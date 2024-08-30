ЭСК РФС: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Ростовом» за стык Ньямси и Осипенко

Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти «Локомотиву» в игре с «Ростовом».

«Ростов» обратился в комиссию ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 61-й минуте матча.

«Ростов» уступил со счетом 2:3 в матче Мир .

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды « » на 61-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движения ноги игрока атакующей команды « » №55 в момент удара им по мячу, и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.

В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

Также комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным», – говорится в решении ЭСК.