  Кубок МЛС. 1/4 финала. «Ванкувер» Мюллера одолел «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина по пенальти. Кореец сделал дубль, сравняв на 95-й, но не реализовал 11-метровый в серии
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Ванкувер» Мюллера одолел «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина по пенальти. Кореец сделал дубль, сравняв на 95-й, но не реализовал 11-метровый в серии

«Ванкувер Уайткэпс» выбил «Лос-Анджелес» в 1/4 финала Кубка МЛС.

«Ванкувер Уайткэпс» прошел «Лос-Анджелес» (2:2, 4:3 по пен.) в 1/4 финала Кубка МЛС.

К 60-й минуте канадский клуб, за который выступает экс-хавбек «Баварии» Томас Мюллер, вел со счетом 2:0, но вингер калифорнийцев Сон Хын Мин сделал дубль, переведя игру в овертайм на 95-й минуте.

На 44-й минуте Мюллер получил желтую карточку, а по окончании основного времени игры 36-летний немец был заменен.

В серии послематчевых пенальти первым бил Сон Хын Мин, но 33-летний кореец не смог реализовать свою попытку, как и еще по одному игроку из каждой команды. В итоге серию 11-метровых выиграл «Ванкувер» – 4:3.

В финале Западной конференции канадцы встретятся с победителем матча «Сан-Диего» – «Миннесота».

