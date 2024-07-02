Криштиану Роналду: «Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Португалия заслужила пройти дальше – Словения почти все время провела в обороне»

Криштиану Роналду поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Евро-2024.

по пенальти прошла Словению в 1/8 финала (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду не забил 11-метровый в первом экстра-тайме, однако был точен в послематчевой серии.

«В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар.

Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это.

почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва», – заявил форвард « » и сборной Португалии.

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