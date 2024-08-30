Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо». Каманцев сообщил о решении ЭСК
Сергей Карасев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Краснодара».
Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
«Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) в матче Мир РПЛ. В концовке второго тайма Диего Лаксальт оказался на газоне в штрафной «быков» после борьбы с Александром Черниковым, но арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.
«Мнение членов не было единогласным, но большинством голосов ЭСК посчитал, что Карасев совершил ошибку, расценив единоборство.
Правильным решением в этой ситуации было бы назначение пенальти. При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру ВАР.
Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод», – сказал Каманцев.
Так видеоарбитр должен вмешиваться в эпизод, если совершена явная ошибка вне зависимости от того видел арбитр на поле эпизод или нет.
Это ошибка Карасева и явное неисполнение своих обязанностей со стороны ВАР.
Ну так спросили у Карася почему он так решил, если всё видел? Может очки ему выписать?
Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод»"
Это же нарушение протокола VAR, нет?
Уровень судейства в России на примере Карасева наглядно показывается, он околонулевой))) А ведь Карась линцензирован ФИФА и УЕФА)))
Ведь знаменитый эксперт по судейству Генич и болельщики Краснодара твердят, что там точно не пенальти?
И дальше что ?
Динамо возвратят потерянные очки ?
Вот был бы где нибудь прецедент в футболе - футболисты команды выставили бы судье коллективный иск на сумму неполученных ими бонусов из-за ошибки судьи.
Было бы реально классно !