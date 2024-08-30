Ротенберг забил 6 голов в благотворительном матче СКА, у Кузнецова – 5 (1+4) очков, у Медведева – 2 (1+1)

Роман Ротенберг забил 6 голов в двустороннем матче СКА

Сегодня в загородном клубе «Репино‑Ленинское» прошла презентация состава армейского клуба на новый сезон КХЛ .

Мероприятие завершилось благотворительным матчем, в котором участвовали все игроки СКА, а также главный тренер команды Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Команда СКА «Синие», за которую выступал Ротенберг, одержала победу над командой СКА «Белые» со счетом 13:9.

Нападающий Евгений Кузнецов набрал 5 (1+4) очков в составе победившей команды, одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей отметился председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

В активе Романа Ротенберга – 6 забитых голов.

СКА пожертвовал 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Команда с Ротенбергом в составе победила в благотворительном матче со счетом 13:9