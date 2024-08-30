Жеребьевка новой ЛЧ, состав сборной России, осечка «Реала», Соболев уже в Петербурге, шоу Загитовой, 3 медали россиян на Паралимпиаде и другие новости

1. В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, которая впервые пройдет в новом формате, где каждый участник сыграет по 8 матчей. «Реал» встретится с «Ливерпулем» и «Миланом», «Манчестер Сити» – с «Интером» и «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной». Всех соперников каждой из 36 команд можно изучить здесь.

Криштиану Роналду получил специальную награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина как лучший бомбардир в истории ЛЧ. Джанлуиджи Буффона наградили «за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества».

2. Сафонов, Латышонок, Литвинов, Дивеев, Мусаев, Тюкавин, 8 игроков «Локо» вошли в состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

3. Александр Соболев все-таки перейдет из «Спартака» в «Зенит». 27-летний форвард уже прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и в пятницу подпишет контракт по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. ЦСКА предлагали приобрести игрока, но армейцы отказались.

4. «Реал» допустил новую осечку на старте сезона – 1:1 с «Лас-Пальмасом» на выезде в 3-м туре Ла Лиги. И отставание от «Барселоны» уже составляет 4 очка. Еще и Мбаппе не забивает. А вот «Жирона» разнесла «Осасуну» – 4:0.

5. US Open. Даниил Медведев вышел в третий круг, обыграв Фабиана Марожана, Роман Сафиуллин уступил Маттео Арнальди.

Анна Калинская обыграла Анну Бондар во втором круге, Мирра Андреева уступила Эшлин Крюгер. В третий круг вышли Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.

6. Перед трансферным дедлайном в Европе Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 13 млн евро, «Челси» отпустил Лукаку в «Наполи» за 30 млн и отправил Кепу в аренду в «Бернли». Все сделки – здесь, а готовящиеся трансферы – тут.

7. Шоу «Хранители времени» Алины Загитовой прошло в Казани: два солд-аута, олимпийская чемпионка спела под фонограмму. А 30 августа в Казани пройдет бесплатный спецпоказ шоу, в октябре фигуристка хочет показать его на саммите БРИКС.

8. «Челси» уступил «Серветту» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, но вышел в общий этап турнира. Результаты дня – здесь. Определились все участники основного турнира. В Лиге Европы ПАОК Чалова и Оздоева прошел «Шэмрок Роверс» (2:0) и другие результаты. Определились все участники общего этапа.

9. Россияне завоевали три медали в плавании на Паралимпийских играх в Париже: Даниленко и Пульвер – серебро, Шабалина – бронзу. Китай лидирует в общем зачете.

10. СКА проиграл сборной России U23 по буллитам, но выиграл Турнир имени Пучкова. «Спартак» обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы, ЦСКА победил «Витязь». В олимпийской квалификации Казахстан обыграл Венгрию, Франция разгромила Украину.

11. Звездный разыгрывающий Стефен Карри согласился продлить контракт с «Голден Стэйт» на 62,6 миллиона долларов на сезон-2026/27.

12. Разное. Твиттер Килиана Мбаппе взломали, от имени француза Месси назвали карликом, Роналду – лучшим, рекламировали криптовалюту, призывали освободить Палестину и оскорбляли Израиль. Пеп Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов всему персоналу первой команды «Ман Сити» – это 60-70 человек: экипировщики, повара, терапевты, бариста, охранники. Андреа Пирло уволили из «Сампдории», клуб идет в зоне вылета Серии Б с одним очком в трех матчах.

13. Власти Афганистана запретили в стране смешанные единоборства (ММА) из-за несовместимости с исламом.

Цитаты дня:

Гафин о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «На шутку Безрукова отреагировал генсек РФС, комики, гадалки. На «болезнь» Бакаева реакции никакой. Болельщики все понимают»

Роман Ротенберг: «Пишут столько гадостей про сборную – из Киева или нет, не знаю, надо проверить IP‑адреса. Это злит меня, если живешь в России, должен уважать страну и хоккеистов»

Экс-кандидат в президенты Даванков предложил ввести «Мигрант ID» вместо Fan ID: «Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем. А болельщиков оставить в покое»

«Ты любишь греблю, значит, ты за ЛГБТ*». Байдарочница Черниговская – о диалоге с главой федерации гребли на байдарках и каноэ

Овечкин о задержании Дурова: «Не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью»

Степанова о критике в адрес Загитовой: «Миллионы девушек хотят быть Алиной, а не вами, душно-замшелыми»

Криштиану Роналду: «Победы в ЛЧ и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются»

Льюис Хэмилтон: «Очень скучно стартовать с поула и лидировать весь заезд. Это не гонки»