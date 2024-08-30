Роман Ротенберг: «Величественный «Лахта Центр» – пример эффективности работы «Газпрома». Спасибо компании и лично Миллеру за помощь СКА, продолжающуюся почти 20 лет»
Сегодня СКА проводил презентацию команды перед началом сезона.
«Всей командой побывали в самом высоком небоскребе Европы – «Лахта Центре». Это величественное здание – один из ярких примеров того, насколько эффективно и профессионально работают в «Газпроме».
Мы всей командой встретились с Алексеем Борисовичем Миллером – он дал нам напутствие на новый сезон. Алексей Борисович отметил, что СКА, как и «Лахта Центр» является одним из символов Санкт-Петербурга, и пожелал команде успехов в новом сезоне.
Алексей Борисович пожелал СКА стремиться к цифре 3, к третьему Кубку Гагарина, и мы сделаем все возможное, чтобы воплотить в жизнь все задачи и цели, которые он поставил перед нами, ведь правильно поставленная цель, как сказал Алексей Миллер, – половина успеха.
Огромное спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу за постоянную поддержку и помощь нашему клубу, которая продолжается уже почти 20 лет. В эпоху «Газпрома» СКА завоевал два Кубка Гагарина, стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок Континента, а наша молодежка «СКА-1946» два раза взяла Кубок Харламова. Это самые успешные годы в истории армейцев!
Из «Лахта Центра» мы направляемся в «Репино-Ленинское», где в торжественной атмосфере проведем презентацию СКА. После официальной части состоится благотворительный матч. Вместе с командой мы собрали 3 миллиона рублей, эти средства мы направим в благотворительный фонд «Страна для детей», деньги пойдут на закупку гуманитарной помощи для детей из Курской области.
СКА всегда вместе с нашими людьми, вместе с нашей страной. Помогаем не на словах, а на деле!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»
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