Жеребьевка Лиги конференций начнется в 15:30. «Челси», «Астана», «Бетис» и другие узнают соперников

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Сегодня в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги конференций.

Мероприятие начнется в 15:30 по московскому времени.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по шести корзинам.

Для каждой команды будут выбраны шесть соперников из шести разных корзин.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

Корзина 1: «Челси» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Бетис» (Испания).

Корзина 2: «Истанбул» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Хайденхайм» (Германия), «Юргорден» (Швеция), АПОЭЛ (Кипр).

Корзина 3: «Рапид» Вена (Австрия), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Витория Гимараэш» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Олимпия» Любляна (Словения).

Корзина 4: «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Нью Сэйнтс» (Уэльс), «Лугано» (Швейцария), «Хартс» (Шотландия), «Млада-Болеслав» (Чехия).

Корзина 5: «Петрокуб» (Молдова), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина), «Ягеллония» (Польша).

Корзина 6: «Целе» (Словения), «Ларн» (Северная Ирландия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Пафос» (Кипр), «Викингур» Рейкьявик (Исландия), «Ноа» (Армения).

4 комментария
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Ответ Under
Ну там не на 100% проходной двор От Фиорентины или Бетиса вполне могут отлететь
Эти гипотетические неудачи скорее всего никак не скажутся на прохождении в плей-офф. А дальше и Фиорентина с Бетисом могут вылететь. Так что в принципе турнир тренировочный. Судя по всему сами игроки так к нему и относятся... Выводы после просмотра вчерашнего матча. Что печально, потому что выше был мой сарказм. Я считаю надо любой турнир играть достойно и выкладываться с каждым соперником.
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Мареску можно сливать, если он не выиграет эту лигу))
+2
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Удачи Панатинаикосу от всех адекватных болельщиков ПАОКа Чалова
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Ответ alex fenix
Мареску можно сливать, если он не выиграет эту лигу))
Ну там не на 100% проходной двор
От Фиорентины или Бетиса вполне могут отлететь
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