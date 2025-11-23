308

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Дуглас ответил на гол Руденко

«Краснодар» поделил очки с «Локомотивом».

«Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Александр Руденко открыл счет на 11-й минуте. Дуглас Аугусто сравнял на 15-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 16:45, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
1 - 1
Краснодар
Матч окончен
Ньямси
85’
80’
Дуглас   Ленини
74’
Черников   Кривцов
Комличенко   Воробьев
70’
Бакаев   Пиняев
70’
64’
Батчи   Перрен
Бакаев
48’
2тайм
Перерыв
32’
Черников
15’
  Дуглас
  Руденко
11’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов, Руденко, Карпукас, Пруцев, Бакаев, Комличенко, Батраков
Запасные: Лантратов, Рамирес, Погостнов, Тимофеев, Пиняев, Сарвели, Воробьев, Веселов, Годяев, Мялковский, Салтыков
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Голиков, Жубал, Перрен, Корякин, Ленини, Кривцов, Козлов, Сантос, Пальцев
