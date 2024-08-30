Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе

Годро собирался на свадьбу сестры.

Ужасный день для хоккейного мира: погиб 31-летний нападающий Джонни Годро.

Слухи о его смерти начали активно расходиться в четверг ночью (в пятницу утром по московскому времени) Но ни подтверждения, ни опровержения от журналистов или официальных источников не было – только бывший арбитр НХЛ Тим Пил в своем аккаунте Х уже выражал соболезнования, уверяя, что все это правда.

Спустя несколько часов слухи подтвердились: «Блю Джекетс» в специальном заявлении сообщили о гибели Джонни и его брата Мэттью в ДТП.

Годро приехал в штат Нью-Джерси на свадьбу сестры. У него остались жена и двое детей

Автокатастрофа произошла в четверг вечером в округе Сейлем, штат Нью-Джерси, откуда родом оба хоккеиста. На следующий день они должны были ехать в Филадельфию, на свадьбу их сестры. Братья вместе катались на велосипедах – в этот момент и произошел несчастный случай.

По сообщениям американских СМИ, Шон Хиггинс, водитель «Джип Гранд Чероки», сбил велосипедистов, когда совершал обгон соседнего транспортного средства. Полицейские, приехавшие на вызов в 20:19, заявили, что пострадавшие получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли на месте.

Полиция арестовала Хиггинса. Ему предъявлен цедый ряд обвинений: вождение в нетрезвом виде, употребление алкоголя за рулем, неосторожное вождение, неправильный обгон, небезопасное перестроение на дороге, причинение смерти в результате ДТП.

13 августа Джонни Годро исполнился 31 год. У него осталась жена и двое детей. Мэттью Годро был младше брата на полтора года и тоже профессионально играл в хоккей. Вместе с Джонни он выступал за колледж Бостона (NCAA) в сезоне-2013/14. Последний его клуб – «Уорчестер» из ECHL.

Спортсмены выражают соболезнования, а болельщики несут цветы к арене «Коламбуса»

После заявления «Коламбуса» первой вышла реакция от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна: «Джонни был не просто замечательным хоккеистом – он был заботливым отцом и любящим мужем. Он вселял любовь каждому человеку, которому посчастливилось встретиться на его пути».

В соцсети Х опубликовал пост и бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен – именно он подписал Годро в «Блю Джекетс». Также в хоккейном мире уже выразили соболезнования Брайан Бурк, Райан Уитни, Макс Доми, Ти Джей Оши, Дэймон Сиверсон и другие менеджеры, хоккеисты и журналисты.

Присоединился и легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс: «Мои мысли и молитвы – с семьей Годро. Пусть Джонни и Мэттью летят высоко, защищают и благословляют свою семью с небес».

Канадский спортивный комментатор Горд Миллер написал: «Если вы хотите почтить память братьев Годро – пожалуйста, не садитесь нетрезвыми за руль».

Болельщики несут цветы и хоккейную амуницию к арене «Коламбуса» в Огайо. На одном из видео запечатлен маленький мальчик, который кладет клюшку с номером «13» (под этим номером играл Годро) рядом со стихийным мемориалом.

Годро был одним из лучших плеймейкеров современной НХЛ – его любовь к игре подарила ему прозвище «Джонни Хоккей»

Годро был выбран на драфте-2011 в четвертом раунде под 104-м номером – «Калгари» дал теоретический шанс нападающему, несмотря на небольшие габариты (175 см / 75 кг). И его карьера получилась выдающейся.

В НХЛ Годро провел 11 сезонов в составе «Калгари» и «Коламбуса». За 763 матча он набрал 743 (243+500) очка. Семь раз он участвовал в Матчах звезд НХЛ.

Лучший сезон Годро – 2021/22. Тогда он выбил 115 (40+75) очков в 82 играх с невероятным показателем «+64». А в плей-офф он забросил победную шайбу в овертайме седьмого матча серии первого раунда против «Далласа» – пожалуй, самый важный гол в карьере Джонни.

Переход Годро в «Коламбус» стал большим событием – очень редко звездные свободные агенты выбирают этот клуб. Но после смены команды Джонни сдал. Отчасти на это повлияла тренерская чехарда в «Блю Джекетс» и их проблемы с травмами, что било по уровню игры и результатам. Несмотря на это, Джонни все равно был лучшим бомбардиром «Коламбуса» в двух сезонах. Именно в новом клубе он выбил юбилейный 500-й ассист.

Последняя шайба в карьере и жизни Годро – 16 апреля 2024 года в матче с «Каролиной». Тогда он принес команде победу – 6:3.

Фото: East News /AP Photo/Chris O’Meara; (AP Photo/Aaron Doster, File; instagram.com/johngaudreau03