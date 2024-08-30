«Наполи» купил Мактоминея у «МЮ» за 30 млн евро с учетом бонусов
Скотт Мактоминей перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи».
Неаполитанский клуб официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника. Срок действия контракта не разглашается.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 млн евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Удачи манк.
Центр будет выжигаться .
МЮ единственных нормальных игроков сливают, подготовка к очищению чемпионшипом
Удачи Скотти, ты истинный манк, в отличие от руководства.
Он хочет играть в каждом матче, в МЮ гарантировать ему это не могли.
Теперь ни того, ни другого в клубе нет.
Самое светлое пятно — Рууд в тренерском штабе (человек, из-за которого я полюбил «МЮ» 20 лет назад). А Эрик «10 ведьм» всё больше оправдывает вольный перевод своей фамилии.