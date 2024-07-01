Губерниев об уходе Промеса: «Одним позорищем меньше, таким не место в российском футболе. Хорошо, что у «Спартака» мозги зашевелились хоть немножко»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об уходе Квинси Промеса из «Спартака».

В понедельник московский клуб объявил об истечении срока трудового договора с нидерландским футболистом.

– Никаких эмоций по поводу Промеса не испытываю. Еще раз только могу подтвердить, что таким, как Промес, не место в российском футболе. Пусть решает проблемы с законом, а не играет тут в футбол. Одним позорищем меньше.

– А если он через какое‑то время вернется в Россию, как на это реагировать?

– Пусть уладит проблемы с законом. Так, чтобы вернуться с чистой совестью. Если с ней – ладно. А если будет все еще ходить под статьей – ну, если какой‑то клуб нашел себя на помойке, то таких, как Промес, надо брать.

Хорошо, что у «Спартака» хоть немножко мозги зашевелились, – заявил телеведущий и комментатор.

В феврале суд Амстердама признал Квинси Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Летом прошлого года футболист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. В марте он был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, а в мае сообщалось, что игрока отпустили из тюрьмы на определенных условиях.

«Спартак» объявил об уходе Промеса: «Говорить о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным на данном этапе»

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45 комментариев
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Просто напомню кто настоящее позорище:

24 февраля спортивный комментатор Губерниев осудил начало спецоперации, как попытку России «обеспечивать свое благо военным путем», ведущее к разорению страны.

18 марта Губерниев был одним из ведущих митинга-концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках.

30 января Губерниев заявил, что «все нормальные люди» хотят видеть выступление российских спортсменов на ОИ под белым флагом [и с условием не поддержки СВО], а все, кто против, «дураки».

Тот случай, когда ты г###о для всех.
+125
-29
+96
Ещё бы сам Губерниев избавил нас от своего присутствия в футболе
+30
-1
+29
Ответ xDe xDe
Что-то подсказывает, что выше нарисовался комент-кандидат на рекордное количество минусов и плюсов одновременно. За месяц уж точно.
Я просто не припомню такого флюгера на спортивном телеканале. А уж рассуждения на тему кто позорище, а кто - нет, просто умиляют.
+20
-2
+18
Позорище рассуждает про позорище...
+13
-5
+8
мозги в России шевелятся только тогда, когда сверху писульку спускают...
+7
-1
+6
Ответ Mihail0910
Просто напомню кто настоящее позорище: 24 февраля спортивный комментатор Губерниев осудил начало спецоперации, как попытку России «обеспечивать свое благо военным путем», ведущее к разорению страны. 18 марта Губерниев был одним из ведущих митинга-концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках. 30 января Губерниев заявил, что «все нормальные люди» хотят видеть выступление российских спортсменов на ОИ под белым флагом [и с условием не поддержки СВО], а все, кто против, «дураки». Тот случай, когда ты г###о для всех.
Что-то подсказывает, что выше нарисовался комент-кандидат на рекордное количество минусов и плюсов одновременно. За месяц уж точно.
+8
-5
+3
Спартак скорее всего ждал окончание контракта, что бы не было никакой канители с расторжением, но губошлепу слишком сложно это понять:)
+5
-2
+3
Ответ Омичёв
Комментарий удален пользователем
у него контракт кончился всего лишь
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все знали, что промес в розыске. но все молчали. все знали, что в министерстве обороны дико воруют, но все молчали. страна губерниевых.
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Ага.. теперь осталось только матчтв люстрировать..
Вот тогда заживём!
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-1
+2
Нет ничего утомительнее и противное чем присутствовать при том, как Губер демонстрирует свой ум. В особенности если ума нет
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Ответ Mihail0910
Я просто не припомню такого флюгера на спортивном телеканале. А уж рассуждения на тему кто позорище, а кто - нет, просто умиляют.
Так губошлёп же приспособленец. Это нужно просто принимать как данность. Завтра он будет хвалить Иран, послезавтра - восхищаться околонулевым уровнем преступности в Японии, через месяц - похвалит отечественного спортсмена за какое-нибудь дикое высказывание, но в тот же день выдаст базированную базу по другой теме. Классика же. Смотря куда ветер дует, и что сверху спустили, если спустили. Ну и мозги у него есть, Губер отнюдь не дурак.
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После истории с Малафеевым, всерьёз этого персонажа сложно воспринимать. Мужчина такое себе позволять не должен.
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И прав и балабол. А Промеса ждут в Химках
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Мария Киселёва: Дмитрий, вы самое слабое звено! Прощайте!
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Мерзкий он тип конечно... Желтушник короче..
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Дима сам умный человек, но мозгами шевелит по приказу сверху, поэтому других осуждать не ему точно.
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О футбольная аналитика подъехала на наш сайт об академической гребле и биатлоне
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Губерниев молчал бы лучше,а то как рот откроет,зачастую одно 💩летит!!!Наскребет себе когда-нибудь...
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Ответ Numerodieci
Моральный камертон задребезжал…
Моральный, но не камертон )
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Ответ Мистер Блин
мозги в России шевелятся только тогда, когда сверху писульку спускают...
Ты имеешь в виду ту, на которую в футболе при офсайде опережают?
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Ответ Артём Амирджанян
Да метко
Не совсем, но суть уловили верно. Так и быть, начну с двух слов:
Редко когда...
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Давайте я начну, а остальные закончат: Редко...
Да метко
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Ответ Russ Ivan
Позорище рассуждает про позорище...
Как то не по размеру лица маска морального камертона Губерниеву сколько бы он не пытался ее на себя натягивать
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Ответ Mihail0910
Просто напомню кто настоящее позорище: 24 февраля спортивный комментатор Губерниев осудил начало спецоперации, как попытку России «обеспечивать свое благо военным путем», ведущее к разорению страны. 18 марта Губерниев был одним из ведущих митинга-концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках. 30 января Губерниев заявил, что «все нормальные люди» хотят видеть выступление российских спортсменов на ОИ под белым флагом [и с условием не поддержки СВО], а все, кто против, «дураки». Тот случай, когда ты г###о для всех.
Пруфы в студию, ссылочками поделись. Пока это дешёвый наброс😁✌️
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Ответ Mihail0910
Просто напомню кто настоящее позорище: 24 февраля спортивный комментатор Губерниев осудил начало спецоперации, как попытку России «обеспечивать свое благо военным путем», ведущее к разорению страны. 18 марта Губерниев был одним из ведущих митинга-концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках. 30 января Губерниев заявил, что «все нормальные люди» хотят видеть выступление российских спортсменов на ОИ под белым флагом [и с условием не поддержки СВО], а все, кто против, «дураки». Тот случай, когда ты г###о для всех.
Этот списокнадо Губеру на зеркало приколоть, когда он будет в очередной раз, из стороны в сторону шататься. Казалось на фиг сдался Диме Промес, он не биатлонист, ни лыжник ни даже не пловец. Губеру всё пофиг, главное хайп....
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Да в том то и дело, что не зашевелились… у них выхода иного просто не было.
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Теперь ждём когда Спартак снимется с чемпионата
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Давайте я начну, а остальные закончат:
Редко...
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Моральный камертон задребезжал…
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