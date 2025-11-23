  • Спортс
  • Семин о контакте Дивеева с Зобниным: «С трибун показалось, что пенальти был. Из-за Карасева было много остановок»
Семин о контакте Дивеева с Зобниным: «С трибун показалось, что пенальти был. Из-за Карасева было много остановок»

Юрий Семин: в эпизоде с Дивеевым и Зобниным показалось, что пенальти был.

Юрий Семин полагает, что за фол против Романа Зобнина в пользу «Спартака» следовало назначить пенальти в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

Судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил назначенный 11-метровый, изучив эпизод с падением Зобнина на линии штрафной армейцев после борьбы с Игорем Дивеевым на 57-минуте. Карасев пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч.

«Я был на стадионе. С трибун показалось, что пенальти был, но повтор не смотрел.

Что касается всей работы Карасева, не сказал бы, что он хорошо провел игру, так как было много остановок. Карасев плохо влиял на то, чтобы футболисты быстрее играли, хотя арбитр потерялся в игре в хорошем смысле», – сказал бывший тренер сборной России и «Локомотива».

