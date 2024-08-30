Ротенберг забил 6 голов в благотворительном матче СКА, у Кузнецова – 5 (1+4) очков, у Медведева – 2 (1+1)
Сегодня в загородном клубе «Репино‑Ленинское» прошла презентация состава армейского клуба на новый сезон КХЛ.
Мероприятие завершилось благотворительным матчем, в котором участвовали все игроки СКА, а также главный тренер команды Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.
Команда СКА «Синие», за которую выступал Ротенберг, одержала победу над командой СКА «Белые» со счетом 13:9.
Нападающий Евгений Кузнецов набрал 5 (1+4) очков в составе победившей команды, одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей отметился председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
В активе Романа Ротенберга – 6 забитых голов.
СКА пожертвовал 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Команда с Ротенбергом в составе победила в благотворительном матче со счетом 13:9
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