«Станкович вел себя как истеричка, и спартаковцы ощущали нервозность. Романов – совсем другое дело! Ему надо дать шанс». Гасилин о тренерах

Алексей Гасилин: Станкович вел себя как истеричка, Романов – совсем другое дело.

Алексей Гасилин считает, что «Спартак » должен дать поработать Вадиму Романову .

Красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в РПЛ в дебютном матче Романова на посту и.о. тренера.

«Для меня главный тренер — лицо команды. Станкович вел себя, извините, как истеричка. Это факт. Мне это не нравится. Клубу, видимо, тоже не понравилось. Футболисты ощущали нервозность своего тренера. А теперь посмотрите на Романова. Совсем другое дело! Я бы хотел, чтобы ему дали шанс.

Мы не поймем, какой из Романова тренер, пока он не поработает. Заявления руководства «Спартака», что они не рассматривают российских тренеров, это неправильно», — сказал бывший футболист «Зенита».

👀 Впечатления, эмоции и первые слова «Спартака» после яркой победы – во «Флэше» на ВидеоСпортсе’’. Там вас сразу же сразит Довбня, рассмешат Барко и Ву – а еще вы услышите Вадима Романова и Романа Зобнина из победной раздевалки.