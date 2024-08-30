Апелляция Хэ Ин Ли на 3-летнее отстранение за сексуальные домогательства отклонена
Хэ Ин Ли обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему фигуристу во время сборов. 19-летняя спортсменка оставила «засос» на шее своего 15-летнего парня. Ее дисквалифицировали на три года.
Комиссия по этике Олимпийского комитета Кореи оставила наказание в силе.
«Прежде всего, я искренне сожалею. Как представительница сборной, я совершила огромную ошибку. Я сильно сожалею о том, что употребляла алкоголь и ходила на свидания на тренировочном сборе. Я продолжаю размышлять о своих ошибках каждый день.
Я пришла на повторное слушание, потому что хотела избавиться от клейма растлительницы малолетнего. Я просто надеюсь, что будет ясно, что это не соответствует действительности», – сказала Хэ Ин Ли на слушании, которое прошло 29 августа.
Сообщается, что в дальнейшем фигуристка может обратиться в суд.
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