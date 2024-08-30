Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00. «МЮ», «Рома», «Сосьедад», ПАОК и другие узнают соперников
Сегодня в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги Европы.
Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.
В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.
Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
Корзина 1: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия» Прага;
Корзина 2: «Реал Сосьедад», АЗ, «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;
Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория» Пльзень, «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланд», «Мальме»;
Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ, «Эльфсборг».
восемь групп по четыре команды
хотите с первыми двумя сразу 1/8 играйте, при этом хотите сливайте третьи места в ЛК, хотите нет
хотите делайте доп раунд, где вторые и третьи места сначала между собой сыграют, потом уже будет привычная 1/8
ну в общем, технически я проблем не вижу обойтись без восьми команд из ЛЧ
Дважды за последний год жеребьевка была к нам неблагосклонна, выпали худшие варианты из возможных - Байер в 1/8 ЛЕ и Загреб в плейофф ЛЧ. Посмотрим, как будет сейчас.