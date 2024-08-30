Соболева представили в качестве игрока «Зенита» на презентации СКА: «На флажке удалось подписать. СКА искал мощного центрального нападающего»

Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону

Сегодня армейцы проводят презентацию команды перед началом регулярного чемпионата. На ней был представлен новый форвард «Зенита» Александр Соболев , перешедший из «Спартака».

«СКА искал мощного центрального нападающего. На флажке удалось подписать», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Фото: скрины из трансляции презентации СКА

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