У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем на фоне постоянного стресса. С физподготовкой проблем нет (Mash)

Психологи «Зенита» обнаружили проблемы у Александра Соболева.

Нападающий « » прошел медицинский осмотр перед переходом в петербургский клуб. Об этом рассказал председатель правления « » Александр Медведев.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Mash, физических проблем у форварда выявлено не было.

Однако специалисты обнаружили у него проблемы с ментальным здоровьем – из-за постоянного стресса в последние месяцы.

Отмечается, что футболист «с трудом прошел переговоры с психологом».

«Зенит» вскоре должен объявить о переходе нападающего, который может дебютировать за команду 14 сентября против ЦСКА.