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«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке». Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы

Яна Рудковская сравнила шоу Алины Загитовой и свое, намекнув на повторы

29 августа в Казани завершилось шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». Загитова по его итогам объявила солд-аут (распроданные билеты).

«Я очень люблю Алину Загитову – фигуристку, – и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после ее победы на Олимпийских играх. И вдохновляются ее катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть ее в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.

Это все – вне всяких сомнений, но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь еще и продюсер и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж «назвался груздем – полезай в кузов».

Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением (Плющенко – Sports) шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке».

Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны. И еще: солд-аут – это когда нет ни одного билета до начала шоу. Все продано. И бешеный ажиотаж.

С любовью, твой друг Яна Рудковская (продюсер с 20-летним стажем)», – написала в своем телеграм-канале Рудковская, опубликовав видео с фрагментами выступлений в шоу.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
logoЕвгений Плющенко
logoТатьяна Навка
logoИлья Авербух
logoсборная России
видео
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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