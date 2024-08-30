Жеребьевка Лиги конференций начнется в 15:30. «Челси», «Астана», «Бетис» и другие узнают соперников

Сегодня в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги конференций.

Мероприятие начнется в 15:30 по московскому времени.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по шести корзинам.

Для каждой команды будут выбраны шесть соперников из шести разных корзин.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

Корзина 1: « » (Англия), « » (Дания), « » (Бельгия), « » (Италия), (Австрия), «Бетис» (Испания).

Корзина 2: «Истанбул» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Хайденхайм» (Германия), «Юргорден» (Швеция), АПОЭЛ (Кипр).

Корзина 3: «Рапид» Вена (Австрия), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Витория Гимараэш» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Олимпия» Любляна (Словения).

Корзина 4: «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Нью Сэйнтс» (Уэльс), «Лугано» (Швейцария), «Хартс» (Шотландия), «Млада-Болеслав» (Чехия).

Корзина 5: «Петрокуб» (Молдова), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия), «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина), «Ягеллония» (Польша).

Корзина 6: «Целе» (Словения), «Ларн» (Северная Ирландия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Пафос» (Кипр), «Викингур» Рейкьявик (Исландия), «Ноа» (Армения).