«Спартак» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей. Это 3-й штраф красно-белых за это в сезоне
«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей из-за кричалки фанатов про «Зенит».
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
24 августа «Зенит» и «Спартак» сыграли 0:0 в матче Мир РПЛ.
«По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита».
Болельщики скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Штраф 20 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.
Красно-белые получили уже третий штраф за эту кричалку в этом сезоне.
Ранее клуб также выплачивал по 20 тысяч рублей после матчей 1-го и 3-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» и «Крыльев Советов».
Зенит - так же ненавидят, но не уважают
Кричалка лузеров, ни к чему она.
Но желаю вам как можно дольше упиваться этими «победами» и «удовольствиями» (естесивенно, пока Зенит чемпионства будет ковать).
Если ты живешь только в своей голове, то как тебя разубедить? Ты же любишь отвечать за всех, другого мнения для тебя не существует.
Ну кричи тогда, авось полегчает 😂😁