🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Пульвер завоевал бронзу в плавании
Российский пловец Пульвер взял бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
100 м, вольный стиль, S5 (атлеты с ПОДА)
1. Александр Комаров (Украина) – 1.07,77
2. Го Цзиньчэн (Китай) – 1.08,22
3. Кирилл Пульвер (Россия) – 1.09,41
ПРИМЕЧАНИЕ: россияне выступают в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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