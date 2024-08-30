Сын Соболева спел «Солнце светит нам в «Зените». В мае Сергей назвал команду «бомжами» на стриме
Сын Александра Соболева исполнил отрывок из песни группы «Ленинград».
Форвард, перешедший из «Спартака» в «Зенит», выложил ролик со своим ребенком и написал: «А почему бы и не спеть нам?»
«Император дядя Петя,
Александр, тетя Катя
На «Зените» тоже, кстати.
Питер – ветер!
Ветер – Питер!
Выше знамя поднимите!
На граните-парапете
Почему бы и не спеть нам?
Сине-бело-голубое небо – Питер!
Вместе, смело! Солнце светит нам в «Зените», – постарался пропеть Сергей.
В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».
я даже не знаю что написать, люди то правы, как не выгораживай любимый клуб
Руководство Зенита с Семаком положили болт на всех. Показали, что им плевать на болельщиков. Это как бы факт, нравится он или нет. Поэтому выгораживать их, что-то там чувствовать, а зачем? Это ж не мы решили
Прям эталонный болельщик Зенита.
Будет своим 👍
любой каприз за ваши деньги. )))
Что-то мне подсказывает что у папочки ;)