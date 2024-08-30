Госдума рассмотрит повышение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет

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В России могут поднять минимальный возраст для участия в азартных играх.

По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, в Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов, направленных на регулирование сектора азартных игр.

В частности, предусматривается увеличение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет.

«Что касается кредитных денег, здесь тоже нужны ограничения. Во-первых, запрет на использование кредитных денег в ставках и в азартных играх.

А во-вторых, введение возрастных ограничений. В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление.

Мы будем предлагать этот возраст повысить, например, до 25 лет», – заявил Метелев.

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38 комментариев
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В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление.

А воевать идти можно! Все правильно, там думать не надо
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«В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление.»

А что специалисты, психиатры и врачи говорят о службе в армии в 18 лет?
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Ответ Prokuror Prokurorov
Как будто юных лудиков это остановит. Есть куча нелегальных контор, а на крайний случай можно купить скан паспорта любого человека, если уж на родню не получится сделать акк.
Не остановит, но приток новых игроманов вполне уменьшит.
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Ответ Ебздрогыч
В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление. А воевать идти можно! Все правильно, там думать не надо
У некоторых и в более солидном возрасте ничего толком не сформировано. Ничего,живут, даже плюсики вот собирают)))
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Правильное решение, а вообще надо вводить лимит не больше чем определенная сумма в месяц. 25 это завышено конечно но 21 вполне нормально
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Ответ deadjoker
Комментарий скрыт
Кто возьмет? Ты серьезно этот вопрос задаешь?
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Как будто юных лудиков это остановит. Есть куча нелегальных контор, а на крайний случай можно купить скан паспорта любого человека, если уж на родню не получится сделать акк.
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Ответ Ебздрогыч
В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление. А воевать идти можно! Все правильно, там думать не надо
Так и есть. У 18-летних нет критического мышления, поэтому им можно впарить чушь о том, что армия делает мужчин, настоящий мужчина должен служить и т.п. ) А позже, когда появляется критическое мышление, парни понимают, что это всё бред, армия не делает никаких мужчин, а просто учит подчиняться, выполнять приказы
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Критическое мышление, если что, не привязано к возрасту. Это навык, который можно хоть в 14-15 развить при желании. А можно и до старости не иметь. Возраст автоматически не делает вас критически мыслящим
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Ответ Вечно в бане
«В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление.» А что специалисты, психиатры и врачи говорят о службе в армии в 18 лет?
Поищи, почитай. Очень интересные вещи пишут. Или за тебя искать надо?
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какие еще 18 лет? сейчас в средней школе куча каперов с приложениями беттинга на тлф
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Ответ Даня Чебыкин
Поищи, почитай. Очень интересные вещи пишут. Или за тебя искать надо?
1. Вопрос был риторический
2. Речь не о срочке в целом, а о срочке конкретно сейчас, со всеми ее нюансами.
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Двадцатичетырёхлетний чел такой за день до своего двадцатипятилетия: "Класс. Завтра стану лудоманом. Скорей бы".
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Чтобы люди перестали делать ставки надо перестать их рекламировать из каждого телевизора
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Делаем ставки господа, делаем ставки (пройдет аль не пройдет)!?
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Ответ Ебздрогыч
В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление. А воевать идти можно! Все правильно, там думать не надо
Думаю, что у вас даже аккумулятор в машине с двумя плюсами.
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Ответ Crestbook
Как и с казино - будут лет 10 юлить изо всех сил, пока наконец совсем запретят
И надо запретить
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Ответ JohnnyMulka
а че сразу про армию? брак например - с 18 лет че до этого не докопаться? а голосование - тоже самое вождение машины возможность брать кредиты и тд не, лучше брякнуть про тему, которая на слуху и сидеть, думать что умный
Чувак, ты серьезно не видишь разницы, между тем, что ты перечислил, и моим примером про армию?
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Ответ alschafer2014
Мне, интересно депутаты бояться что их бабки свои дети профукают? Мне просто интересен сам процесс. Я зарабатываю деньги, мне 19 лет, но я не могу воспользоваться своим правом их потратить, как мне угодно?
Тебе реально 19?
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Ответ давай так
Тебе реально 19?
Да мне то 39. Вопрос, почему молодежь, не может потратить деньги на ставки, а на алкоголь и курево может.
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Ответ Ебздрогыч
В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление. А воевать идти можно! Все правильно, там думать не надо
Ну вообще да, в армии действительно думать не надо)
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Ответ deadjoker
Комментарий скрыт
Ну правильно. Воевать возьмут в 18 лет и 3 месяца) Недавно одного парнишку, 18 лет, который уже записался добровольцем, причем к срочке не годным, свозить на кладбище, объяснить, что типа легкие бабки - никому не сдались.
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Как и с казино - будут лет 10 юлить изо всех сил, пока наконец совсем запретят
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теперь заживем
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дума переживает что бабло отнесут кому-то другому ))))))
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Ну привет всякие конторы, которые не требуют для регистрации паспорт и которые точно не дадут выиграть даже копеечку, молодцы, больше черной экономики в стране!
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Я конечно не против, а только за, но зачем так радикально?? Хотя бы передвинули на 20-22 года, так нормально было бы!
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Чё мелочиться! Повышайте сразу до пенсионного!
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Не дадут провести этот проект те кто мультимиллиардные доходы получает с деятельности БК
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я с 14 лет ставил правда это была на заре букмекерских контор в 90-е
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