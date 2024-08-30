Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена»

Александр Соболев высказался об уходе из «Спартака».

Сегодня 27-летний нападающий присоединился к « », подписав контракт по схеме «3+1».

«Я принял решение уйти из « ». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.

Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена.

Спасибо за все!» – написал Соболев.

Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»