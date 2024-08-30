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Соболева представили в качестве игрока «Зенита» на презентации СКА: «На флажке удалось подписать. СКА искал мощного центрального нападающего»

Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону

Сегодня армейцы проводят презентацию команды перед началом регулярного чемпионата. На ней был представлен новый форвард «Зенита» Александр Соболев, перешедший из «Спартака».

«СКА искал мощного центрального нападающего. На флажке удалось подписать», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Фото: скрины из трансляции презентации СКА

💥 Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Контракт – по схеме «3+1»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети СКА
logoСпартак
logoЗенит
logoСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoКХЛ
logoАлександр Соболев
ахахаха
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