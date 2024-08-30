Карасев не наказан за неназначенный пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо», так как допустил объяснимую ошибку, он в великолепной форме и проводит хорошие матчи («Але, рэф!»)

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Диего Лаксальт видеоповторы соцсети Александр Черников ЭСК РФС Футбол

Экс-судья рассказал, почему арбитра Сергея Карасева не наказали за ошибку.

Ранее Карасев не назначил пенальти в матче Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). В концовке второго тайма Диего Лаксальт оказался на газоне в штрафной «быков» после борьбы с Александром Черниковым, но арбитр не указал на точку, а ВАР не вмешался в эпизод.

Позднее ЭСК в своем решении назвал действия Карасева ошибочными.

«Почему Карасев не наказан? Прямых комментариев я не получил. Однако мои источники в РФС говорят, что дело не в позднем решении ДС и ЭСК, а в том, что Карасев допустил понятную с точки зрения трактовок ошибку. А футболист (читай: рефери) основного состава за понятную ошибку не садится на лавку», – написал Илья Обломов в своем телеграм-канале «Але, рэф!».

«Карасев находится в великолепной форме, проводит хорошие матчи и допустил понятную, объяснимую всем ошибку.

Есть ситуации, где ошибки является более грубыми, менее объяснимыми. Форма судьи хуже. Деятельность ДС не направлена на то, чтобы наказать какого-то судью за ошибку. А на то, чтобы следующий тур прошел с минимальным количеством ошибок.

Если ошибка свидетельствует о том, что рефери находится не в лучшей физической и ментальной форме, тогда на поле выходят лучшие.

Карасев остается одним из лучших в обойме», – цитирую источник», – добавил экс-арбитр.

Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо». Каманцев сообщил о решении ЭСК

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26 комментариев
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Карасев две недели назад приезжал к нам в Беларусь, судил матч Гомель - БАТЭ. Где-то в миллиард раз лучше, чем местные судьи. Так что, если надумаете его выгонять, отправляйте нам - в нашем болоте он будет как гуру, сенсей, магистр.
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Рука руку моет (с) Ошибся, но не ошибся) Суди дальше Лысый!))) А мы без очков…
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Большую наглость трудно и представить.
Ворон ворону глаз не выклюет (с)
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Лысый явно натирает чьи - то шары, раз такой блат и безнаказанность
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Объяснимая ошибка,воздушная подножка,не акцентированный наступ...
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Что ещё ожидать от этого органа!??
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Так и до "просто хороший человек" дойдут.
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объяснимую ошибку, чего #####?
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Животика нет, значит и наказывать не за что.
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Да и лысым ему хорошо.
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Бог ему судья
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Ответ faaakkkeee
Карасев две недели назад приезжал к нам в Беларусь, судил матч Гомель - БАТЭ. Где-то в миллиард раз лучше, чем местные судьи. Так что, если надумаете его выгонять, отправляйте нам - в нашем болоте он будет как гуру, сенсей, магистр.
Зачем? У вас футбола лет 20 уже нет. Вас Сан-Марины и Гибралтары нахлобучивают. Что там судить, Борисовских трактористов с гомельскими комбайнерами? Наймите агрономов, пусть судят
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Ответ faaakkkeee
Карасев две недели назад приезжал к нам в Беларусь, судил матч Гомель - БАТЭ. Где-то в миллиард раз лучше, чем местные судьи. Так что, если надумаете его выгонять, отправляйте нам - в нашем болоте он будет как гуру, сенсей, магистр.
Покрасить - и вылитый Мэйс Винду
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Карасёв у нас уже давно священная корова. Непонятно только за какие заслуги.
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С точки зрения ЭСК и КДК Карасёв допустил понятную и объяснимую ошибку, поэтому не наказан ? Ваши, блин,трактовки и аргументацию надо в рамочку и в музей.
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в слишком хорошей форме, вобщем
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Я тоже в прекрасной форме! Готов даже не выходить на работу, чтобы люди не страдали из-за моей прекрасной формы. Только платите и нет проблем!
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Не наказан, потому что "лучший" и боятся бросить на себя тень.
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"А футболист (читай: рефери)"
Эммм, что?..
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Это точно, Карасёв в великолепной форме, и всегда будет в обойме........
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С точки зрения трактовок и правил , просто не доглядел !!!
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Ответ WelcomeBackPURE
Лысый явно натирает чьи - то шары, раз такой блат и безнаказанность
Ты прав, я тоже так думаю, он похоже из касты неприкасаемых....
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Ответ superbro
объяснимую ошибку, чего #####?
То есть нужную.
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