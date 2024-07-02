Франция с автоголом прошла Бельгию, Португалия по пенальти выбила Словению с 3 сэйвами Кошты, Промес ушел из «Спартака», Задоров в «Бостоне», Андреева вылетела с «Уимблдона», новое шоу Загитовой и другие новости

1. В понедельник на Евро Франция вышла в 1/4 финала, обыграв Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте. Это уже 9-й автогол на турнире. У Франции два автогола и один забитый пенальти Мбаппе в 4 матчах Евро-2024. А Ромелу Лукаку так и не забил на этом Евро – он провел 4 матча, а три его мяча отменили.

Португалия также вышла в четвертьфинал, по пенальти обыграв Словению. Диогу Кошта взял три удара, стал лучшим игроком матча и вошел в историю, а Криштиану Роналду не забил с точки на 105-й минуте, в 1-м экстра-тайме, и заплакал (впрочем, он открыл послематчевую серию и там уже был точен).

Таким образом, Португалия и Франция встретятся в 1/4 финала, матч пройдет 5 июля.

2. «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса в связи с истечением срока контракта, а также подписал форварда «Бетиса» Виллиана Жозе.

3. В НХЛ открылся рынок. Генцел подписал 7-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 9 млн долларов в год. Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон»: россиянин подписался на 6 лет и 30 млн долларов, швед – на 7 лет и 54,25 млн. «Вашингтон» выменял Чикрана у «Оттавы», отдав Дженсена и выбор в 3-м раунде драфта-2026.

«Нэшвилл» взорвал несколько бомб, подписав Стэмкоса (4 года и 8 млн в год), Маршессо (5 лет и 5,5 млн в год) и защитника Шея (7 лет и 7 млн в год). Еще больше обменов – в ленте тега.

Кстати, экс-форвард «Калгари» Дюбе перешел в минское «Динамо». Он фигурант секс-скандала с участием игроков сборной Канады-2018.

4. Мирра Андреева уступила Бренде Фрухвиртовой в первом круге «Уимблдона». Дарья Касаткина прошла Чжан Шуай, Диана Шнайдер – Каролину Плишкову. Арина Соболенко снялась из-за травмы плеча, а заменившая ее Эрика Андреева справилась с Эминой Бекташ и вышла во 2-й круг.

Даниил Медведев прошел Александра Ковачевича, действующий чемпион Карлос Алькарас победил Марка Лаяла, Янник Синнер – Янника Ганфманна.

5. «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука и Гильерме. Вратарь остался недоволен: «Очень обидно и неожиданно сообщили за неделю до конца сезона. Должны были сказать заранее, я не искал другие клубы, ждал, что они что-то предложат».

6. Игорь Шестеркин хочет 12,9 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Кэпхит вратаря сейчас – 5,66 млн.

7. НБА. Пол Джордж продолжит карьеру в «Филадельфии». Звездный форвард подпишет контракт на 4 года и 212 миллионов долларов. А Клэй Томпсон подпишет контракт с «Далласом» на 3 года и 50 миллионов долларов.

8. Трансферные новости. «Динамо» объявило об уходе Шунина – вратарь был в системе клуба с 1994-го. Гиу перешел в «Челси» из «Барсы» за 6 млн евро, контракт по схеме «5+1». «Астон Вилла» купила у «Ювентуса» Айлинга за 14+3 млн евро и Барренечеа за 8+3 млн. Контракты – на 5 лет.

«Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро (или нет). Джикия отказался от перехода в «Динамо» из-за нежелания играть за принципиального соперника «Спартака». «МЮ» предложил де Лигту контракт на 5 лет и ведет переговоры с «Баварией» о сумме трансфера .

9. Кубок Америки. Уругвай победил США (1:0) в 3-м туре группового этапа.

10. Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей, сообщает Mash. ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба.

11. Алина Загитова представила ледовое шоу «Хранители времени».

12. УЕФА проверит поведение Беллингема в матче со Словакией. Хавбек Англии помахал рукой возле паха. Впрочем, дисквалифицируют Джуда вряд ли.

13. Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 6 сентября на «ВТБ-Арене», пишет Baza. Там игра «Динамо» – «Северсталь» в этот день.

14. «МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 от adidas. Она вдохновлена эпохой «малышей Басби».

15. «Спартак» провел встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На ней были Малышев, Баженов и Родионов.

Цитаты дня.

Саньоль о 1-м голе Испании в ворота Грузии: «Мората был в очевидном офсайде. Думаю, в комнате ВАР отключилось электричество»

Спецдокладчик ООН: «Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. Их участие в Олимпиаде важно»

Мостовой о стажировке: «Сейчас и в «Спартак» можно. Теперь там можно по-футбольному разговаривать, а не тот ужас, который был раньше»

Вратарь «Ростова» Ханкич: «Ни разу не пил алкоголь – ислам запрещает. Даже не знаю, что делать с пивом»

Губерниев об уходе Промеса: «Одним позорищем меньше, таким не место в российском футболе. Хорошо, что у «Спартака» мозги зашевелились хоть немножко»

Режиссер шоу Загитовой: «По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю»

Криштиану Роналду: «Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Португалия заслужила пройти дальше – Словения почти все время провела в обороне»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?