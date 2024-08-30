Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»

Александр Соболев поделился эмоциями от перехода в «Зенит» из «Спартака».

«Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив.

Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов. Команда последние 6 лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше», – сказал Соболев после презентации.