в Аль-Ахли,если они не передумали конечно.
0
0
0
Жадность фраера сгубила
0
0
0
Что за отношение, как к холопам в древние времена, купили выкупили на лавку посадили , играть не дают , нужно как то договариваться)
0
0
0
Для Наполи это провал. Теперь придётся продавать зимой в два раза дешевле.
0
0
0
Ответ Гол в девятину
Осимхен может расчитывать (небезосновательно), что Конте скоро попрут и его вернут в команду
если этот Наполи Конте не спасет, то можно закрывать клуб
+1
-1
0
Ответ Kubinec_
если этот Наполи Конте не спасет, то можно закрывать клуб
Это же Наполи.Совсем небольшой спад и сам Лаурентис начнет требовать, чтобы тренер вернул звезду в состав.
0
0
0
Ответ Гол в девятину
Осимхен может расчитывать (небезосновательно), что Конте скоро попрут и его вернут в команду
Причём тут Конте, если у него конфликт с Де Лаурентисом?
0
0
0
Ответ Гол в девятину
Осимхен может расчитывать (небезосновательно), что Конте скоро попрут и его вернут в команду
Так контры то с дедом, а не с тренером. Причём ещё с прошлого сезона. А ссориться с Де Лаурентисом это так себе затея. Он чисто из принципа теперь реально может как минимум до зимы задвинуть Витьку и плевать на деньги.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий