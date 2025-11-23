«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Дуглас ответил на гол Руденко

«Краснодар» поделил очки с «Локомотивом».

«Краснодар » сыграл вничью в гостях с «Локомотивом » (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Александр Руденко открыл счет на 11-й минуте. Дуглас Аугусто сравнял на 15-й.

