Первое поражение «Зенита», прервалась рекордная серия «Спартака», допинговый бан фигуристки Горобченко, волевая победа «Барсы», Гонду в Питере, специальный приз для Роналду и другие новости

1. Сенсация в Кубке России: «Зенит» проиграл «Акрону» по пенальти, потерпев первое поражение в этом сезоне. Серия без побед у команды Семака затянулась уже на 3 матча.

Удивил и «Спартак», уступивший дома махачкалинскому «Динамо», несмотря на солидное игровое преимущество. Красно-белые проиграли после семи матчей без поражений, также прервалась шестиматчевая сухая серия – лучшая в XXI веке. Много вопросов к пенальти, с которого Агаларов забил победный гол.

ЦСКА в гостях разобрался с «Ахматом» (у грозненцев все очень грустно), «Рубин» победил «Факел».

2. Фигуристка из группы Липницкой Варвара Горобченко дисквалифицирована на 5 лет за мельдоний и сибутрамин. В академии «Ангелы Плющенко» заявили, что спортсменка ушла задолго до решения о дисквалификации. Посты о Горобченко в телеграм-канале «Ангелов Плющенко» оперативно удалили. По словам матери Варвары, та просто «выпила из стакана, где были растолчены таблетки». РУСАДА призвало ФФККР обратить внимание на работу с родственниками спортсменов.

3. Как же похорошела «Барса» при Флике: одержали волевую победу над «Райо» (2:1) и теперь единолично лидируют в Ла Лиге, одержав три победы в трех турах. Ольмо наконец дебютировал и забил победный гол в концовке.

4. Лусиано Гонду официально стал игроком «Зенита», а анонсировал трансфер блогер Соболев. Сергей Семак не исключил подписание еще одного нападающего.

5. Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ. Такие истории мотивируют Криша: он забил за «Аль-Наср» со штрафного – гол стал для него 899-м в карьере. Доминирует Роналду не только на поле – его ютуб-канал попал в Книгу рекордов Гиннесса.

6. На US Open Карен Хачанов проиграл Дэну Эвансу, Роман Сафиуллин справился с Мэттью Форбсом, Даниил Медведев победил Душана Лайовича.

У девушек Павлюченкова, Калинская, Мирра Андреева, Рыбакина и Осака вышли во 2-й круг, Рахимова уступила Швентек.

7. «Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию. Все результаты дня – здесь.

8. Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войчех Шченсны завершил карьеру в 34 года. Поляк решил посвятить себя семье. Будет чем заняться – талантов у Войчеха много.

9. Жительница Подмосковья подала иск к Томасу Баху в Мытищинский суд: «Дети не хотят заниматься спортом, им закрывают путь на мировой арене».

10. «Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с падением Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Черниковым.

11. Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года. Эдриан Ньюи все еще оценивает варианты в «Астон Мартин», «Уильямсе» и «Альпин».

Цитаты дня

Загитова о критике: «Есть люди, которым, возможно, в жизни чего-то не хватает. Их нужно немного пожалеть»

Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»

Степанова об Олимпиаде-2024: «На месте гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями»

Алина Загитова: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись многое: правильный человек с похожими ценностями, правильное время»