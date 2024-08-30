Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо». Каманцев сообщил о решении ЭСК

Сергей Карасев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».

Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

« » уступило « » (0:1) в матче Мир . В концовке второго тайма оказался на газоне в штрафной «быков» после борьбы с Александром Черниковым, но арбитр не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.

«Мнение членов не было единогласным, но большинством голосов ЭСК посчитал, что Карасев совершил ошибку, расценив единоборство.

Правильным решением в этой ситуации было бы назначение пенальти. При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР.

Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод», – сказал Каманцев.