ЭСК РФС: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Ростовом» за стык Ньямси и Осипенко
Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти «Локомотиву» в игре с «Ростовом».
«Ростов» обратился в комиссию ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 61-й минуте матча.
«Ростов» уступил со счетом 2:3 в матче Мир РПЛ.
«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 61-й минуте матча.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Локомотив» №5 Кемтчу Ньямси, выставившего ногу навстречу движения ноги игрока атакующей команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в момент удара им по мячу, и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.
В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.
Также комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным», – говорится в решении ЭСК.
Очки никто не вернёт. Каждый тур из года в год одно и тоже. Каждая команда страдает от подобного, а профита никакого.
Имитация бурной деятельности, чтобы оправдывать наличие ЭСК РФС.
Каков вопрос - таков ответ.
Повлиял бы пенальти на то, как игра развивалась? Ну конечно повлияла.
Рассуждения, что кто-то бы не пошел ва-банк, а кто-то не был бы заменен из разряда забил б третий или не забили б третий.
Если банить судей из-за каждой ошибки, у нас судьи быстро кончатся. А временные отстранения бьют им по кошельку, более действенной мотивации хорошо работать придумать трудно. Кроме более оперативной и последовательной (в плане без отмазывания судей) работы ЭСК что можно улучшить?
Но достоверно мы этого никогда не узнаем!