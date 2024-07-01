Губерниев об уходе Промеса: «Одним позорищем меньше, таким не место в российском футболе. Хорошо, что у «Спартака» мозги зашевелились хоть немножко»
Дмитрий Губерниев высказался об уходе Квинси Промеса из «Спартака».
В понедельник московский клуб объявил об истечении срока трудового договора с нидерландским футболистом.
– Никаких эмоций по поводу Промеса не испытываю. Еще раз только могу подтвердить, что таким, как Промес, не место в российском футболе. Пусть решает проблемы с законом, а не играет тут в футбол. Одним позорищем меньше.
– А если он через какое‑то время вернется в Россию, как на это реагировать?
– Пусть уладит проблемы с законом. Так, чтобы вернуться с чистой совестью. Если с ней – ладно. А если будет все еще ходить под статьей – ну, если какой‑то клуб нашел себя на помойке, то таких, как Промес, надо брать.
Хорошо, что у «Спартака» хоть немножко мозги зашевелились, – заявил телеведущий и комментатор.
В феврале суд Амстердама признал Квинси Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Летом прошлого года футболист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. В марте он был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, а в мае сообщалось, что игрока отпустили из тюрьмы на определенных условиях.
«Спартак» объявил об уходе Промеса: «Говорить о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным на данном этапе»
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
24 февраля спортивный комментатор Губерниев осудил начало спецоперации, как попытку России «обеспечивать свое благо военным путем», ведущее к разорению страны.
18 марта Губерниев был одним из ведущих митинга-концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках.
30 января Губерниев заявил, что «все нормальные люди» хотят видеть выступление российских спортсменов на ОИ под белым флагом [и с условием не поддержки СВО], а все, кто против, «дураки».
Тот случай, когда ты г###о для всех.
Вот тогда заживём!
Редко когда...
Редко...