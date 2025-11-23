Матч окончен
«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Дуглас ответил на гол Руденко
«Краснодар» поделил очки с «Локомотивом».
«Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «РЖД Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Александр Руденко открыл счет на 11-й минуте. Дуглас Аугусто сравнял на 15-й.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 16:45, РЖД Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
