Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00. «МЮ», «Рома», «Сосьедад», ПАОК и другие узнают соперников

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Сегодня в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги Европы.

Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

Корзина 1: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия» Прага;

Корзина 2: «Реал Сосьедад», АЗ, «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;

Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория» Пльзень, «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланд», «Мальме»;

Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ, «Эльфсборг». 

27 комментариев
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РФШ - огромные молодцы! Спасибо большое нашим ребятам, за то что бились до конца и смогли выйти в Лигу Европы! Янис Икауниекс и Фабрис Ондоа - The Best!
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Ответ Cristiano Ronaldo
РФШ - огромные молодцы! Спасибо большое нашим ребятам, за то что бились до конца и смогли выйти в Лигу Европы! Янис Икауниекс и Фабрис Ондоа - The Best!
Присоединяюсь к поздравлениям! Была подушка в виде ЛК, но выстояли и пробились в ЛЕ, где больше шансов привезти топовые команды в Ригу
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Ответ Under
Шестерка из четвертой это кто?
Вот и я только три насчитал - Атлетик, Хоффенхайм и Ниццу. Твенте, думаю, не потяне, максимум в плей-офф выйдет,, про остальных и говорить не стоит
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Ответ Человек1991
Пусть для Паока Чалова будет жёсткая проверка : Рома, Тоттенхэм, Сосьедад, Лион, Галатасарай, Динамо, Атлетик, Хоффенхайм . ))
а динамо что в этом списке забыло
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Воспитанники + легионеры. Клуб создан относительно недавно, поэтому ждём лет через пять первую поросль.
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Плохо, что теперь из ЛЧ команды в плей-офф не спускаются, сильно состав участников укреплялся таким образом
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кто сегодня вместо Рона будет кнопочку нажимать? )
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ондоа спасал на протяжении всего отбора в ЛЧ и ЛЕ, вчера тоже тащил на полную катушку. Команда после 70-й минуты, вжалась в штрафную и АПОЭЛ лупил по нашим воротам, со всех позиций. Штейнборс послабее будет, а уж игру его я видел неоднократно.
В любом случае надо усилиться перед ЛЕ, брать игроков по выше уровнем
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ПАОК Чалова и Оздоева вообще-то
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Ответ Федор Малышко
Странно: из четвертой корзины шестерка команд может забрать ЛЕ, но вот ни одной такой из третьей.
Шестерка из четвертой это кто?
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Ответ Человек1991
Пусть для Паока Чалова будет жёсткая проверка : Рома, Тоттенхэм, Сосьедад, Лион, Галатасарай, Динамо, Атлетик, Хоффенхайм . ))
Думаю, Юнион посильнее будет, чем Динамо
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я сторонник новой системы группового этапа в ЛЧ, но вот в ЛЕ не понимаю, зачем это нужно. Одно дело главный клубный турнир мира, за которым все следят затаив дыхание, где реальные топы должны хоть иногда играть друг с другом, и другое дело лига европы и конференций, за которыми следят в разы меньше, там вся эта каша в таблице на 36 команд и встреча Аякса с Рейнджерс мне кажутся совершенно лишним, проще было сохранить групповой формат
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Ответ nek24
я сторонник новой системы группового этапа в ЛЧ, но вот в ЛЕ не понимаю, зачем это нужно. Одно дело главный клубный турнир мира, за которым все следят затаив дыхание, где реальные топы должны хоть иногда играть друг с другом, и другое дело лига европы и конференций, за которыми следят в разы меньше, там вся эта каша в таблице на 36 команд и встреча Аякса с Рейнджерс мне кажутся совершенно лишним, проще было сохранить групповой формат
Аякса с Рейнджерс может и нет, а Юнайтед - Рома или Лацио - Тоттенхэм раньше четвертьфинала всяко интересней
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Ответ Госпокрин
Так иначе нельзя было, ибо старый формат ЛЧ предусматривал ротацию между ЛЧ и ЛЕ (а в новом его нет)
технически какие проблемы обойтись в старом формате без команд из ЛЧ?
восемь групп по четыре команды
хотите с первыми двумя сразу 1/8 играйте, при этом хотите сливайте третьи места в ЛК, хотите нет
хотите делайте доп раунд, где вторые и третьи места сначала между собой сыграют, потом уже будет привычная 1/8
ну в общем, технически я проблем не вижу обойтись без восьми команд из ЛЧ
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Ответ nek24
я сторонник новой системы группового этапа в ЛЧ, но вот в ЛЕ не понимаю, зачем это нужно. Одно дело главный клубный турнир мира, за которым все следят затаив дыхание, где реальные топы должны хоть иногда играть друг с другом, и другое дело лига европы и конференций, за которыми следят в разы меньше, там вся эта каша в таблице на 36 команд и встреча Аякса с Рейнджерс мне кажутся совершенно лишним, проще было сохранить групповой формат
Так иначе нельзя было, ибо старый формат ЛЧ предусматривал ротацию между ЛЧ и ЛЕ (а в новом его нет)
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Ответ Cristiano Ronaldo
РФШ - огромные молодцы! Спасибо большое нашим ребятам, за то что бились до конца и смогли выйти в Лигу Европы! Янис Икауниекс и Фабрис Ондоа - The Best!
стадион должен быть забит на играх
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Ответ Adanilove1991
В любом случае надо усилиться перед ЛЕ, брать игроков по выше уровнем
Надо конечно, но состав сформирован уже и наврядли кого-то купят. Очень нравится Янис Икауниекс в этом сезоне, полноценный лидер наш!
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Пусть для Паока Чалова будет жёсткая проверка : Рома, Тоттенхэм, Сосьедад, Лион, Галатасарай, Динамо, Атлетик, Хоффенхайм . ))
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Ответ Adanilove1991
Ондоа привёз второй гол и вообще не очень надёжен весь сезон. Лучше бы Пашу Штейнбора ставили
Ондоа спасал на протяжении всего отбора в ЛЧ и ЛЕ, вчера тоже тащил на полную катушку. Команда после 70-й минуты, вжалась в штрафную и АПОЭЛ лупил по нашим воротам, со всех позиций. Штейнборс послабее будет, а уж игру его я видел неоднократно.
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Ответ Cristiano Ronaldo
РФШ - огромные молодцы! Спасибо большое нашим ребятам, за то что бились до конца и смогли выйти в Лигу Европы! Янис Икауниекс и Фабрис Ондоа - The Best!
Ондоа привёз второй гол и вообще не очень надёжен весь сезон. Лучше бы Пашу Штейнбора ставили
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Вчерашняя жеребьевка ЛЧ показала, что теперь их очень неинтересно смотреть
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Ответ Cristiano Ronaldo
Yes)
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Yes)
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Ответ Cristiano Ronaldo
РФШ - огромные молодцы! Спасибо большое нашим ребятам, за то что бились до конца и смогли выйти в Лигу Европы! Янис Икауниекс и Фабрис Ондоа - The Best!
Комментарий удален модератором
Карабах, конечно, лишился хороших денег, влетев Загребу и не пройдя в группу ЛЧ, но, с другой стороны, намного интереснее и правильнее, наверное, нам играть в ЛЕ, учитывая бюджет и состав.

Дважды за последний год жеребьевка была к нам неблагосклонна, выпали худшие варианты из возможных - Байер в 1/8 ЛЕ и Загреб в плейофф ЛЧ. Посмотрим, как будет сейчас.
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Странно: из четвертой корзины шестерка команд может забрать ЛЕ, но вот ни одной такой из третьей.
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Чё то какой то слабенький состав в этом году по именам как-будто
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