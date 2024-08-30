Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м
Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в серьезную аварию в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Италии.
Антонелли врезался в барьеры на высокой скорости в повороте «Параболика». Пилот сообщил, что не пострадал.
Ожидается, что в этот уик-энд «Мерседес» объявит о контракте с Андреа Кими, выступающим в «Формуле-2» – в 2025 году 18-летний итальянец займет место Льюиса Хэмилтона, переходящего в «Феррари».
«Все хорошо, Кими, все хорошо», – сообщил гонщику по радио исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.
Практику прервали красными флагами.
Льюис Хэмилтон об Антонелли: «В свое время то же самое для меня сделал «Макларен», и я думаю, что в итоге это неплохо сработало»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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