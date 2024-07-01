Губерниев об уходе Промеса: «Одним позорищем меньше, таким не место в российском футболе. Хорошо, что у «Спартака» мозги зашевелились хоть немножко»

Дмитрий Губерниев высказался об уходе Квинси Промеса из «Спартака».

В понедельник московский клуб объявил об истечении срока трудового договора с нидерландским футболистом.

– Никаких эмоций по поводу Промеса не испытываю. Еще раз только могу подтвердить, что таким, как Промес, не место в российском футболе. Пусть решает проблемы с законом, а не играет тут в футбол. Одним позорищем меньше.

– А если он через какое‑то время вернется в Россию, как на это реагировать?

– Пусть уладит проблемы с законом. Так, чтобы вернуться с чистой совестью. Если с ней – ладно. А если будет все еще ходить под статьей – ну, если какой‑то клуб нашел себя на помойке, то таких, как Промес, надо брать.

Хорошо, что у « » хоть немножко мозги зашевелились, – заявил телеведущий и комментатор.

В феврале суд Амстердама признал виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Летом прошлого года футболист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. В марте он был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, а в мае сообщалось, что игрока отпустили из тюрьмы на определенных условиях.

«Спартак» объявил об уходе Промеса: «Говорить о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным на данном этапе»

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