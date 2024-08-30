«Наполи» купил Мактоминея у «МЮ» за 30 млн евро с учетом бонусов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Наполи Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи».

Неаполитанский клуб официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника. Срок действия контракта не разглашается.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 млн евро с учетом бонусов. 

В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: https://x.com/ADeLaurentiis/

52 комментария
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Удачи Скотти.
Удачи манк.
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Мактоминея продали, а Антони и Рэшфорд остались. Почему не наоборот..
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Ответ Алексей Демченко
Попробую продай Нокиа 3310 хотя бы за 5 000 так и тут ) неликвид
Сравнил легенду с двумя распиаренными бездарями
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+41
Ответ Dred
Удачи Скотти. Удачи манк.
Добротный футболист, в опорной зоне подчищал и забивал не меньше Рэшфорда, зря продали!)
+36
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Брат, мы тебя не забудем, спасибо за всё!
+28
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Ответ kokakoka
Мактоминея продали, а Антони и Рэшфорд остались. Почему не наоборот..
Попробую продай Нокиа 3310 хотя бы за 5 000 так и тут ) неликвид
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Конте собирает свою банду.
Центр будет выжигаться .
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Лол
МЮ единственных нормальных игроков сливают, подготовка к очищению чемпионшипом
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Теперь будет повод следить за его игрой в Наполи
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Он тянул МЮ в прошлом году, любимец болельщиков, очень странный трансфер…
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Ответ Алексей Демченко
Попробую продай Нокиа 3310 хотя бы за 5 000 так и тут ) неликвид
Нокиа 3310 легенда , неправильное сравнение)
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Думаю хороший трансфер как для Наполи так и для Мактоминея !
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Конте жжет)
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Фига. Топовый игрок жеж. МЮ реально не в адеквате.
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За 30 млн отличная продажа
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Походу таки продадут осимхена. Очень плотно закупились
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Гамшик 2.0!
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Ответ Алексей Демченко
Попробую продай Нокиа 3310 хотя бы за 5 000 так и тут ) неликвид
Если она будет оригинальная в комплекте и хорошем состоянии, ты удивишься ее стоимости:)
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У Конте ещё свою цену поднимет, потом вернется в МЮ за 60
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Нельзя, просто нельзя таких преданных игроков выдворять из клуба.

Удачи Скотти, ты истинный манк, в отличие от руководства.
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Сдается мне, вменяемые фанаты МЮ должны тут взгрустнуть. Воспитанник и человек, который отдавался в каждом матче уходит, а всевозможные Антони и Решфорды с Тан Хагами продолжат разваливать клуб.
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Как то мю его недооценил почему-то, старательный, моторный, выносливый игрок еще и забивал не мало, Конте знал кого подписывал.
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МЮ продает хороших игроков, а покупает непонятно что
+3
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Ответ kokakoka
Мактоминея продали, а Антони и Рэшфорд остались. Почему не наоборот..
У меня скорее вопрос почему Маунта даже не попытались продать, хотя бы за те же 30 млн евро. Бесспорно, Маунт более классный игрок нежели Мактом, но при этом места в старте для него нет, при живых форвардах схема с ложной 9кой вряд ли будет применяться, соответсвенно Маунт будет греть банку с огромным зарплатой за спиной Бруну. При этом сменщиков Бруну в составе достаточно тот же Зиркзее умеет играть под форвардом, Эриксен может подменить, Майну можно сдвинуть выше при необходимости.
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Ответ Габи Жезус
Сравнил легенду с двумя распиаренными бездарями
Лол, ну какая легенда из Мака? Хеа - да, был легендой клуба. А Мак - игрок ротации.
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Ответ Dred
Это было его решение. Он хочет играть в каждом матче, в МЮ гарантировать ему это не могли.
Плюс ко всему он воспитанник же, если мне память не изменяет? Сейчас такая мода пошла в АПЛ)
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Ответ Папа Футбола
Добротный футболист, в опорной зоне подчищал и забивал не меньше Рэшфорда, зря продали!)
Это было его решение.
Он хочет играть в каждом матче, в МЮ гарантировать ему это не могли.
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Ответ Answer1
У меня скорее вопрос почему Маунта даже не попытались продать, хотя бы за те же 30 млн евро. Бесспорно, Маунт более классный игрок нежели Мактом, но при этом места в старте для него нет, при живых форвардах схема с ложной 9кой вряд ли будет применяться, соответсвенно Маунт будет греть банку с огромным зарплатой за спиной Бруну. При этом сменщиков Бруну в составе достаточно тот же Зиркзее умеет играть под форвардом, Эриксен может подменить, Майну можно сдвинуть выше при необходимости.
Мак воспитаник клуба? Вроде да . Тогда выхлоп от его продажи просто огромный
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Жозе в своё время гордился, что из молодёжи подтащил к основе именно Скотта, хотя ЦПЗ тогда тьма была в команде. Значит, что-то видел в нём.

Теперь ни того, ни другого в клубе нет.

Самое светлое пятно — Рууд в тренерском штабе (человек, из-за которого я полюбил «МЮ» 20 лет назад). А Эрик «10 ведьм» всё больше оправдывает вольный перевод своей фамилии.
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Ответ Evgen_Hazard
В МЮ делают примерно тоже самое, что в Челси. Есть такое ощущение
Ага,продажа воспитанника клуба идёт сейчас в плюс трансферам
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