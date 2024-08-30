💥 Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Контракт – по схеме «3+1»

Форвард «Спартака» Александр Соболев стал игроком «Зенита».

Петербуржский клуб объявил о трансфере форварда, выложив его фото. Договоренность подтвердили и красно-белые.

Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один.

Ранее сообщалось, что предложили 2,5-2,8 млн евро в год, а за самого футболиста « » заплатит около 10 млн евро.

23 июля Соболева отстранили от тренировок со « ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В прошлом сезоне Мир он провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В нынешнем сезоне форвард провел одну игру – с «Оренбургом» (0:2).

Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.