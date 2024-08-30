Осимхен не перейдет в «Челси». Форвард останется в «Наполи» (RMC Sport)

Виктор Осимхен не уйдет из «Наполи».

RMC Sport информирует, что « » не смог договориться о трансфере нападающего, сделки не будет. Утверждается, что нигериец останется в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что лондонцы предлагали Осимхену 8 млн евро в год, однако тот не соглашался.

В число претендентов на также входит «Аль-Ахли», однако клубам не удавалось договориться о сумме трансфера.