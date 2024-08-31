«Арсенал» арендовал Стерлинга у «Челси»
Рахим Стерлинг перешел из «Челси» в «Арсенал».
29-летний вингер проведет в «Арсенале» сезон-2024/25 на правах аренды.
В прошлом сезоне Стерлинг в 31 матче АПЛ забил 8 голов, сделал 4 ассиста и заработал 7 желтых карточек.
Подробно со статистикой бывшего игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.
Фото: официальный сайт «Арсенала»
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На деле же на хорошего игрока всегда будет спрос со стороны топ-клубов.