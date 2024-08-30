«Барса» совершила четыре платежа на счет секретаря Негрейры с 2005 по 2006 год на сумму 35 555 евро. Судья не видит иных причин этому, кроме как влияние на результаты
Появились новые подробности расследования в отношении дела Негрейры.
Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
Как пишет As со ссылкой на El Español, судья Хоакин Агирре в своем постановлении проинформировал, что «Барселона» совершила четыре платежа в период с 2005 по 2006 год на счет, зарегистрированный на имя секретаря Негрейры. Общая сумма этих переводов составляет 35 555 евро.
Следователи утверждают, что «не существует никаких коммерческих или профессиональных отношений между компанией Негрейры и госпожой Диас, а также между «Барселоной» и этим лицом, которые могли бы оправдать данные платежи».
Судья в своем постановлении подтверждает, что «ему не приходит в голову никакая другая убедительная причина, кроме как изменение результатов национального спортивного соревнования (Ла Лига и Кубок Испании)», которая могла бы объяснить платежи «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей, занимавшему эту должность с 1993 по 2018 год.
В связи с изложенным, Агирре требует также расследовать десять новых банковских счетов. Шесть из них принадлежат секретарю Негрейры, а четыре – Хосе Мартинесу Альфонсо, другу Негрейры.
Когда там миллионы крутятся. Конечно же это взятка. И конечно же барса со своего счета клубного переводила😁
Социальный мадридизм
Реал, Перес отправились в прошлое, а Франко в будущее
И заставили Барсу платить судьям, так ещё и вогнали ее в долги, что даже с трудом регистрирует игроки
Какие же коварные, столько гадостей из-за 3 побед на старте))
Или можем сыграть в эту игру ...я предполагаю что ты любишь давать под хвост ,оправдываться будешь ,приводить объяснения и обосновывать?
Презумпция невиновности подразумевает то, что Барса как раз-таки не должна доказывать свою невиновность и объяснять что-либо, так как изначально является невиновной, пока не доказано обратное.
А вот уже обвинитель должен доказать факт того, что клуб виновен и только тогда можно делать такие заявления.
Поэтому то, что судья «вправе предположить сам», не согласен. Пока вина не доказана, все предположения и заявления - разговоры для бабушек на лавочке у подъезда.
Почему когда стало понятно что Барселона выиграет без шансов, то эти новости пропали? Почему весь прошлый сезон был молчок про Негрейру? Почему эти новости появились тогда , когда у Реала проблемы?) Очередное совпадение? И самое забавное что об этом пишет либо марка, либо ас))
Когда неудачный матч у Реала, на спорц различные новости, включая негативные о Барсе, вспоминают Негрейру.
Всё, что нужно знать об этом ресурсе.
Так работает пиар, так работает система, так работает кабинет