Сын Соболева спел «Солнце светит нам в «Зените». В мае Сергей назвал команду «бомжами» на стриме

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Сын Александра Соболева исполнил отрывок из песни группы «Ленинград».

Форвард, перешедший из «Спартака» в «Зенит», выложил ролик со своим ребенком и написал: «А почему бы и не спеть нам?»

«Император дядя Петя,
Александр, тетя Катя
На «Зените» тоже, кстати.

Питер – ветер!
Ветер – Питер!
Выше знамя поднимите!
На граните-парапете
Почему бы и не спеть нам?

Сине-бело-голубое небо – Питер!
Вместе, смело! Солнце светит нам в «Зените», – постарался пропеть Сергей.

В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».

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114 комментариев
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Кринжатина
+179
-5
+174
какой позор
я даже не знаю что написать, люди то правы, как не выгораживай любимый клуб
+168
-8
+160
Какой кринж ######(капец), в кого же вырастет ребенок с таким папашей
+71
-7
+64
Ответ SMART789
какой позор я даже не знаю что написать, люди то правы, как не выгораживай любимый клуб
Прозрел наконец
+71
-9
+62
Ответ SMART789
какой позор я даже не знаю что написать, люди то правы, как не выгораживай любимый клуб
А зачем выгораживать? Норм болелы, которых 99% не хотели этого и были против. Да и адекватные болелы других клубов были в общем то аналогичного мнения.
Руководство Зенита с Семаком положили болт на всех. Показали, что им плевать на болельщиков. Это как бы факт, нравится он или нет. Поэтому выгораживать их, что-то там чувствовать, а зачем? Это ж не мы решили
+43
-2
+41
Отмазывают парня,с детства врать придется и притворятся
+40
-1
+39
Ответ Arti Astakhov
Кринжатина
Дельфинятина)
+36
-2
+34
Как-то это не совсем этично, мальчику всего 7 лет. Мало ли, кто что говорил в этом возрасте, а тут целая новость.
+37
-4
+33
Ответ Cearvm
Как-то это не совсем этично, мальчику всего 7 лет. Мало ли, кто что говорил в этом возрасте, а тут целая новость.
А то что это выкладывает отец этого мальчика вас не смущает?
+24
0
+24
Мне кажется, это унижение ребёнка входило в условия по переходу Соболева в Зенит. Мол, если ребёнок не будет унижен после его высказывания про бомжей, перехода не будет. Ну а деньги не пахнут, поэтому Соболев выбрал Зенит, а не сына.
+21
-1
+20
Ответ Cearvm
Как-то это не совсем этично, мальчику всего 7 лет. Мало ли, кто что говорил в этом возрасте, а тут целая новость.
Этому жиробасу 7 лет всего?
+29
-11
+18
🤢
+17
-1
+16
В этом трансфере позорно всё и все
+16
0
+16
Главный переобувальщик найден.
Прям эталонный болельщик Зенита.
Будет своим 👍
+25
-12
+13
Ответ Хуан Карос
Какой талантливый мальчик. Ему самое место в школе актёрского мастерства.
Завтра Боярский ему шляпу подарит, возьмёт под крыло )
+12
0
+12
Семейная поездка за новой парой обуви, чё вы хотите)
+11
-2
+9
Александр продолжает пробивать донья )
+7
0
+7
саня уже начал отрабатывать свой контракт. провéл с сыном воспитательную беседу вот. и тот даже песенку спел, для питеских ушей.
любой каприз за ваши деньги. )))
+6
-1
+5
Яблоко от яблоньки
+5
0
+5
Какой кринж воспитывать ребенка мажором, что даже с детского кресла не успел соскочить, а уже с последним айфоном
+4
0
+4
Чувствую, в школе ему будет весело.
+5
-1
+4
Ответ Трент Резнор
Прозрел наконец
Просто плюсов захотел
+6
-2
+4
Такой маленький, а переобувается как взрослый
+4
0
+4
Противно конечно
+5
-1
+4
Ответ Илья Сутурин
Какой кринж ######(капец), в кого же вырастет ребенок с таким папашей
В боевого дельфина, но под прикрытием😼
+4
0
+4
Кресло явно не под его вес
+3
0
+3
И затем пролепетал: Сегодня Родина там, где задница в тепле и ты, папа, лучше меня это знаешь За тем и приехал в питер
+3
0
+3
Ответ Cearvm
Как-то это не совсем этично, мальчику всего 7 лет. Мало ли, кто что говорил в этом возрасте, а тут целая новость.
Это понятно. Но понятно и другое: когда он клуб оскорблял, интересно, у кого он нахватался?
Что-то мне подсказывает что у папочки ;)
+3
0
+3
В 7 лет говорит как трехлетний. Кокорин был прав, родителям бы заняться реьенком.
+3
0
+3
Ответ Игорь Брага
В 7 лет говорит как трехлетний. Кокорин был прав, родителям бы заняться реьенком.
От осинки не родятся апельсинки 😄
+3
0
+3
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