💥 Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Контракт – по схеме «3+1»
Форвард «Спартака» Александр Соболев стал игроком «Зенита».
Петербуржский клуб объявил о трансфере форварда, выложив его фото. Договоренность подтвердили и красно-белые.
Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один.
Ранее сообщалось, что Александру предложили 2,5-2,8 млн евро в год, а за самого футболиста «Зенит» заплатит около 10 млн евро.
23 июля Соболева отстранили от тренировок со «Спартаком».
Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В нынешнем сезоне форвард провел одну игру – с «Оренбургом» (0:2).
Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
у тех не чести ,не достоинтсва
Пока вижу только разочарование.
А пишут про переобувание так, будто спортс заполонили осчастливленные трансфером болельщики Зенита.
Из бинарной позиции в итоге, конечно, угадал
Все тут пишут про переобувания болельщиков Зенита, однако почти во всех пабликах болельщиков все относятся негативно к этому трансферов
хотя к чему это писать, тебе ж лишь бы плюсиков собрать