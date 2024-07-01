Гильерме об уходе из «Локо»: «Очень обидно и неожиданно сообщили за неделю до конца сезона. Должны были сказать заранее, я не искал другие клубы, ждал, что они что-то предложат»

Гильерме высказал недовольство в связи со своим уходом из «Локомотива».

В понедельник железнодорожники объявили об уходе 38‑летнего вратаря в связи с окончанием срока контракта.

«Меня сильно удивило, что [руководители] клуба за неделю до окончания сезона позвали меня и сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Это было очень обидно и неожиданно.

Я не искал другие клубы. Я до конца ждал, что они мне что‑то предложат. Проблема не в том, что контракт не продлен, просто говорите открыто. Я считаю, что мне должны были сказать заранее», – сказал бразилец.

В составе «Локомотива» Гильерме по разу выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также четырежды становился обладателем Кубка страны. Всего на счету футболиста с 2007 года 387 матчей за московский клуб.

В ноябре 2015 года бразильский вратарь получил гражданство России, за российскую сборную он провел 19 матчей.

«Локомотив» объявил об уходе Гильерме. Вратарь перешел в 2007-м, провел 387 матчей за клуб и взял 6 трофеев

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