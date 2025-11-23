«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в дерби – 4:1! Эзе сделал хет-трик, Ришарлисон забил почти из центрального круга

«Арсенал» сильнее «Тоттенхэма».

«Арсенал » разгромил в дерби «Тоттенхэм » (4:1) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Леандро Троссард открыл счет на 36-й минуте. Эберечи Эзе забил на 41-й, а на 46-й сделал дубль. Ришарлисон на 55-й забил ударом практически от центрального круга. Эзе стал автором хет-трика на 76-й.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