«Барса» совершила четыре платежа на счет секретаря Негрейры с 2005 по 2006 год на сумму 35 555 евро. Судья не видит иных причин этому, кроме как влияние на результаты

Теги Барселона Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Появились новые подробности расследования в отношении дела Негрейры.

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Как пишет As со ссылкой на El Español, судья Хоакин Агирре в своем постановлении проинформировал, что «Барселона» совершила четыре платежа в период с 2005 по 2006 год на счет, зарегистрированный на имя секретаря Негрейры. Общая сумма этих переводов составляет 35 555 евро.

Следователи утверждают, что «не существует никаких коммерческих или профессиональных отношений между компанией Негрейры и госпожой Диас, а также между «Барселоной» и этим лицом, которые могли бы оправдать данные платежи».

Судья в своем постановлении подтверждает, что «ему не приходит в голову никакая другая убедительная причина, кроме как изменение результатов национального спортивного соревнования (Ла Лига и Кубок Испании)», которая могла бы объяснить платежи «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей, занимавшему эту должность с 1993 по 2018 год.

В связи с изложенным, Агирре требует также расследовать десять новых банковских счетов. Шесть из них принадлежат секретарю Негрейры, а четыре – Хосе Мартинесу Альфонсо, другу Негрейры.

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95 комментариев
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Ответ wodziegg
О, началось, слишком много побед на старте чемпионата у "Барсы"
Да, Перес на машине времени перенёсся в 2005 год и со счёта Барсы совершил четыре платежа на счет секретаря Негрейры, как же он коварен!
+150
-60
+90
О, началось, слишком много побед на старте чемпионата у "Барсы"
+173
-87
+86
Ага , и ещё не забудьте снять очки у Барсы , а то что-то реал буксует на старте ! Надо же как-то догонять ... !)!)!)!
+82
-39
+43
35 тысяч евро за год😂😂😂
Когда там миллионы крутятся. Конечно же это взятка. И конечно же барса со своего счета клубного переводила😁
+47
-11
+36
Ответ wodziegg
О, началось, слишком много побед на старте чемпионата у "Барсы"
Да-да
Социальный мадридизм

Реал, Перес отправились в прошлое, а Франко в будущее
И заставили Барсу платить судьям, так ещё и вогнали ее в долги, что даже с трудом регистрирует игроки

Какие же коварные, столько гадостей из-за 3 побед на старте))
+73
-42
+31
Ответ SkSK
Все верно. Платежи были? Были. Барса сумела объяснить их назначение? Видимо нет. Значит судья вправе предположить сам. Если Барса не согласна с его предположением, пусть приведет свое объяснение и обоснует его. Что не так?
так видимо нет, или нет? или да? ты присутствовал на всех дачах показаний?🤡
+43
-13
+30
Судья заявил что ему больше не чего не приходит в голову, может нужно не мысли свои транслировать а законом заниматься
+26
-6
+20
Ответ SanEffect
Нормальный такой аргумент. Если не вижу других причин, значит их нет. М - Логика.
Все верно. Платежи были? Были. Барса сумела объяснить их назначение? Видимо нет. Значит судья вправе предположить сам. Если Барса не согласна с его предположением, пусть приведет свое объяснение и обоснует его. Что не так?
+44
-25
+19
А вот нефиг было все три игры на старте выигрывать!
+21
-5
+16
Ответ SkSK
Все верно. Платежи были? Были. Барса сумела объяснить их назначение? Видимо нет. Значит судья вправе предположить сам. Если Барса не согласна с его предположением, пусть приведет свое объяснение и обоснует его. Что не так?
Судья не должен делать предположений он должен операться на предоставленные доказательства. Это база.

Или можем сыграть в эту игру ...я предполагаю что ты любишь давать под хвост ,оправдываться будешь ,приводить объяснения и обосновывать?
+17
-5
+12
Ну вот 35 555 это как раз те деньги которых хватило что-бы 10 лет подкупать судей )))
+17
-9
+8
Ответ Даниил Байша
35 тысяч евро за год😂😂😂 Когда там миллионы крутятся. Конечно же это взятка. И конечно же барса со своего счета клубного переводила😁
Просто цифра для сравнения - средняя зарплата в Испании в 2005-2006м годах - 28.7 тыс евро
+10
-3
+7
Опять Негрейра? Ах дааааа, Мадрид теряет очки, все понятно, давайте, продолжайте. Ну это уже не смешно, слишком предсказуемо.
+13
-6
+7
Нормальный такой аргумент. Если не вижу других причин, значит их нет. М - Логика.
+36
-29
+7
Ответ SkSK
Все верно. Платежи были? Были. Барса сумела объяснить их назначение? Видимо нет. Значит судья вправе предположить сам. Если Барса не согласна с его предположением, пусть приведет свое объяснение и обоснует его. Что не так?
Вы немного не правы тут, я думаю.
Презумпция невиновности подразумевает то, что Барса как раз-таки не должна доказывать свою невиновность и объяснять что-либо, так как изначально является невиновной, пока не доказано обратное.
А вот уже обвинитель должен доказать факт того, что клуб виновен и только тогда можно делать такие заявления.
Поэтому то, что судья «вправе предположить сам», не согласен. Пока вина не доказана, все предположения и заявления - разговоры для бабушек на лавочке у подъезда.
+11
-4
+7
Ответ akaAzazello
Просто цифра для сравнения - средняя зарплата в Испании в 2005-2006м годах - 28.7 тыс евро
Как раз на отчеты бы хватило) Какие дешевые выходят судья, если за пару десятков тысяч евро можно целый матч купить, это из разряда Месси купили ЧМ 😁
+11
-4
+7
Ответ King_X
Да-да Социальный мадридизм Реал, Перес отправились в прошлое, а Франко в будущее И заставили Барсу платить судьям, так ещё и вогнали ее в долги, что даже с трудом регистрирует игроки Какие же коварные, столько гадостей из-за 3 побед на старте))
Почему подобные новости не появляются когда реал лидирует? Почему 2 сезона назад(когда ещё была борьба ) появились новости о Негрейре?
Почему когда стало понятно что Барселона выиграет без шансов, то эти новости пропали? Почему весь прошлый сезон был молчок про Негрейру? Почему эти новости появились тогда , когда у Реала проблемы?) Очередное совпадение? И самое забавное что об этом пишет либо марка, либо ас))
+10
-4
+6
Кто то удивлён? Ожидаемая новость, после вчерашнего обсера королевичей. Дальше по классике будет очередное кринж шоу от Цирк ТВ. Неужели этот кабинет настолько не уверен в своих силах против хромой Барселоны, которая сводит концы с концами, чтобы игроков зарегать? Ну и рассказывайте теперь про честную борьбу
+14
-8
+6
Вообще не удивлен, уже в привычку вошло. Если Мадрид теряет очки, то жди на следующий день новости по Негрейре, работает как часы.
+14
-9
+5
Уверен, под Переса не капнули бы,даже если бы у него уши торчали из этого.
+4
-1
+3
Ну да негожа школьникам и Польскому деду из Каталонии опережать великих и ужасных сливочных черепашку с мартышкой, поэтому давайте вспомним про инцидент двадцатилетней давности который даже не потверждён.Ну вот они Мадридские короли футбола.
+13
-10
+3
интересно, если за 140 тысяч долларов можно было купить судью в Ла Лиге, зачем тогда клубы тратили миллионы на трансферы?)
+4
-1
+3
Ответ gPk
Забавно что все новости о Негрейре появляются от мадридских газет только после того, как у Барселоны на определённом этапе результаты лучше чем у Реала. Если бы Реал был с 9 очками за 3 матча, а Барселона с 5-ю за 3 матча, то таких новостей бы не было
Когда неудачный матч у Барсы, на спорце появится 100500 новостей о Барсе с негативной статистикой.
Когда неудачный матч у Реала, на спорц различные новости, включая негативные о Барсе, вспоминают Негрейру.

Всё, что нужно знать об этом ресурсе.

Так работает пиар, так работает система, так работает кабинет
+6
-3
+3
Забавно, что даже Ямаль не родился, а кабинет все хочет там что-то нарыть:)) Просто смешно:))
+21
-18
+3
Ответ Hayk Ghonakhchyan
Если можно купить результаты в одной из лучших лиг мира за 35к, то удачи вам со свом липовым расследованием.
35к евро в 2006 году - это не тоже самое, что сейчас. В 2005 году средняя зарплата была около 512 евриков.
+3
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+2
По ошибке же. Не на тот номер сбросили
+2
0
+2
Ответ Nike of FW
Ну вот 35 555 это как раз те деньги которых хватило что-бы 10 лет подкупать судей )))
Так для недалеких цветов вписано что есть ещё платежи которые требуется расследовать 🤦🏻‍♂️
+6
-4
+2
Ответ grauda
Осталось только проверить как это влияло на результат. Посмотреть откровенно не спорные моменты и подтвердить что они свистелись в сторону Барсы. Иначе это «мне кажется», и тогда креститься надо.
Ну, видимо, просто так деньги барса перечисляла. Слишком много денег было, девать некуда
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Да, Перес на машине времени перенёсся в 2005 год и со счёта Барсы совершил четыре платежа на счет секретаря Негрейры, как же он коварен!
А сумма в 30к евро вас не смущает? Смешные суммы и хотелось бы доказательств в виде игр увидеть а не крики про эвребе
+3
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Эх жаль у переса никто никакие платежи не найдет, когда влияешь на результаты судей, лиги, даже суперлигу свою создать хотел, ну явно мужчина ни на что не влияет, просто покупает "лучших" игроков и просто смотрит фубол
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