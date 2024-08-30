Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»
Александр Соболев высказался об уходе из «Спартака».
Сегодня 27-летний нападающий присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3+1».
«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.
Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена.
Спасибо за все!» – написал Соболев.
Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»
Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»
у них на двоих больше титулов, чем у Спартака лет за сорок, чивоуштам
бгг
Уважаемо.
Насчет второго, денег он и в Спартаке получал прилично, кубок брал, трофеи были. Все же далеко не каждый игрок готов переходить из топ клуба в другой топ клуб в одном чемпионате, хотя сейчас этого все больше. В любом случае дело Соболя, оскорблять его не планирую и весь этот хейт считаю явно несправедливо завышенным, но симпатии к нему никакой нет.
Выбрал уйти, и выбрал. Осуждать не будем, но и удачи в новом месте желать не будем.