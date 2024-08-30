Госдума рассмотрит повышение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет

В России могут поднять минимальный возраст для участия в азартных играх.

По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, в Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов, направленных на регулирование сектора азартных игр.

В частности, предусматривается увеличение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет.

«Что касается кредитных денег, здесь тоже нужны ограничения. Во-первых, запрет на использование кредитных денег в ставках и в азартных играх.

А во-вторых, введение возрастных ограничений. В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление.

Мы будем предлагать этот возраст повысить, например, до 25 лет», – заявил Метелев.

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