ЭСК РФС: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Ростовом» за стык Ньямси и Осипенко

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев видеоповторы Максим Осипенко Жерзино Ньямси ЭСК РФС Футбол

Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти «Локомотиву» в игре с «Ростовом».

«Ростов» обратился в комиссию ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 61-й минуте матча.

«Ростов» уступил со счетом 2:3 в матче Мир РПЛ.

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 61-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движения ноги игрока атакующей команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в момент удара им по мячу, и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника. 

В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

Также комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным», – говорится в решении ЭСК.

42 комментария
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Какой толк от всех этих решений?
Очки никто не вернёт. Каждый тур из года в год одно и тоже. Каждая команда страдает от подобного, а профита никакого.
Имитация бурной деятельности, чтобы оправдывать наличие ЭСК РФС.
+26
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+22
Последствия всех этих ошибочных решений для судей какие?
+20
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+20
Ответ Вкус Италии
Комментарий удален модератором
Ну в идеале, чтобы он части денег за этот матч лишился) пусть введут критерии ошибок и левых решений: левый или неназначенный пенальти - "-50%" от ганорара за матч, Левая или не показанная чистая красная - "-50%", левая или пропущенная чистая жёлтая - "-15%". Пусть делают им большие ЗП, но и штрафы большие. Только удар по бумажники решит этот вопрос. Почему из-за его ошибок клубы рискуют потерять место в таблице, рискуют вылететь а пердив, не получить премиальные, тренеры лишаются работы, а эти наглые сытые морды из года в год косячат с чувством собственного достоинства, и ещё жалуются, что их критикуют?!
+17
0
+17
Москалев и Карасев дуэтом: "А нам все равно, а нам все равно. Мы волшебную косим трын-траву".
+11
0
+11
Ответ Вкус Италии
Что решал пенальти?
В принципе ничего, кроме того что будет гол или нет...
+8
0
+8
Ответ Michael Sh
Когда спустя буквально 10 минут Осипенко сделал точно такую же накладку Батракову, пенальти тоже не дали. Но на эск рассматривается момент Ньямси, а вот об Осипенко ни слова. Живут ребята по правде, ага.
Обращение Локомотива было по этому вопросу?
+7
-1
+6
Нужно оштрафовать Москалёва и отстранить от судейства "за безрассудное поведение",
+4
0
+4
Ответ Michael Sh
Когда спустя буквально 10 минут Осипенко сделал точно такую же накладку Батракову, пенальти тоже не дали. Но на эск рассматривается момент Ньямси, а вот об Осипенко ни слова. Живут ребята по правде, ага.
Так давно известно, что вся футбольная верхушка РФ работает против московских команд. Все решения всегда за Ростов, Уфу и Самару. А против бедных, несчастных москвичей организован заговор и всё это прикрывается подкупленной Уралом и Факелом прессой и околофутбольной тусовкой, которая бесконечно дрочит на Новгород и Оренбург, принижая и не замечая заслуги команд от сохи типа Локомотив, Спартак и Динамо.
+7
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И кто-то на серьезнных щах пытался доказать, что этот момент ВООБЩЕ не похож на удар сперцяна по ноге роши
+4
-1
+3
Точно за такой же эпизод ничего не было Сперцяну за накладку на ногу Роше пару туров назад. 🤡
+3
-1
+2
"...Кемтчу Ньямси... ", что простите?
+2
0
+2
Ответ Вкус Италии
Что решал пенальти?
ну игра бы изменилась точно, не известно в какую сторону, может Локо собрался и забил еще, а может Ростов кураж впоймал и забил еще, а может не забил бы пенальти, кто знает...
+2
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+2
Ответ viktorpavlov70
Всегда вызывают улыбку подобные наивные рассуждения. К примеру игроку не дали очевидную ЖК на третьей минуте, а на шестидесятой дали и начинаются рассуждения о том, что его должны были бы удалить. В спорте так не работает. Просто игроки, уже имеющие ЖК играют более осторожно, чем не имеющие предупреждения. Так и в этом случае. Я даже не говорю, что пенку ещё надо забить, предположим забили бы. Соответственно и Локо, и Ростов в дальнейшем играли бы иначе. Ростов вряд ли пошёл ва-банк, а Локо вряд ли стал снимать с игры того же Батракова. Локо в первом тайме не смутил гол Ростова, сравнявшего счёт, почему его должен был бы смутить гол, счёт сокративший. Тем более Локо владел преимуществом и создавал больше моментов. Подошли бы к реализации более рачительно и всё. О возможной ничьей можно было бы рассуждать, если бы наоборот Ростов сначала забил гол, а на последней минуте не назначили бы пенальти.
Виктор, спасибо, что поделились тем, что у вас улыбку вызывает. Разговор не об этом:
Каков вопрос - таков ответ.
Повлиял бы пенальти на то, как игра развивалась? Ну конечно повлияла.
Рассуждения, что кто-то бы не пошел ва-банк, а кто-то не был бы заменен из разряда забил б третий или не забили б третий.
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Ответ starii_perdun
А если 3 раза ошибся, - свои должен внести?
Логичнее было бы ничего не получить, и отправиться на повышение квалификации за свой счёт и потом в ФНЛ, если есть желание вернуться на высший уровень. Все, как для всех.
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Да ладно! Не может быть )
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Ответ Nogoi89
Логичнее было бы ничего не получить, и отправиться на повышение квалификации за свой счёт и потом в ФНЛ, если есть желание вернуться на высший уровень. Все, как для всех.
