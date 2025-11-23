  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в дерби – 4:1! Эзе сделал хет-трик, Ришарлисон забил почти из центрального круга
155

«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в дерби – 4:1! Эзе сделал хет-трик, Ришарлисон забил почти из центрального круга

«Арсенал» сильнее «Тоттенхэма».

«Арсенал» разгромил в дерби «Тоттенхэм» (4:1) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Леандро Троссард открыл счет на 36-й минуте. Эберечи Эзе забил на 41-й, а на 46-й сделал дубль. Ришарлисон на 55-й забил ударом практически от центрального круга. Эзе стал автором хет-трика на 76-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
23 ноября 16:30, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
4 - 1
Тоттенхэм
Матч окончен
Калафьори   Льюис-Скелли
90’
+2’
Инкапиэ   Москера
88’
Мерино   Нванери
88’
87’
Порро
Райс
87’
78’
Спенс   Порро
78’
Кудус   Джонсон
Троссард   Мадуэке
78’
  Эзе
76’
70’
Ромеро
66’
Бентанкур   Коло-Муани
66’
Одобер   Сарр
55’
  Ришарлисон
  Эзе
46’
46’
Данзо   Симонс
2тайм
Перерыв
  Эзе
41’
  Троссард
36’
32’
Бентанкур
Арсенал
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино
Запасные: Аррисабалага, Нергор, Нванери, Доуман, Мартинелли, Мадуэке, Москера, Уайт, Льюис-Скелли
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Одобер, Кудус, Удоджи, Бентанкур, Пальинья, Спенс, Ришарлисон
Запасные: Кински, Симонс, Грэй, Джонсон, Бергвалль, Тель, Коло-Муани, Порро, Сарр
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2433 голоса
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoТоттенхэм
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЛеандро Троссард
logoЭберечи Эзе
logoРишарлисон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
11 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
26 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
40 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10