Юлманд о 3:1 с «Вольфсбургом»: «Недоволен вторым таймом – «Байер» был слишком пассивен, нам мало везло»
Каспер Юлманд: рад победе «Байера» над «Вольфсбургом», но недоволен 2-м таймом.
Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Вольфсбургом» (3:1) в Бундеслиге.
«Мы рады трем очкам. Я очень доволен первыми 40 минутами игры, но недоволен вторым таймом – мы были слишком пассивны, нам мало везло», – сказал тренер «Байера».
