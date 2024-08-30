«Спартак» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей. Это 3-й штраф красно-белых за это в сезоне

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей из-за кричалки фанатов про «Зенит».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

24 августа «Зенит» и «Спартак» сыграли 0:0 в матче Мир РПЛ.

«По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками « » оскорбительных выражений в адрес « ».

Болельщики скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Штраф 20 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

Красно-белые получили уже третий штраф за эту кричалку в этом сезоне.

Ранее клуб также выплачивал по 20 тысяч рублей после матчей 1-го и 3-го тура Мир против «Оренбурга» и «Крыльев Советов».