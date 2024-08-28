Первое поражение «Зенита», прервалась рекордная серия «Спартака», допинговый бан фигуристки Горобченко, волевая победа «Барсы», Гонду в Питере, специальный приз для Роналду и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Сенсация в Кубке России: «Зенит» проиграл «Акрону» по пенальти, потерпев первое поражение в этом сезоне. Серия без побед у команды Семака затянулась уже на 3 матча.

Удивил и «Спартак», уступивший дома махачкалинскому «Динамо», несмотря на солидное игровое преимущество. Красно-белые проиграли после семи матчей без поражений, также прервалась шестиматчевая сухая серия – лучшая в XXI веке. Много вопросов к пенальти, с которого Агаларов забил победный гол.

ЦСКА в гостях разобрался с «Ахматом» (у грозненцев все очень грустно), «Рубин» победил «Факел».

2. Фигуристка из группы Липницкой Варвара Горобченко дисквалифицирована на 5 лет за мельдоний и сибутрамин. В академии «Ангелы Плющенко» заявили, что спортсменка ушла задолго до решения о дисквалификации. Посты о Горобченко в телеграм-канале «Ангелов Плющенко» оперативно удалили. По словам матери Варвары, та просто «выпила из стакана, где были растолчены таблетки». РУСАДА призвало ФФККР обратить внимание на работу с родственниками спортсменов.

3. Как же похорошела «Барса» при Флике: одержали волевую победу над «Райо» (2:1) и теперь единолично лидируют в Ла Лиге, одержав три победы в трех турах. Ольмо наконец дебютировал и забил победный гол в концовке.

4. Лусиано Гонду официально стал игроком «Зенита», а анонсировал трансфер блогер Соболев. Сергей Семак не исключил подписание еще одного нападающего.

5. Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ. Такие истории мотивируют Криша: он забил за «Аль-Наср» со штрафного – гол стал для него 899-м в карьере. Доминирует Роналду не только на поле – его ютуб-канал попал в Книгу рекордов Гиннесса.

6. На US Open Карен Хачанов проиграл Дэну Эвансу, Роман Сафиуллин справился с Мэттью Форбсом, Даниил Медведев победил Душана Лайовича.

У девушек Павлюченкова, Калинская, Мирра Андреева, Рыбакина и Осака вышли во 2-й круг, Рахимова уступила Швентек.

7. «Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию. Все результаты дня – здесь.

8. Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войчех Шченсны завершил карьеру в 34 года. Поляк решил посвятить себя семье. Будет чем заняться – талантов у Войчеха много.

9. Жительница Подмосковья подала иск к Томасу Баху в Мытищинский суд: «Дети не хотят заниматься спортом, им закрывают путь на мировой арене».

10. «Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с падением Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Черниковым.

11. Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года. Эдриан Ньюи все еще оценивает варианты в «Астон Мартин», «Уильямсе» и «Альпин».

Цитаты дня

Загитова о критике: «Есть люди, которым, возможно, в жизни чего-то не хватает. Их нужно немного пожалеть»

Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»

Степанова об Олимпиаде-2024: «На месте гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями»

Алина Загитова: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись многое: правильный человек с похожими ценностями, правильное время»

13 комментариев
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Без фигурки у спорца не было бы работы) футбольные разборки по сравнению с холиварами фк - детская песочница, ещё и Алиночка каждый день что-то говорит
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Остановите дедушку Валиевой, сейчас он известен как бабушка Горобченко,остановите пока он не ушёл и не всплыл в другом месте под другой кличкой
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Ответ ворчун
видимо футбольной страничке не хватает просмотров раз в первых новостях выходит на хоккейной странице, БРАВО спортс, логика превыше всего, хочешь прочитать про футбол - заходи на хоккейную страничку))))))))))))))
Та дааа, куда уж там футболу до «спорта номер один» по мнению йозе марино и его воображаемых друзей.
Выкручиваемся, как можем, популяризируем, как умеем.
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Я слышал в кубке России можно проигрывать все время, главное в финале выиграть
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Гондоу для Рональду
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Комментарий удален модератором
Вышла программа первого канала на неделю с 2 по 8 сентября и в программе с 9 по 15 сентября трансляциям из Санкт-Петербурга будет выделен слот с 14:00 до 17:00. Кто хочет стать миллионером и новое шоу Родня не подлежат снятию с эфира, у канала места для показа льда, возможен вариант показа прокатов только на сайте канала имхо. А в ТВ эфире могут показать только прокат в Уфе.
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Когда Алину Загитову отстранят от эфира на Первом канале? Алина сейчас доиграется и последние спонсоры уйдут, с первого и самой федерации.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
В полусознании пишешь?
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Ответ N. Vidich
В полусознании пишешь?
На интернет бабки есть.
Родственников нет.
Друзей нет.
Соседей нет.
Центров занятости населения не существует.
Авито с вакансиями и подработками с ежедневной оплатой от лукавого.
Кредитная карта с беспроцентным периодом ложь.

Ну серьезно, кто ещё ведется на эту херню.
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Ответ Компэк
На интернет бабки есть. Родственников нет. Друзей нет. Соседей нет. Центров занятости населения не существует. Авито с вакансиями и подработками с ежедневной оплатой от лукавого. Кредитная карта с беспроцентным периодом ложь. Ну серьезно, кто ещё ведется на эту херню.
Я вот тоже не понимаю.
Но блин, пишет же постоянно (или пишут).
Значит ли это что кто-то ведётся... ?... Иначе бы прекратили уже.
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