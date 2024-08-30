Санчо уйдет из «МЮ»? Осимхен – в СА? Онлайн трансферного дедлайна
Последний день покупок.
Привет! 30 августа европейские топ-лиги захлопывают трансферное окно. Как и всегда, этот день предвещает много суматохи, слухов, резких движений и поразительных трансферов. Последим вместе.
Дедлайны⏳: АПЛ, Серия А, Ла Лига – 01:00 мск, Бундеслига – 21:00, Лига 1 – 00:00.
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Главные интриги дедлайна 💶
● «Наполи» продаст Виктора Осимхена в «Аль-Ахли»? (Саудовская Аравия)
● Джейдон Санчо уйдет в «Ювентус»? Или «Челси»?
● Где окажется не нужный «Челси» Рахим Стерлинг?
● «Челси» пойдет за Айвеном Тоуни?
● Когда «МЮ» подтвердит переход Мануэля Угарте из «ПСЖ»?
● Неужели «Барса» ничего не выкинет?
«Ювентус» ❌ Санчо
Пишут, что итальянский гранд больше не гонится за Джейдоном. Ситуацию могут переиграть, если изменятся условия сделки.
«Севилья» на сезон забросила полузащитника Жоана Жордана в «Алавес»
Новости из Испании пока такие.
«Челси» приблизился к переходу Санчо (Sky Sports)
Аренда или полноценный трансфер – такой конкретики пока нет.
«Челси» не помешало бы разгрузить состав, в частности избавиться от Стерлинга – «МЮ» подписывать Рахима не стремится. Sky уточняет, что в случае ухода Санчо «Юнайтед» не надо его обязательно кем-то заменять.
«Аль-Ахли» купит только одного из пары Тоуни-Осимхен. «Челси» следит за ситуацией (Романо)
Наш любимый Фабрицио утверждает: саудовскому «Аль-Ахли» придется сделать выбор.
«Челси» выжидает: лондонцы готовы пойти за Осимхеном, если Виктор не согласится на переход в «Аль-Ахли».
Стерлинг скорее перейдет в «Арсенал», чем в «Ман Юнайтед»
Так утверждает манчестерский журналист Сэм Лакхерст. В тексте для Manchester Evening News он писал, что «МЮ» опасается возможных проблем с местным ФФП.
Занятный трансфер наклевывается у «Челси». Клуб Тодда Боули и Clearlake Capital собирается продать нападающего Дейвида Вашингтона в «Страсбур», еще один клуб Тодда Боули и Clearlake Capital. Об этом пишет L'Équipe.
Восхитительная деталь: бразилец пришел год назад из «Сантоса» за 17 млн фунтов. А сейчас уйдет за 17,6 млн. То есть «Челси» еще и заработает на продаже, хотя 19-летний Вашингтон сыграл всего 25 минут.
«Бавария» сегодня без подписаний
Об этом заявил директор мюнхенского суперклуба Макс Эберль. И добавил: «Возможно, уйдет еще один игрок. Вот и все».
Та останется в «Байре», тут уж наверняка.
The Athletic: «Бетис» хочет продать Фекира в «Аль-Джазиру» (ОАЭ) 🥒
Фекиру, некогда большой звезде «Лиона», уже 31. Его достают травмы. У него высокая зарплата.
Вырученные деньги (трансфер оценивается в 7 млн евро) севильцы намерены потратить. Цели две – либо Дани Себальос из «Реала», либо Джовани Ло Чельсо, скучающий в «Тоттенхэме».
«Рома» поборется с «Миланом» за Коне из «Гладбаха»
Речь 23-летнем французе Куадио Коне, взявшем олимпийское футбольное серебро.
Коне намерен уйти из Бундеслиги, и «Милан» казался его следующим направлением. Сообщалось о согласованном контракте.
Но теперь в гонке и «Рома»: пишут, что первое предложение «Ромы» «Боруссия М» отклонила. Коне хочет в «Рому», дело за римским клубом.
«Аль-Хилаль» предлагает 40 миллионов за Кингсли Комана!
А это эксклюзив от Плеттенберга! Решения пока нет. Но теоретически «Бавария» готова отпустить автора победного гола в финале ЛЧ-2020.
Очень-очень-очень много подтверждений по Тоуни
Теперь очередь маститого Саймона Стоуна (BBC). «Брентфорд» принял предложение «Аль-Ахли» в районе 40 млн фунтов. «Есть уверенность, что сделка состоится».
Саба Сазонов перешел в «Эмполи» из «Торино» на правах аренды
У «Эмполи» есть право выкупа. Экс-защитник «Динамо» переехал в Серию А прошлым летом, но играл откровенно мало: всего 12 матчей, два выхода в старте.
«Ноттингем Форест» на сезон арендует у «Вест Хэма» Джеймса Уорд-Проуза. Об этом пишут Романо и Орнштейн.
Мастер стандартов и главная угроза рекорду Бекхэма по голам со штрафных потерял место в основе. Надо двигаться. А вот «Ноттингему» он точно поможет, там со стандартами обычно грустно.
А «Вест Хэм», похоже, арендует у «ПСЖ» Карлоса Солера.
