Гильерме об уходе из «Локо»: «Очень обидно и неожиданно сообщили за неделю до конца сезона. Должны были сказать заранее, я не искал другие клубы, ждал, что они что-то предложат»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Матч ТВ Футбол

Гильерме высказал недовольство в связи со своим уходом из «Локомотива».

В понедельник железнодорожники объявили об уходе 38‑летнего вратаря в связи с окончанием срока контракта.

«Меня сильно удивило, что [руководители] клуба за неделю до окончания сезона позвали меня и сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Это было очень обидно и неожиданно.

Я не искал другие клубы. Я до конца ждал, что они мне что‑то предложат. Проблема не в том, что контракт не продлен, просто говорите открыто. Я считаю, что мне должны были сказать заранее», – сказал бразилец.

В составе «Локомотива» Гильерме по разу выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также четырежды становился обладателем Кубка страны. Всего на счету футболиста с 2007 года 387 матчей за московский клуб.

В ноябре 2015 года бразильский вратарь получил гражданство России, за российскую сборную он провел 19 матчей.

«Локомотив» объявил об уходе Гильерме. Вратарь перешел в 2007-м, провел 387 матчей за клуб и взял 6 трофеев

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65 комментариев
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Киданули как собаку , после столько лет в клубе
+128
-4
+124
В лучших традициях руководства Локо
+122
-3
+119
Ответ cektor
Киданули как собаку , после столько лет в клубе
Классика свинское отношение к легендам Локо уже не удивляет если они даже с Палычем по свински обошлись то уже нечему удивляться
+75
-5
+70
Легенда Локомотива, а руководству позор за такое отношение к своим игрокам!
+61
-5
+56
Ответ cektor
Киданули как собаку , после столько лет в клубе
Ещё с детства помню, как выкинули на мороз Лоськова с Евсеевым. Не изменяют своим традициям
+37
-1
+36
В руководстве клубов большинство уродов, которые приходят, сорвут бабки и уходят. На репутацию клуба и тем более людей им болта положить...
+26
-4
+22
Как можно так расставаться с легеедами клуба.позорище
+19
-2
+17
Вообще это на уровне того если бы Лоськову на дверь указали перед началом сезона.
+12
0
+12
Ответ Гамарджоба Генацвале
Переводчиком?
Воротчик-переводчик 😂
+10
0
+10
В этом весь современный Локо. Также несколько лет назад кто-то "не знал", что у Лоськова может быть рекордный сезон.
+10
-1
+9
Не так в нашем клубе было принято прощаться с легендами людьми которые формировали традиции и особую атмосферу внутри команды (( Для болельщиков это особый игрок. Сам, помню, скептически отнёсся к приходу молодого бразильского вратаря в клуб, но Гиля своим упорством, трудом, характером, самоотдачей и скромностью посрамил мои предрассудки. Спасибо за всё что он сделал для команды, и за то что доказал ошибочность моих предубеждений!
+8
0
+8
спасибо капитан ! удачи
+7
0
+7
Поступили по свински
+10
-3
+7
Гиле - респект и терпения! А в управе Локо уже давно окопались враги клуба: бездарные и неблагодарные
+6
0
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Да уж, а мы тут рассуждали в предыдущей новости о том, что было бы красиво провести прощальный матч в футболке Локо)
+6
0
+6
Ответ shist
Если в Зенит перейдёт это будет предательством? 🤔
Переводчиком?
+7
-1
+6
Ответ Lospinmaps
Это Россия, Гильерме
Причем здесь Россия?
+12
-6
+6
Ответ Виталий Куликов
Вообще это на уровне того если бы Лоськову на дверь указали перед началом сезона.
Лоськова если я правильно помню примерно так же отчислили.
+4
0
+4
Треть жизни отдал Локо, легенда клуба, классный кипер и уже настоящий русский парень!
Поступили, как г#####
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Грустная классика от Локо
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легенду клуба пинком под хвост
+3
0
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Вот зря Маринадного не взяли на Евро-21. Отборочный цикл он отлично провёл, надёжно, и даже голевой пас как-то отдал. А на финальном турнире Шунин накосячил с Бельгией, а Сафонов с Данией. Взяли бы Гильерме - глядишь, и вышли бы из группы.
+3
0
+3
Смотрел его интервью,как же он хорошо,говорит по русски..
+2
0
+2
Вроде паровозы, а поступили, по-спартаковски
+5
-3
+2
Ответ Lospinmaps
Ну вот так тут поступают с отработанным материалам, помня слова Романцева о Булатове.
ну да, ну да. из недавнего красивый уход Месси из Барселоны.
+2
-1
+1
РЖД= ФК Локо
РЖД- понятно теперь .донный концерн= донное руководство
+1
0
+1
Ответ Гекдениз Кардениз
Классика свинское отношение к легендам Локо уже не удивляет если они даже с Палычем по свински обошлись то уже нечему удивляться
Семин в свое время с Максим Шацких так поступил в Динамо Киев. Просто жизнь вернулся бумерангом. Поэтому самому Семину не стоит удивляться
+2
-1
+1
Гиля заканчивать не собирается, судя по всему. Давненько его в воротах не видели.
+1
0
+1
Ответ Penguin Desert
Не так в нашем клубе было принято прощаться с легендами людьми которые формировали традиции и особую атмосферу внутри команды (( Для болельщиков это особый игрок. Сам, помню, скептически отнёсся к приходу молодого бразильского вратаря в клуб, но Гиля своим упорством, трудом, характером, самоотдачей и скромностью посрамил мои предрассудки. Спасибо за всё что он сделал для команды, и за то что доказал ошибочность моих предубеждений!
Это отношение к легендам,болельщикам уже давно начиная со смородской с её вытиранием шарфом заканчивая с 10 Лоськова и вот это с Гилей
+1
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Не грусти,Маринато! Меня после 8 лет вызвали к директору,сказали "хамство,агрессивное поведение", поэтому либо одним днём увольняюсь,по соглашению сторон,либо по статье. Я говорю : доказательства? Доказательств нет. Подумал: а стоит в таком гадюшнике оставаться? И подписал.
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