У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем на фоне постоянного стресса. С физподготовкой проблем нет (Mash)
Психологи «Зенита» обнаружили проблемы у Александра Соболева.
Нападающий «Спартака» прошел медицинский осмотр перед переходом в петербургский клуб. Об этом рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Как сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Mash, физических проблем у форварда выявлено не было.
Однако специалисты обнаружили у него проблемы с ментальным здоровьем – из-за постоянного стресса в последние месяцы.
Отмечается, что футболист «с трудом прошел переговоры с психологом».
«Зенит» вскоре должен объявить о переходе нападающего, который может дебютировать за команду 14 сентября против ЦСКА.
Соболев: Да!
Врач: Диагноз - ментально не здоров!
- Контракт с Зенитом.
А на этом изображении?
- Контракт с Зенитом.
Хорошо, Александр, а на этой картинке?
- Контракт с Зенитом... Я точно знаю что бумага есть... Я нормальный.
Соболев: я на вас сейчас нападу
Врач: потому что вы нападающий?
Соболев: дааааааааа
Психических заболеваний не обнаружено. Просто ДУРАК.
- Да.
- Вы че #######???
Соболев из самого мерзкого игрока лиги превратится в классного нападающего, которого просто соперники задирают, а он молодец
И как его фолы в атаке превратятся в "продавил, поборолся, вот это форвард так форвард"
- Ничего от Вас не утаишь! (с)
Молодцы питерцы, откуда то переводчика с делфиньего нашли даже.