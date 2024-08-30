Госдума рассмотрит повышение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет
В России могут поднять минимальный возраст для участия в азартных играх.
По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, в Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов, направленных на регулирование сектора азартных игр.
В частности, предусматривается увеличение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет.
«Что касается кредитных денег, здесь тоже нужны ограничения. Во-первых, запрет на использование кредитных денег в ставках и в азартных играх.
А во-вторых, введение возрастных ограничений. В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет – это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление.
Мы будем предлагать этот возраст повысить, например, до 25 лет», – заявил Метелев.
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А что специалисты, психиатры и врачи говорят о службе в армии в 18 лет?
2. Речь не о срочке в целом, а о срочке конкретно сейчас, со всеми ее нюансами.