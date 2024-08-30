Погибли форвард «Коламбуса» Джонни Годро и его брат. Хоккеисту был 31 год

Джонни Годро и его брат погибли

О смерти 31-летнего форварда и его брата «Коламбус» сообщил в своих соцсетях. На данный момент причина происшествия официально не разглашается.

«Коламбус» шокирован и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом, что даже более важно.

Мы соболезнуем его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью.

Джонни играл с огромной радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он привносил искреннюю любовь к хоккею повсюду, где выступал: от Бостонского колледжа до «Калгари», сборной США и «Коламбуса».

Джонни Хоккей приводил в восторг болельщиков так, как мог только он. Влияние, которое он оказал на нашу организацию и вид спорта, было глубоким, но оно меркнет по сравнению с тем неизгладимым впечатлением, которое он производил на всех, кто его знал.

Джонни принял наше сообщество, когда приехал сюда два года назад, и «Коламбус» принял его с распростертыми объятиями. Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

Мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, в минуты скорби», – сказано в сообщении клуба.