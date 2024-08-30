«Барса» совершила четыре платежа на счет секретаря Негрейры с 2005 по 2006 год на сумму 35 555 евро. Судья не видит иных причин этому, кроме как влияние на результаты

Появились новые подробности расследования в отношении дела Негрейры.

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей . Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Как пишет As со ссылкой на El Español, судья Хоакин Агирре в своем постановлении проинформировал, что « » совершила четыре платежа в период с 2005 по 2006 год на счет, зарегистрированный на имя секретаря Негрейры. Общая сумма этих переводов составляет 35 555 евро.

Следователи утверждают, что «не существует никаких коммерческих или профессиональных отношений между компанией Негрейры и госпожой Диас, а также между «Барселоной» и этим лицом, которые могли бы оправдать данные платежи».

Судья в своем постановлении подтверждает, что «ему не приходит в голову никакая другая убедительная причина, кроме как изменение результатов национального спортивного соревнования ( и Кубок Испании)», которая могла бы объяснить платежи «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей, занимавшему эту должность с 1993 по 2018 год.

В связи с изложенным, Агирре требует также расследовать десять новых банковских счетов. Шесть из них принадлежат секретарю Негрейры, а четыре – Хосе Мартинесу Альфонсо, другу Негрейры.