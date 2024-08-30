Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе
Годро собирался на свадьбу сестры.
Ужасный день для хоккейного мира: погиб 31-летний нападающий Джонни Годро.
Слухи о его смерти начали активно расходиться в четверг ночью (в пятницу утром по московскому времени) Но ни подтверждения, ни опровержения от журналистов или официальных источников не было – только бывший арбитр НХЛ Тим Пил в своем аккаунте Х уже выражал соболезнования, уверяя, что все это правда.
Спустя несколько часов слухи подтвердились: «Блю Джекетс» в специальном заявлении сообщили о гибели Джонни и его брата Мэттью в ДТП.
Годро приехал в штат Нью-Джерси на свадьбу сестры. У него остались жена и двое детей
Автокатастрофа произошла в четверг вечером в округе Сейлем, штат Нью-Джерси, откуда родом оба хоккеиста. На следующий день они должны были ехать в Филадельфию, на свадьбу их сестры. Братья вместе катались на велосипедах – в этот момент и произошел несчастный случай.
По сообщениям американских СМИ, Шон Хиггинс, водитель «Джип Гранд Чероки», сбил велосипедистов, когда совершал обгон соседнего транспортного средства. Полицейские, приехавшие на вызов в 20:19, заявили, что пострадавшие получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли на месте.
Полиция арестовала Хиггинса. Ему предъявлен цедый ряд обвинений: вождение в нетрезвом виде, употребление алкоголя за рулем, неосторожное вождение, неправильный обгон, небезопасное перестроение на дороге, причинение смерти в результате ДТП.
13 августа Джонни Годро исполнился 31 год. У него осталась жена и двое детей. Мэттью Годро был младше брата на полтора года и тоже профессионально играл в хоккей. Вместе с Джонни он выступал за колледж Бостона (NCAA) в сезоне-2013/14. Последний его клуб – «Уорчестер» из ECHL.
Спортсмены выражают соболезнования, а болельщики несут цветы к арене «Коламбуса»
После заявления «Коламбуса» первой вышла реакция от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна: «Джонни был не просто замечательным хоккеистом – он был заботливым отцом и любящим мужем. Он вселял любовь каждому человеку, которому посчастливилось встретиться на его пути».
В соцсети Х опубликовал пост и бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен – именно он подписал Годро в «Блю Джекетс». Также в хоккейном мире уже выразили соболезнования Брайан Бурк, Райан Уитни, Макс Доми, Ти Джей Оши, Дэймон Сиверсон и другие менеджеры, хоккеисты и журналисты.
Присоединился и легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс: «Мои мысли и молитвы – с семьей Годро. Пусть Джонни и Мэттью летят высоко, защищают и благословляют свою семью с небес».
Канадский спортивный комментатор Горд Миллер написал: «Если вы хотите почтить память братьев Годро – пожалуйста, не садитесь нетрезвыми за руль».
Болельщики несут цветы и хоккейную амуницию к арене «Коламбуса» в Огайо. На одном из видео запечатлен маленький мальчик, который кладет клюшку с номером «13» (под этим номером играл Годро) рядом со стихийным мемориалом.
Годро был одним из лучших плеймейкеров современной НХЛ – его любовь к игре подарила ему прозвище «Джонни Хоккей»
Годро был выбран на драфте-2011 в четвертом раунде под 104-м номером – «Калгари» дал теоретический шанс нападающему, несмотря на небольшие габариты (175 см / 75 кг). И его карьера получилась выдающейся.
В НХЛ Годро провел 11 сезонов в составе «Калгари» и «Коламбуса». За 763 матча он набрал 743 (243+500) очка. Семь раз он участвовал в Матчах звезд НХЛ.
Лучший сезон Годро – 2021/22. Тогда он выбил 115 (40+75) очков в 82 играх с невероятным показателем «+64». А в плей-офф он забросил победную шайбу в овертайме седьмого матча серии первого раунда против «Далласа» – пожалуй, самый важный гол в карьере Джонни.
Переход Годро в «Коламбус» стал большим событием – очень редко звездные свободные агенты выбирают этот клуб. Но после смены команды Джонни сдал. Отчасти на это повлияла тренерская чехарда в «Блю Джекетс» и их проблемы с травмами, что било по уровню игры и результатам. Несмотря на это, Джонни все равно был лучшим бомбардиром «Коламбуса» в двух сезонах. Именно в новом клубе он выбил юбилейный 500-й ассист.
Последняя шайба в карьере и жизни Годро – 16 апреля 2024 года в матче с «Каролиной». Тогда он принес команде победу – 6:3.
Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara; (AP Photo/Aaron Doster, File; instagram.com/johngaudreau03
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Земля пухом!
Ожидания от сезона и их воссоединения с Монаханом были очень высокие, но... не суждено. Жестокой бывает жизнь.
Покойся с миром, друг! Мне будет очень тебя не хватать.
Ах, да. Это не будет работать, если не будут автоматом и без права на УДО хотя бы лт на 5 сажать лишённых, которые всё равно за руль сели.
Но да, блатные и богатые наши друзья так и будут кататься. Если уж в свое время ребенку приписали алкогольное опьянение в бутылку водки, когда он попал под колеса какой то депутатши, то просто вождение без прав прикрыть будет проще простого. Но хотя бы рядовые дебилы будут под контролем. Можно даже без тюрьмы, просто огромные штрафы.
Rest in peace 🙏🌹
Больше и сказать нечего🥹
Народ собирается. Поговорим о Джонни.
Тяжко нам без него придется.
Будем помнить, замечательный хоккеист
Джонни , Мэтт , покойтесь с миром.
Это просто непредставимо, что сейчас переживает сестра и вся семья...