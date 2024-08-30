Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо». Каманцев сообщил о решении ЭСК

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Диего Лаксальт видеоповторы Александр Черников ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Сергей Карасев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».

Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) в матче Мир РПЛ. В концовке второго тайма Диего Лаксальт оказался на газоне в штрафной «быков» после борьбы с Александром Черниковым, но арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.

«Мнение членов не было единогласным, но большинством голосов ЭСК посчитал, что Карасев совершил ошибку, расценив единоборство.

Правильным решением в этой ситуации было бы назначение пенальти. При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР.

Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод», – сказал Каманцев.

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81 комментарий
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Ну признали. А дальше то что, кто очки будет возвращать?
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-9
+47
Ответ arspurs9
Так, Карасев ошибся. Санкции?)
Пересадка волос
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-2
+45
Так, Карасев ошибся. Санкции?)
+26
-2
+24
Ответ jqzn88xn6n
Ну признали. А дальше то что, кто очки будет возвращать?
Накажут судейством всех остальных туров.
+18
-1
+17
"При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР. Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод".
Так видеоарбитр должен вмешиваться в эпизод, если совершена явная ошибка вне зависимости от того видел арбитр на поле эпизод или нет.
Это ошибка Карасева и явное неисполнение своих обязанностей со стороны ВАР.
+12
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+12
Карасев постоянно ошибается на играх Динамо и не в пользу Динамо, он предвзято относится к клубу. Просьба ЭСК не ставить этого судью на матчи Динамо. Иначе ДИНАМО обратится в СК РФ🙂
+13
-3
+10
Вам сам СЕРГЕЙ СТЕПАШИН говорил, что Карасёв ошибся
+11
-3
+8
Как только отлучили от европейского футбола,Карась просто положил болт на РПЛ. За 2.5 года последних он один из рекордсменов по очевидным ошибкам,уступая разве что легендарным Казарцеву и Бобровскому.
+10
-2
+8
т.е. в этом идиотском ЭКС даже в этом эпизоде нашелся кто то кто считает что это не пенальти??(((
+7
0
+7
Ответ jqzn88xn6n
Ну признали. А дальше то что, кто очки будет возвращать?
А дальше будут говорить, что наши судьи легко бы смогли судить финал лч
+7
-1
+6
Ответ Ваня Аналитик
не думаю, Лаксальт с такой готовностью упал и тут же стал апеллировать к Карасеву, изображая дикое изумление...в АПЛ тут же схватил бы горчичник, да и в Европе...играть нужно, а не изображать "игру"...а, Ск, понятно, не стал раздражать "силовиков" - им еще жить с ними и жить...
Иди дальше анализы сдавай! Нельзя по правилам футбола, хватать даже легонечко за руку, хоть в штрафной, хоть вне её. Аналитик, блин!
+10
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+6
Ответ Alex_Prinz
А кто нибудь разберёт эпизод почему первый гол Краснодара отменили?
Потому что в момент паса на Кордобу перед ним находился 1 игрок Динамо - а по Правилам должно быть 2. Если вы этих азов не знаете - не лезьте в обсуждение этих самых Правил.
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Ответ Ваня Аналитик
не думаю, Лаксальт с такой готовностью упал и тут же стал апеллировать к Карасеву, изображая дикое изумление...в АПЛ тут же схватил бы горчичник, да и в Европе...играть нужно, а не изображать "игру"...а, Ск, понятно, не стал раздражать "силовиков" - им еще жить с ними и жить...
Он не вскочил, а сидел на жопе и недоумевал: «как Карась фола не увидел?»
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>>При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР.
Ну так спросили у Карася почему он так решил, если всё видел? Может очки ему выписать?
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Карасев на самом деле бездарный арбитр, просто лижет хорошо
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Гитарист……
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Иметь ВАР и в такой ситуации им не воспользоваться. Зачем он тогда вообще нужен?
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"При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР.

Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод»"

Это же нарушение протокола VAR, нет?
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И всё? Вообще-то такая ошибка тянет на судейскую "двойку", то есть должна быть оценка 5,0 и отстранение на несколько матчей. Можно было бы свалить на ВАР, но здесь он сам отказался смотреть, получается.
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Давно пора этого судьишку на полиграфе проверить
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Так это же лучший арбитр, нет?
+3
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Это не ошибка,а предвзятость.Во времена оны после такой ошибки свистел бы он свистком замкнутым в анус где-нибудь на берегу Беренгова моря,а не в окрестностях так возлюбленного им путинбурга
+4
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Ручной Карась как всегда накосячил)))

Уровень судейства в России на примере Карасева наглядно показывается, он околонулевой))) А ведь Карась линцензирован ФИФА и УЕФА)))
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Как так, интересно?!
Ведь знаменитый эксперт по судейству Генич и болельщики Краснодара твердят, что там точно не пенальти?
+2
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Ответ Йоахим Ференц
Как только отлучили от европейского футбола,Карась просто положил болт на РПЛ. За 2.5 года последних он один из рекордсменов по очевидным ошибкам,уступая разве что легендарным Казарцеву и Бобровскому.
Он всегда таким и был: в Европе судил образцово, а в РПЛ по своим правилам каким-то)
+2
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+2
На любой другой работе за брак могут уволить. Только не в судействе. Здесь это награждается конвертиком
+2
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Ну признали ошибку.
И дальше что ?
Динамо возвратят потерянные очки ?

Вот был бы где нибудь прецедент в футболе - футболисты команды выставили бы судье коллективный иск на сумму неполученных ими бонусов из-за ошибки судьи.
Было бы реально классно !
+4
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+2
А наказание какое Карасеву? Что опять поставят на игру Динамо?
+3
-1
+2
Ответ utsh44psmr
Пересадка волос
Новое лицо Реалтрансхайр
+1
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+1
Вот так взял и отнял очко у Динамо. Ладно Карась, как вар такое мог пропустить? Прибили в общем.
+1
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