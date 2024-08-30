Гран-при Италии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Антонелли – 20-й после аварии
Автодром Монца, Монца
30 августа 2024 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,676 (19 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228 (23)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,241 (26)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,450 (24)
5. Валттери Боттас («Заубер») +0,451 (21)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,523 (23)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,538 (24)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,544 (24)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,635 (21)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,639 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,896 (22)
12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,929 (21)
13. Юки Цунода («РБ») +1,038 (23)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,087 (22)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,178 (22)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (21)
17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,204 (23)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (21)
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,481 (23)
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,279 (5)
Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м
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