«Арсенал» арендовал Стерлинга у «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал трансферы Рахим Стерлинг Футбол

Рахим Стерлинг перешел из «Челси» в «Арсенал».

29-летний вингер проведет в «Арсенале» сезон-2024/25 на правах аренды.

В прошлом сезоне Стерлинг в 31 матче АПЛ забил 8 голов, сделал 4 ассиста и заработал 7 желтых карточек.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

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8 комментариев
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За Стерлинга можно порадоваться. Клуб поступил непорядочно, киданув его за несколько дней до закрытия трансферного окна.
На деле же на хорошего игрока всегда будет спрос со стороны топ-клубов.
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Ответ Антон Патракеев
Артета знаком с ним по Сити, точно найдет к нему подход. А так, провальное ТО, при такой поддержке руководства Тоуни/Хименеса/Осимхена/Дьекереша надо было забирать. Если этот сезон без трофеев, то с Эду и Артетой придется прощаться
ты их потом уволишь?
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Отличная сделка для «Арсенала» с финансовой точки зрения: бесплатная аренда и обязательство выплачивать лишь часть его зарплаты. Стерлинг может принести много пользы на поле и точно добавит вариативности в атаке. Может сыграть и слева, и центрфорвардом, и подменить Сака. Хорошо знаком с Артетой. Точно пригодится в этом сезоне
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Неплохой выход на замену и годный шуга дэдди для не нюхавших пороху новичков ПЛ. успех Челси, если чудить не начнёт
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На повышение пошел
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Ответ Nurdaulet Aidynbay
ты их потом уволишь?
Коленке, все остальные клубы которого выиграли национальные чемпионаты в НХЛ/НБА и НФЛ
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