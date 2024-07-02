Криштиану Роналду: «Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Португалия заслужила пройти дальше – Словения почти все время провела в обороне»
Криштиану Роналду поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Евро-2024.
Португалия по пенальти прошла Словению в 1/8 финала (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду не забил 11-метровый в первом экстра-тайме, однако был точен в послематчевой серии.
«В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар.
Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это.
Словения почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва», – заявил форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Роналду 4 раза бил штрафные в матче со Словенией. 3 удара пришлись мимо, один парировал Облак
У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы
Диогу Кошта – 1-й вратарь в истории, отбивший 3 удара и ни разу не пропустивший в серии пенальти на Евро
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Роналду : все 4 матча ходит бесполезным бруском, становясь буквально худшим игроком на поле по оценкам, на всех злится, машет руками, плачет прямо во время матча, дизмораля партнеров, и даже не забил важнейший пенальти.
Вывод : оба великие!🍓🤣
Спортсру продолжит накидывать.
Роналду Коште памятник должен поставить
Если бы не партнеры, буквально заставившие его поверить в себя, то он остался бы во время пенальти плакать на лавке.
На игру против Франции его нельзя выпускать, иначе 0 шансов.
- Всю ночь не смыкал глаз медицинский штаб сборной Португалии.,слёзы послужили причиной резкого обезвоживания организма великой звезды...😭