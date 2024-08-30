Сын Соболева спел «Солнце светит нам в «Зените». В мае Сергей назвал команду «бомжами» на стриме

Сын Александра Соболева исполнил отрывок из песни группы «Ленинград».

Форвард, перешедший из «Спартака» в «Зенит», выложил ролик со своим ребенком и написал: «А почему бы и не спеть нам?»

«Император дядя Петя,

Александр, тетя Катя

На «Зените» тоже, кстати.

Питер – ветер!

Ветер – Питер!

Выше знамя поднимите!

На граните-парапете

Почему бы и не спеть нам?

Сине-бело-голубое небо – Питер!

Вместе, смело! Солнце светит нам в «Зените», – постарался пропеть Сергей.

В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».