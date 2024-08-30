«Наполи» купил Мактоминея у «МЮ» за 30 млн евро с учетом бонусов

Скотт Мактоминей перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи».

Неаполитанский клуб официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника. Срок действия контракта не разглашается.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 млн евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне провел 32 матча в и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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