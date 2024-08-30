Карасев не наказан за неназначенный пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо», так как допустил объяснимую ошибку, он в великолепной форме и проводит хорошие матчи («Але, рэф!»)

Экс-судья рассказал, почему арбитра Сергея Карасева не наказали за ошибку.

Ранее Карасев не назначил пенальти в матче Мир между «Динамо» и « » (0:1). В концовке второго тайма оказался на газоне в штрафной «быков» после борьбы с , но арбитр не указал на точку, а ВАР не вмешался в эпизод.

Позднее ЭСК в своем решении назвал действия ошибочными.

«Почему Карасев не наказан? Прямых комментариев я не получил. Однако мои источники в РФС говорят, что дело не в позднем решении ДС и ЭСК, а в том, что Карасев допустил понятную с точки зрения трактовок ошибку. А футболист (читай: рефери) основного состава за понятную ошибку не садится на лавку», – написал Илья Обломов в своем телеграм-канале «Але, рэф!».

«Карасев находится в великолепной форме, проводит хорошие матчи и допустил понятную, объяснимую всем ошибку.



Есть ситуации, где ошибки является более грубыми, менее объяснимыми. Форма судьи хуже. Деятельность ДС не направлена на то, чтобы наказать какого-то судью за ошибку. А на то, чтобы следующий тур прошел с минимальным количеством ошибок.



Если ошибка свидетельствует о том, что рефери находится не в лучшей физической и ментальной форме, тогда на поле выходят лучшие.



Карасев остается одним из лучших в обойме», – цитирую источник», – добавил экс-арбитр.

Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо». Каманцев сообщил о решении ЭСК