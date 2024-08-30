Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»
Александр Соболев поделился эмоциями от перехода в «Зенит» из «Спартака».
«Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив.
Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов. Команда последние 6 лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше», – сказал Соболев после презентации.
А Семак и Медведев сильно упали лично в моих глазах. И думаю, я не одинок в своих рассуждениях.
"Хорошо, что не Соболев"
Дамы и господа, миниатюра называлась "Болельщик Зенита и его принципиальность"
Команде в дальнейшем удачи, дельфину сгнить на лавке, а потом в аренду в Сочи пердивный 💪