«Марсель» арендовал у «Эвертона» Нила Мопе
С обязательством выкупа. Склочный форвард не заиграл в «Эвертоне», немного ожил в «Брентфорде», но будущего в Ливерпуле уже не видел.
Сложно сказать, какой это по счету трансфер «Марселя» в это окно!
И наконец-то есть классическое для этого дня фото новичка с футболкой.
«Вулверхэмптон» за 10 млн купил вратаря сборной Англии Сэма Джонстона
В «Кристал Пэлас» Джонстон прочно присел за Дином Хендерсоном. А несколько сезонов назад Сэм здорово проявил себя в «Вест Броме».
Контракт на четыре года.
А «Аль-Ахли» точно хочет и Осимхена, и Тоуни?
Sky Sports делится важными инсайдами: источники из Саудовской Аравии сомневаются, что «Аль-Ахли» может взять сразу двух форвардов – Айвена Тоуни и Виктора Осимхена.
У «Аль-Ахли» нет свободных слотов для двух легионеров. По правилам чемпионата Саудовской Аравии, командам можно держать до 10 легионеров в заявке на 25 игроков.
Или у «Аль-Ахли» есть план и до местного дедлайна в начале следующей недели кого-то из имеющихся иностранцев продадут?
Эти же источники сомневаются и в финансовых возможностях клуба. Ого, так бывает!
Защитник Симакан меняет «Лейпциг» на «Аль-Наср»
24-летний француз провел три сезона в Бундеслиге. Как раз на его место и ждут Гертрюйду из «Фейеноорда».
«Арсенал» рассматривает подписание Стерлинга!
Большие новости от Джейкоба Стейнберга (The Guardian): опального вингера «Челси» предложили «Арсеналу». Микель Артета хочет добавить глубины в атаке.
Препятствие – контрактные условия Стерлинга в «Челси». У Рахима остается еще три года на «Стэмфорд Бридж», а его зарплата – 325 тысяч фунтов в неделю. Придется ощутимо ужаться.
Сделку по Тоуни подтвердил и Дэвид Орнштейн, инсайдер The Athletic
28-летний нападающий сборной Англии пройдет медосмотр. С «Брентфордом» «Аль-Ахли» договорился.
Пока непонятно, как это влияет (и влияет ли!) на трансфер Виктора Осимхена.
❌ «Бавария» не будет делать новых предложений по Джонатану Та из «Байера»
Об этом твитит Флориан Плеттенберг, авторитетнейший журналист немецкого Sky. «Бавария» была готова заплатить 25 млн евро, но получила отказ от чемпионов Германии.
🇸🇦 Sky Sports: «Аль-Ахли» еще и договорился с «Брентфордом» по Тоуни. 40 млн!
«Аль-Ахли» принципиально собрать у себя форвардов, на которых поглядывал «Челси»?
Уругвайский опорник приходит, чтобы навести порядок в полузащите «МЮ». Гари Невилл поддерживает трансфер: «Против «Ман Юнайтед» стало легко играть, полузащиту легко вскрыть. Кто-то более энергичный, способный двигаться по полю и отбирать мяч сделает их более крепкими».
❗️Романо: Угарте подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Ждем-ждем официально.
«Наполи» еще надеется подписать Билли Гилмора из «Брайтона»
Разговоры об этом ходят все лето. И вот наступил последний день.
Одна из помех – травма новичка «Брайтона» Мэттью О’Райли. Неприятно, английскому клубу надо все прикинуть.
Кто бы подумал, что в Неаполе окажутся шотландцы Мактоминей и Гилмор?
Слот не ждет сегодня от «Ливерпуля» покупок
Тренер «Ливерпуля» прямо сейчас дает пресс-конференцию перед туром АПЛ. Вот что сказал Арне: «Кьеза поможет нам на короткой дистанции, а Мамардашвили – в долгосрочном будущем. Поэтому мы его и подписали.
Не ожидаю ничего. Но если мы увидим возможность, нужно действовать».
«Арсенал» работает над арендой вратаря «Борнмута» Нето
«Арсенал» переключился на бразильского кивера после неудачных попыток перетащить в Лондон вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию.
The Guardian пишет о годичной аренде без права или опции выкупа. Нето станет вторым номером за спиной Давида Райи.
«Борнмут» же вчера арендовал у «Челси» Кепу.
Sky: «РБ Лейпциг» подписывает защитника Гертрюйду из «Фейеноорда»
Официального подтверждения пока нет, но все близко: «Лейпциг» заплатит около 25 млн евро.
24-летний нидерландец играл на Евро-2024. В прошлом сезоне Эредивизи Лутсхарел забил 8 голов!
🇸🇦 «Аль-Ахли» дает за Осимхена 75 млн евро
Утренняя бомба от Фабрицио Романо: «Наполи» и «Аль-Ахли» договорились по Осимхену. Саудовцы заплатят за переход бомбардира 75-80 миллионов евро. Медосмотр уже забронирован.
«Аль-Ахли» дает Виктору контракт на четыре года, зарплату в 25-30 млн евро за сезон. Важный пункт – прописанные отступные, что позволит в случае чего вернуться в Европу.
Решение – за нигерийцем.
В гонке за Осимхеном был и «Челси», но перебить такое будет сложно.
Проблема может возникнуть только в регистрации на еврокубки, если команда в них участвует.