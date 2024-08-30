Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался об уходе из «Спартака».

Сегодня 27-летний нападающий присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3+1». 

«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.

Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена.

Спасибо за все!» – написал Соболев. 

Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

73 комментария
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Контракт пожирней и лавка потеплей
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Крыса.Предатель.Джае Дзюбе я такого не писал.
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Ответ superbro
Контракт пожирней и лавка потеплей
Да все хотят эти липовые медали. Вон у Бакая есть 2-3, просто так получил. И этот хочет. Чтобы потом в студии матч тв объявляли эксперта: заслуженный мастер спорта и десятикратный чемпион России.
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Ответ Aristokrat_13
Кто такой этот Соболев и почему о нем столько новостей и постов на главной? Переходы Лукаку и Кьезы не вызывали такой реакции у редакции, хотя я думаю в футбол они играют гораздо лучше этого персонажа
Потому что в России Зенит и Спартак гораздо популярнее Кьез и Лукак.
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Карпов, стало быть, в очередной раз не соврал?
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Ответ Spartakus1984
Крыса.Предатель.Джае Дзюбе я такого не писал.
Столько негодования от пользователей, как-будто жена ушла к соседу 😅
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А спасибо каким болельщикам?
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Ответ Spartakus1984
Крыса.Предатель.Джае Дзюбе я такого не писал.
Поддерживаю. Еще мерзость.
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Ответ Spartakus1984
Бакаев конечно много Выиграл в зените.Бггг
помнят не Бакаева, помнят Погребняка и Дзюбу

у них на двоих больше титулов, чем у Спартака лет за сорок, чивоуштам

бгг
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Ответ superbro
Контракт пожирней и лавка потеплей
Я считаю,что любой спортсмен,хочет золотых медалей.Ну и денег больше,это логично.Почему Соболев предатель?Играя за Спартак,я ни разу не видел его равнодушным,всегда старался.
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+4
Андреев рулит. Пять его клиентов пополнили Зенит в год столетия клуба. Зенит пополнил счета Андреева.
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Ответ tnec
А спасибо каким болельщикам?
С фанайди
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И поэтому ЗА ВЫЗОВАМИ ты пошел в клуб, который выиграл 10 последних чемпионатов подряд (ну или сколько там).
Уважаемо.
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нынешний спартак вызов лучше некуда, о чем он говорит?
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Ответ Счастье жить
почему многие игроки бегут из Спартака? сначала думал они предатели, а теперь стало понятно, что это такой клуб, хочешь что-то выиграть - держись подальше от Тушино, это место проклятое, чивоуштам бгг
Бакаев конечно много Выиграл в зените.Бггг
+5
-3
+2
За новыми вызовами в Зенит? Серьезно? А чего не Торпедо?)
+2
0
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После того как эта 🐀 слилась играть с балтикой на кубок, якобы заболев, а через 2 дня 90 минут отбегав в чемпионате в ничего не значащем матче, эта Иуда перестала существовать
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Хорошая попытка, Соболь, но - нет, судя по коментам 😄
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Карпов, стало быть, в очередной раз не соврал?
Он писал о 30 миллионах, потом о 20, потом о 10
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Ответ Илья Румянцев
Я считаю,что любой спортсмен,хочет золотых медалей.Ну и денег больше,это логично.Почему Соболев предатель?Играя за Спартак,я ни разу не видел его равнодушным,всегда старался.
Я не говорю, что он предатель, он не воспитанник, хотя весь этот демарш с "я не хочу играть" на старте сезона выглядит минимум непрофессионально.

Насчет второго, денег он и в Спартаке получал прилично, кубок брал, трофеи были. Все же далеко не каждый игрок готов переходить из топ клуба в другой топ клуб в одном чемпионате, хотя сейчас этого все больше. В любом случае дело Соболя, оскорблять его не планирую и весь этот хейт считаю явно несправедливо завышенным, но симпатии к нему никакой нет.
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Ответ Чебурашка от Гены
Надо болелам Зенита акцию протеста замутить. В матче, когда выйдет Соболев, уйти с трибун минут за 10-15 до окончания игры. Руководство положило на болельщиков.
Виражисты предали Зенит и на игры не ходят, так что никаких протестов не будет.
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Ответ tnec
А спасибо каким болельщикам?
Которые на твиче смотрели, как он в дотку играет
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Удачи ему в новом клубе! Как ни крути, был полезен и забивал, но стух. Кто его знает, что там творилось в клубе, когда он принял решение об уходе. Норм футболист, но чёт токсичный и не корректный какой-то оказался, слишком. Думаю ситуация для всех участников win-win
+5
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Надо болелам Зенита акцию протеста замутить. В матче, когда выйдет Соболев, уйти с трибун минут за 10-15 до окончания игры. Руководство положило на болельщиков.
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Деньги важнее принципов.
Выбрал уйти, и выбрал. Осуждать не будем, но и удачи в новом месте желать не будем.
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Спартаку нужен новый нап. Угальде один не вывезет...
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Не верим
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У Бакаева списал
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Редкая солидарность сегодня у спартачей и питерских.
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Ответ Spartakus1984
Крыса.Предатель.Джае Дзюбе я такого не писал.
тебя предали-кто как ?-клятву тебе или вассалитет тебе давали .????
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