С такими требованиями РПЛ ,через 15 туров, останется без судей - половина уволится, потому что постоянно без зп сидеть будут , а вторая в фнл будет судить
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Ответ Евгений Катанаев
С такими требованиями РПЛ ,через 15 туров, останется без судей - половина уволится, потому что постоянно без зп сидеть будут , а вторая в фнл будет судить
Желающие на их место найдутся. Ты пойми, с ВАР можно обойтись и без грубых ошибок. Сложного ничего нет, если ты профессионал. А, сейчас их просто отмазывают, ну максимум пару игр пропустят, что тоже кстати потеря денег, но потом они снова косячат.
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Никогда такого не было и вот опять…
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Ответ Nogoi89
Ну в идеале, чтобы он части денег за этот матч лишился) пусть введут критерии ошибок и левых решений: левый или неназначенный пенальти - "-50%" от ганорара за матч, Левая или не показанная чистая красная - "-50%", левая или пропущенная чистая жёлтая - "-15%". Пусть делают им большие ЗП, но и штрафы большие. Только удар по бумажники решит этот вопрос. Почему из-за его ошибок клубы рискуют потерять место в таблице, рискуют вылететь а пердив, не получить премиальные, тренеры лишаются работы, а эти наглые сытые морды из года в год косячат с чувством собственного достоинства, и ещё жалуются, что их критикуют?!
А если 3 раза ошибся, - свои должен внести?
0
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Ответ Сергей Алексеевич_1116280568
Тогда и гол Локомотива на 4ой минуте надо было засчитать и счет был бы 4:3
Когда тогда? Там вне игры было зафиксировано)
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Ответ Nogoi89
Последствия всех этих ошибочных решений для судей какие?
Комментарий удален модератором
Ответ Michael Sh
Когда спустя буквально 10 минут Осипенко сделал точно такую же накладку Батракову, пенальти тоже не дали. Но на эск рассматривается момент Ньямси, а вот об Осипенко ни слова. Живут ребята по правде, ага.
Осипенко сделал накладку Батракову в центре поля, поэтому наверное и не назначили пенальти. Соответственно такие моменты не подпадают под ВАР и не подаётся апелляция. Хотя там Москалёв допустил точно такую же ошибку.
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Ответ Psiholog61
Какой толк от всех этих решений? Очки никто не вернёт. Каждый тур из года в год одно и тоже. Каждая команда страдает от подобного, а профита никакого. Имитация бурной деятельности, чтобы оправдывать наличие ЭСК РФС.
Ваши предложения?
Если банить судей из-за каждой ошибки, у нас судьи быстро кончатся. А временные отстранения бьют им по кошельку, более действенной мотивации хорошо работать придумать трудно. Кроме более оперативной и последовательной (в плане без отмазывания судей) работы ЭСК что можно улучшить?
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Ответ Slaaash
Виктор, спасибо, что поделились тем, что у вас улыбку вызывает. Разговор не об этом: Каков вопрос - таков ответ. Повлиял бы пенальти на то, как игра развивалась? Ну конечно повлияла. Рассуждения, что кто-то бы не пошел ва-банк, а кто-то не был бы заменен из разряда забил б третий или не забили б третий.
На развитие игры реализованный пенальти безусловно повлиял бы. Но утверждать, что была бы ничья в свете забитого на последней минуте гола абсолютно некорректно.
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Ответ Док Аксель
Реакция общественного мнения возымела своё действие. Сразу ЭСК признала две ошибки судей : Карасёва и Москалёва с неназначенным пенальти.
Ну моменты то достаточно очевидные и нет ни одной зацепки, чтобы признать решения судей верными. По Ньямси уже на следующий день объявили, что почти все члены ЭСК признали ошибку арбитра, кроме одного, до которого не смогли дозвониться.
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Ответ Кочевник56
В принципе ничего, кроме того что будет гол или нет...
То есть такое же нарушение вы просто игнорируете, незамеченное со стороны Ростова?
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Ответ Slaaash
Если бы Ростов реализовал пенальти - матч закончился бы ничьей, а не победой Локо. Так что пенальти очень даже решал.
Всегда вызывают улыбку подобные наивные рассуждения. К примеру игроку не дали очевидную ЖК на третьей минуте, а на шестидесятой дали и начинаются рассуждения о том, что его должны были бы удалить. В спорте так не работает. Просто игроки, уже имеющие ЖК играют более осторожно, чем не имеющие предупреждения. Так и в этом случае. Я даже не говорю, что пенку ещё надо забить, предположим забили бы. Соответственно и Локо, и Ростов в дальнейшем играли бы иначе. Ростов вряд ли пошёл ва-банк, а Локо вряд ли стал снимать с игры того же Батракова. Локо в первом тайме не смутил гол Ростова, сравнявшего счёт, почему его должен был бы смутить гол, счёт сокративший. Тем более Локо владел преимуществом и создавал больше моментов. Подошли бы к реализации более рачительно и всё. О возможной ничьей можно было бы рассуждать, если бы наоборот Ростов сначала забил гол, а на последней минуте не назначили бы пенальти.
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Ответ Александр Румянцев
Да ладно счёт был бы 3:2 ещё не факт, что они бы забили
Ничего не ладно. Сначала 3:2, а потом 3:3.
Но достоверно мы этого никогда не узнаем!
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Ответ Slaaash
Если бы Ростов реализовал пенальти - матч закончился бы ничьей, а не победой Локо. Так что пенальти очень даже решал.
Да ладно счёт был бы 3:2 ещё не факт, что они бы забили
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Ответ Вкус Италии
Что решал пенальти?
Многое решал... Могло быть 3:3, а не 3:2...
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