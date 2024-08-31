«Арсенал» арендовал Стерлинга у «Челси»

Рахим Стерлинг перешел из «Челси» в «Арсенал».

29-летний вингер проведет в « » сезон-2024/25 на правах аренды.

В прошлом сезоне в 31 матче забил 8 голов, сделал 4 ассиста и заработал 7 желтых карточек.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

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