Карасев не наказан за неназначенный пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо», так как допустил объяснимую ошибку, он в великолепной форме и проводит хорошие матчи («Але, рэф!»)
Экс-судья рассказал, почему арбитра Сергея Карасева не наказали за ошибку.
Ранее Карасев не назначил пенальти в матче Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). В концовке второго тайма Диего Лаксальт оказался на газоне в штрафной «быков» после борьбы с Александром Черниковым, но арбитр не указал на точку, а ВАР не вмешался в эпизод.
Позднее ЭСК в своем решении назвал действия Карасева ошибочными.
«Почему Карасев не наказан? Прямых комментариев я не получил. Однако мои источники в РФС говорят, что дело не в позднем решении ДС и ЭСК, а в том, что Карасев допустил понятную с точки зрения трактовок ошибку. А футболист (читай: рефери) основного состава за понятную ошибку не садится на лавку», – написал Илья Обломов в своем телеграм-канале «Але, рэф!».
«Карасев находится в великолепной форме, проводит хорошие матчи и допустил понятную, объяснимую всем ошибку.
Есть ситуации, где ошибки является более грубыми, менее объяснимыми. Форма судьи хуже. Деятельность ДС не направлена на то, чтобы наказать какого-то судью за ошибку. А на то, чтобы следующий тур прошел с минимальным количеством ошибок.
Если ошибка свидетельствует о том, что рефери находится не в лучшей физической и ментальной форме, тогда на поле выходят лучшие.
Карасев остается одним из лучших в обойме», – цитирую источник», – добавил экс-арбитр.
Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо». Каманцев сообщил о решении ЭСК
Ворон ворону глаз не выклюет (с)
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