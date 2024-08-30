Погибли форвард «Коламбуса» Джонни Годро и его брат. Хоккеисту был 31 год
О смерти 31-летнего форварда и его брата «Коламбус» сообщил в своих соцсетях. На данный момент причина происшествия официально не разглашается.
«Коламбус» шокирован и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом, что даже более важно.
Мы соболезнуем его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью.
Джонни играл с огромной радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он привносил искреннюю любовь к хоккею повсюду, где выступал: от Бостонского колледжа до «Калгари», сборной США и «Коламбуса».
Джонни Хоккей приводил в восторг болельщиков так, как мог только он. Влияние, которое он оказал на нашу организацию и вид спорта, было глубоким, но оно меркнет по сравнению с тем неизгладимым впечатлением, которое он производил на всех, кто его знал.
Джонни принял наше сообщество, когда приехал сюда два года назад, и «Коламбус» принял его с распростертыми объятиями. Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.
Мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, в минуты скорби», – сказано в сообщении клуба.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий