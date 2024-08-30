Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00. «МЮ», «Рома», «Сосьедад», ПАОК и другие узнают соперников

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги Европы.

Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

Корзина 1: « », « », « », « », «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», « », «Славия» Прага;

Корзина 2: «Реал Сосьедад», АЗ, «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;

Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория» Пльзень, «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланд», «Мальме»;

Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ, «Эльфсборг».