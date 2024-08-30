Санчо уйдет из «МЮ»? Осимхен – в СА? Онлайн трансферного дедлайна

Занятный трансфер наклевывается у «Челси». Клуб Тодда Боули и Clearlake Capital собирается продать нападающего Дейвида Вашингтона в «Страсбур», еще один клуб Тодда Боули и Clearlake Capital. Об этом пишет L'Équipe.

Восхитительная деталь: бразилец пришел год назад из «Сантоса» за 17 млн фунтов. А сейчас уйдет за 17,6 млн. То есть «Челси» еще и заработает на продаже, хотя 19-летний Вашингтон сыграл всего 25 минут.