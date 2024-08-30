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  • Гран-при Италии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Антонелли – 20-й после аварии
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Гран-при Италии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Антонелли – 20-й после аварии

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

30 августа 2024 года

1-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,676 (19 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228 (23)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,241 (26)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,450 (24)

5. Валттери Боттас («Заубер») +0,451 (21)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,523 (23)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,538 (24)

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,544 (24)

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,635 (21)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,639 (18)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,896 (22)

12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,929 (21)

13. Юки Цунода («РБ») +1,038 (23)

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,087 (22)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,178 (22)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (21)

17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,204 (23)

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (21)

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,481 (23)

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,279 (5)

Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
logoАндреа Кими Антонелли
Франко Колапинто
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