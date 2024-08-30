Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев поделился эмоциями от перехода в «Зенит» из «Спартака».

«Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив.

Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов. Команда последние 6 лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше», – сказал Соболев после презентации.

154 комментария
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Иди на ***
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Один вопрос остался не закрытым. Что сделал с сыном?
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Вот, ты ##### #######! Знаю, что будешь читать соцсети и скажу. Не рады тут тебе, Саня! Ты то же самое в Спартаке говорил, знаем цену твоих слов! Мы дождемся, когда ты закончишь играть за Зенит и выдохнем с облегчением!
А Семак и Медведев сильно упали лично в моих глазах. И думаю, я не одинок в своих рассуждениях.
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Ответ nCuXpalata13
Один вопрос остался не закрытым. Что сделал с сыном?
его отдадут на перевоспитание в Кунсткамеру
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Пошла жара)))
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Для меня честь, что Саша покинул Спартак!
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Ответ Bartez1986
Саша, ну ты бы хоть спасибо Спартаку сказал. Зачем вот так-то. При всей неоднозначности, отношение к нему было нормальным у болельщиков. Некрасиво, очень
да пошел он нахер
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Я просто хотел играть за «Зенит» 😂😂😂
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Ответ nCuXpalata13
Один вопрос остался не закрытым. Что сделал с сыном?
он уже в дет доме
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Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России для того, чтобы всё изменить»
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Саша, ну ты бы хоть спасибо Спартаку сказал. Зачем вот так-то. При всей неоднозначности, отношение к нему было нормальным у болельщиков. Некрасиво, очень
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Ответ Z1980
Со времен Погребняка пик карьеры любого спартаковца это переход в Зенит )
Особенно у Бакаева.
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Для тебя-то честь, а для Зенита зашквар.
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Ответ nCuXpalata13
Один вопрос остался не закрытым. Что сделал с сыном?
Это не его сын. Он уволился 2 недели назад
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Странно, что не сказал, что с детства за Зенит
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Иуда .Хуже Дзюбы в 100раз ,на действующем контракте ушел это зашквар , ещё и в стан соперника .
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Время все расставит по своим местам, поглядим...
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Ответ boiling water
он уже в дет доме
Две недели как
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Уходи
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Ответ Bartez1986
Саша, ну ты бы хоть спасибо Спартаку сказал. Зачем вот так-то. При всей неоднозначности, отношение к нему было нормальным у болельщиков. Некрасиво, очень
Ожидаемо, как человек он себя показывает на протяжении всей карьеры
+7
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+7
Ответ kapitan.vorobey
Мне одному противно?
Не только тебе, как показывает практика, ничем хорошим такие трансферы не заканчиваются, Марио Фернандес тому пример, поэтому скатертью им всем дорожка, Спартак ещё за это бревно и 10 мультов получил, неплохо )
+7
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+6
Мне одному противно?
+8
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+6
Откуда он знает ,что такое честь ?)Подлый чел говорит о чести ,просто абсурд )Это жадный чел ,будет говорить о щедрости
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Дурачок, даже в дальнейшем обращать на него внимания ниже достоинства, просто дурачок
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Некто Игорь Новиков про трансфер Гондоу, 25 августа, 23:18:
"Хорошо, что не Соболев"

Дамы и господа, миниатюра называлась "Болельщик Зенита и его принципиальность"
+6
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+4
До слез
+5
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Отписался от Матч-Премьер 👌 Пока это существо в команде, пожалуй воздержусь от просмотра игр.
Команде в дальнейшем удачи, дельфину сгнить на лавке, а потом в аренду в Сочи пердивный 💪
+4
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Комментарий скрыт
Ну, не он, так передадут. Не на спортсе, так где-то ещё. Таким важно чужое мнение.
+3
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+3
Ответ nCuXpalata13
Один вопрос остался не закрытым. Что сделал с сыном?
Уволился две недели назад
+4
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ой дураааааак...
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