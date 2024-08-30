💥 Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Контракт – по схеме «3+1»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия трансферы Александр Соболев Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев стал игроком «Зенита».

Петербуржский клуб объявил о трансфере форварда, выложив его фото. Договоренность подтвердили и красно-белые.

Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один.

Ранее сообщалось, что Александру предложили 2,5-2,8 млн евро в год, а за самого футболиста «Зенит» заплатит около 10 млн евро.

23 июля Соболева отстранили от тренировок со «Спартаком».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В нынешнем сезоне форвард провел одну игру – с «Оренбургом» (0:2).

Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

368 комментариев
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Всего плохого
+217
-15
+202
Ответ Дядь Валакас
А Чердак впервые в жизни правду сказал…
Все ошибаются
+198
-5
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А Чердак впервые в жизни правду сказал…
+131
-9
+122
Переобувание питерских болел через 3...
+129
-47
+82
Наконец-то этот позорный футболист нашел себе подходящий клуб
+100
-28
+72
Ответ фанат спартака с 1967
скоро весь вираж будет на руках носить соболева у тех не чести ,не достоинтсва
Какой вираж?)) ты из 2015 пишешь?
+72
-9
+63
скоро весь вираж будет на руках носить соболева
у тех не чести ,не достоинтсва
+98
-53
+45
Ответ Трент Резнор
Всего плохого
Единственный дельфин, которого никто не любит))
+39
-6
+33
Болельщики зенита больше всех его звали дельфином,придётся переобуваться,хотя для них это норма
+44
-14
+30
Ответ Дядь Валакас
А Чердак впервые в жизни правду сказал…
Он не специально. Прости его!!
+29
0
+29
Ответ Франк Небо
Переобувание питерских болел через 3...
А эти переобувающиеся болельщики Зенита, с вами сейчас в одной комнате?
Пока вижу только разочарование.
+71
-43
+28
"ты нашёл свою команду - так тебе и надо!" ©
+38
-12
+26
С победой спартачи!!✊🏻✊🏻
+28
-8
+20
Видимо трансфер затянулся пока Соболев устраивал сына в детдом.
+15
0
+15
Ответ Франк Небо
Переобувание питерских болел через 3...
Раз, два, три…)
+29
-15
+14
А так хорошо сезон начинался. Мать вашу за ногу!
+15
-2
+13
Сын ещё в семье или пришлось в дет.дом сдать
+14
-1
+13
Ответ Diald
Так а кто разве не ваши тут три недели твердили что этого не будет, не нужен он вам и это всё слухи и происки врагов?)
А переобувание тут в чем? Никто не верил и не хотел верить в то, что это ##### всплывет в Неве.
А пишут про переобувание так, будто спортс заполонили осчастливленные трансфером болельщики Зенита.
+21
-8
+13
Ответ Степан Зимин
Комментарий удален модератором
Он ещё и дельфин
+13
-1
+12
Ответ Дядь Валакас
А Чердак впервые в жизни правду сказал…
Он диаметрально противоположные вещи успел сказать на неделе
Из бинарной позиции в итоге, конечно, угадал
+10
0
+10
Ответ фанат спартака с 1967
скоро весь вираж будет на руках носить соболева у тех не чести ,не достоинтсва
это с чего такие выводы?
Все тут пишут про переобувания болельщиков Зенита, однако почти во всех пабликах болельщиков все относятся негативно к этому трансферов

хотя к чему это писать, тебе ж лишь бы плюсиков собрать
+17
-7
+10
Если 10 за это бревно дают сделка отличная для СМ
+11
-2
+9
Хороший подарок на столетие. Можно смело прекращать переживать за проект Миллера.
+17
-9
+8
Скатертью дорога,Сашок.
+8
0
+8
Ответ Игорь Новиков
Я, как болельщик Зенита, не хотел этого трансфера. Но раз уже свершилось - будем смотреть. Если хотя бы 50% от Дзюбы будет - уже не зря.
Анчелотти не болеет за Зенит.
+8
0
+8
Ответ Вечно в бане
А эти переобувающиеся болельщики Зенита, с вами сейчас в одной комнате? Пока вижу только разочарование.
Так а кто разве не ваши тут три недели твердили что этого не будет, не нужен он вам и это всё слухи и происки врагов?)
+14
-7
+7
Поздравляю всех фанов Спартака!
+9
-3
+6
Зачем Зениту 4 форварда,а тем более ещё и Соболев?
+8
-2
+6
Как бы там ни было, у Спартака в руках 10 млн. и этого более чем достаточно чтоб взять человека лет на 7 моложе и такого же уровня как Соболев. Если конечно селекция будет действовать грамотно. Но пока это 10 миллионов и зелёный свет. Соболев это пока что фарш, который надо попробовать обратно прокрутить. Может Зенит это и сделает и превратит его в 20 миллионов. Но это ещё надо сделать и это пока что нынешний Соболев, а не 2021 года. В общем, точно Спартак не выглядит проигравшим. К слову, он и в случае с Дзюбой так не выглядел. За Зе Луиша и Адриано можно и 5 дзюб отдать
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Будь проклят, этот день
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