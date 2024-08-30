«Спартак» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей. Это 3-й штраф красно-белых за это в сезоне

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС Футбол

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей из-за кричалки фанатов про «Зенит».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

24 августа «Зенит» и «Спартак» сыграли 0:0 в матче Мир РПЛ.

«По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита».

Болельщики скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Штраф 20 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

Красно-белые получили уже третий штраф за эту кричалку в этом сезоне.

Ранее клуб также выплачивал по 20 тысяч рублей после матчей 1-го и 3-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

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56 комментариев
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Ничего, сейчас за Соболева 10 лямов получим и возьмём вечный абонемент на эту кричалку🤣
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А в чём тут состав преступления? Небо синее, трава зелёная, зенит позорный
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Я только не понимаю, где здесь мат и за что собственно придумали штраф? В регламенте разве прописано, что нельзя кричать ничего про зенит?
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Опять за правду штрафуют.
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Когда доминировал Спартак - его ненавидели, но уважали.
Зенит - так же ненавидят, но не уважают
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Сделайте по человечески, распределите на всех болельщиков, например на Спартак ходит примерно 20 тысяч, то есть с каждого по рублю! Заходишь на стадион, по QR коду оплачиваешь 1 рубль и кричишь… услуга будет бешенным спросом пользоваться
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зенит позор российского футбола!
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Опять КДК трясет от правды)
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Ответ frol92
Ничего, сейчас за Соболева 10 лямов получим и возьмём вечный абонемент на эту кричалку🤣
Зенит просто любит подбирать московский С.б.лев, хотя, может руководителям импонирует, что фамилия дельфина заканчивается на лев)
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Я так и не пойму. В чем они не правы-то? Жаль, что за правду штрафуют
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Ответ Liver0910
Я только не понимаю, где здесь мат и за что собственно придумали штраф? В регламенте разве прописано, что нельзя кричать ничего про зенит?
Вы ничаво ни понимаити!
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Ответ Mixos Demid
У Зенита появился новый стабильный источник дохода.
Это же не Зениту платят
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В нашей стране нужно доплачивать, чтобы сказать правду
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По 4 Сутормина за одну фразу. В целом, достойный обмен.
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Ответ Евгения Тиунова
Когда доминировал Спартак - его ненавидели, но уважали. Зенит - так же ненавидят, но не уважают
Хватит врать, что ли)))
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Ответ Ak4705
Боярский всё правильно сказал,если позор становиться раз за разом чемпионом, что за г... тогда ваши клубы,в нашей истории есть хотя-бы Кубок Уефа и Суперкубок Европы. А спартачам, 13 лет без побед в помощь, и 7:1 не забывать)
Рассуждения уровня "проститутка богаче учительницы младших классов". Многое говорит о боярском, о тебе и твоей матери
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Такой штраф и его озвучивание делают дополнительную рекламу и продвигают сильнее в массы спартаковскую акцию.
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«Зенит» – Гондоу и Соболев российского футбола!
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Ответ Иван Шумков
В принципе, недорого за такое удовольствие
Примитивные у вас удовольствия, следует заметить, убогонькие)))
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У Зенита появился новый стабильный источник дохода.
+7
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+2
Боярский всё правильно сказал,если позор становиться раз за разом чемпионом, что за г... тогда ваши клубы,в нашей истории есть хотя-бы Кубок Уефа и Суперкубок Европы. А спартачам, 13 лет без побед в помощь, и 7:1 не забывать)
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Ответ matroskin1203
Держите лям и слушайте дальше)
Почку продал, что ли? 😀
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Кстати, за трансфер Соболева, болельщики Спартака могут 50 000 дней выкрикивать эту кричалку, или можно купить абонемент?
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Ответ Zorggggg
А в чём тут состав преступления? Небо синее, трава зелёная, зенит позорный
Григорьянц сам хочет на камеру эти слова говорить, вот и нашел повод)) процитировал же прямую цитату, красавчик
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Странно, Клаву за другую кричалку на 250 к оштрафовали.
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Ответ Spymeat
Кстати, да. Чисто юридически-теоретически: мы ведь про ЦСКА тоже орём кричалку, мол, больше вам не стать чемпионом. Про Динамо и ремонт в Петровском парке. За них почему не штрафуют?
Видимо, правду нельзя кричать, а все остальное можно
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Ответ Максим Кутузов
Я так и не пойму. В чем они не правы-то? Жаль, что за правду штрафуют
Ни в чем они не правы.
Кричалка лузеров, ни к чему она.
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Ответ Liver0910
Я только не понимаю, где здесь мат и за что собственно придумали штраф? В регламенте разве прописано, что нельзя кричать ничего про зенит?
Кстати, да. Чисто юридически-теоретически: мы ведь про ЦСКА тоже орём кричалку, мол, больше вам не стать чемпионом. Про Динамо и ремонт в Петровском парке. За них почему не штрафуют?
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Ответ Hopheyeveryday Kos
Презирают точнее ! Это крайняя степень неуважения !И ведь это везде от Воронежа до Владика , "женщину не проведешь, она сердцем чует" )
Я вот вас презираю за то, что вы мелкие и подлые врунишки)))
Но желаю вам как можно дольше упиваться этими «победами» и «удовольствиями» (естесивенно, пока Зенит чемпионства будет ковать).
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Ответ yesp
Надеешься что зенит хоть кто-то сейчас уважает?
Возможно я тебя сейчас удивлю, но это не один, не два, и даже не миллион человек.
Если ты живешь только в своей голове, то как тебя разубедить? Ты же любишь отвечать за всех, другого мнения для тебя не существует.
Ну кричи тогда, авось полегчает 😂😁
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