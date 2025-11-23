Юлманд о 3:1 с «Вольфсбургом»: «Недоволен вторым таймом – «Байер» был слишком пассивен, нам мало везло»

Каспер Юлманд: рад победе «Байера» над «Вольфсбургом», но недоволен 2-м таймом.

Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Вольфсбургом » (3:1) в Бундеслиге.

«Мы рады трем очкам. Я очень доволен первыми 40 минутами игры, но недоволен вторым таймом – мы были слишком пассивны, нам мало везло», – сказал тренер «Байера ».