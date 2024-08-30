У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем на фоне постоянного стресса. С физподготовкой проблем нет (Mash)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Психологи «Зенита» обнаружили проблемы у Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» прошел медицинский осмотр перед переходом в петербургский клуб. Об этом рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Mash, физических проблем у форварда выявлено не было.

Однако специалисты обнаружили у него проблемы с ментальным здоровьем – из-за постоянного стресса в последние месяцы.

Отмечается, что футболист «с трудом прошел переговоры с психологом».

«Зенит» вскоре должен объявить о переходе нападающего, который может дебютировать за команду 14 сентября против ЦСКА.

162 комментария
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То, что Соболев ментально нездоров очевидно и без психолога.
+277
-2
+275
Что вы видите на этой картинке? Контр-страйк.
+265
-3
+262
Ответ The Prickly
Что вы видите на этой картинке? Контр-страйк.
И показал писю
+149
-8
+141
Питерские болелы ему быстро ментальное здоровье поправят.) своей радостью от его перехода
+117
-17
+100
Врач: Вы перешли из Спартака в Зенит?
Соболев: Да!
Врач: Диагноз - ментально не здоров!
+108
-13
+95
А что вы видите на этом изображении?
- Контракт с Зенитом.
А на этом изображении?
- Контракт с Зенитом.
Хорошо, Александр, а на этой картинке?
- Контракт с Зенитом... Я точно знаю что бумага есть... Я нормальный.
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-2
+72
Спартак могут осуждать после за жестокое обращение с животными...
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Ответ Z1980
То, что Соболев ментально нездоров очевидно и без психолога.
И до перехода в Питер. Задолго до.
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0
+43
Ответ jqzn88xn6n
И показал писю
Врач: немедленно уберите
Соболев: я на вас сейчас нападу
Врач: потому что вы нападающий?
Соболев: дааааааааа
+29
-4
+25
Это хорошо. Нежные пусси-бои в Зените не задерживается. Проверено временем. Сезончик поплюемся, и добро пожаловать в Сочи на поправку ментального здоровья.
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Перспективная ветка, зайду попозже бггг)))
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так он получается по всем параметрам подходит газпрому
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Когда на поле будут одновременно Клаудиньо и Соболев - две бригады психиатров придется держать у стадиона.
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Какие 2 месяца?) он и раньше не отличался умом и сообразительностью
+14
0
+14
Заключение психиатора:
Психических заболеваний не обнаружено. Просто ДУРАК.
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Ответ shadow82
Питерские болелы ему быстро ментальное здоровье поправят.) своей радостью от его перехода
И что они сделают? Посвистят пару матчей?
+15
-3
+12
Ответ SP M
Врач: Вы перешли из Спартака в Зенит? Соболев: Да! Врач: Диагноз - ментально не здоров!
- Вы целовали ромбик?..
- Да.
- Вы че #######???
+32
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+11
"Вы че, угараете, какой дельфинарий?!" - первые фразы Александра, после переезда на новое место работы.
+10
-1
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Какой ранимый дельфин
+12
-4
+8
А теперь мы будем наблюдать самую замечательную трансформацию в течение этого сезона.

Соболев из самого мерзкого игрока лиги превратится в классного нападающего, которого просто соперники задирают, а он молодец

И как его фолы в атаке превратятся в "продавил, поборолся, вот это форвард так форвард"
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Вообще это подсудная весчь... разглашать разговор с психологом.
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- Да Вы идиот?
- Ничего от Вас не утаишь! (с)
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" футболист с трудом прошел переговоры с психологом "
Молодцы питерцы, откуда то переводчика с делфиньего нашли даже.
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Тоже мне новость.
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Он всегда такой, с проблемами с ментальным здоровьем. Последние 2 месяца ни при чем.
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Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Вираж больше не ходит на футбол, сейчас на гандбол гоняют часто, кроме шуток)
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"Психический" (с)
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Би поляр очка
+5
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+3
если соболь выйдет в кубке при Вираже - с ментальным здоровьем у него лучше не станет )))
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Ответ Олег Островарь
Комментарий удален модератором
Да только вместо 40 к ходит 20 и тоне каждый матч
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