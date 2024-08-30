Осимхен не перейдет в «Челси». Форвард останется в «Наполи» (RMC Sport)

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен не уйдет из «Наполи».

RMC Sport информирует, что «Челси» не смог договориться о трансфере нападающего, сделки не будет. Утверждается, что нигериец останется в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что лондонцы предлагали Осимхену 8 млн евро в год, однако тот не соглашался.

В число претендентов на Виктора также входит «Аль-Ахли», однако клубам не удавалось договориться о сумме трансфера.

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17 комментариев
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Де Лаурентис сам себя обхитрил.За Кулибали тоже 100 млн хотел,потом с большой скидкой продал.
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А жаль. Такая ржака была бы, если б в СА уехал
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будет под Лукакой сидеть с огромной личкой. Де Лау сам себя переиграл )
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удачи вытеснить сынка антонио) остаться в наполи - худший из всех вероятных исходов для осимхена
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Пронесло. А вот у Наполи проблемы теперь )
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Лукаку его усадит на лавку на очень надолго. Тем более не помню какие либо травмы у Ромелу))
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Ахахахаха
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Запросы Де Лаурентиса даже арабы не потянули, только Боули
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НА какие деньги тогда шиканули, если главный актив не продали?)
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Ответ Roman Araslanov
А жаль. Такая ржака была бы, если б в СА уехал
так к арабам как раз еще уехать сможет, ржака в том что в Европе он уже никому не нужен
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Будет полгода без игровой практики?
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Ахахаха
Похоже на большой облом Лау.
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Жесть какая скамейка длинная
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