Криштиану Роналду: «Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Португалия заслужила пройти дальше – Словения почти все время провела в обороне»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ян Облак Диогу Кошта Футбол

Криштиану Роналду поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Евро-2024.

Португалия по пенальти прошла Словению в 1/8 финала (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду не забил 11-метровый в первом экстра-тайме, однако был точен в послематчевой серии.

«В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар. 

Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это.

Словения почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва», – заявил форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Роналду 4 раза бил штрафные в матче со Словенией. 3 удара пришлись мимо, один парировал Облак

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Диогу Кошта – 1-й вратарь в истории, отбивший 3 удара и ни разу не пропустивший в серии пенальти на Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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184 комментария
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Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?
+228
-9
+219
Ответ LNk O
Спасибо, что не пнул бутылку и не бросил капитанскую повязку. Слёзы были конечно, но ему всего 39, ещё повзрослеет
Вы ведь понятия не имеете какие эмоции могут быть в такой момент, зачем такие глупости писать?
+133
-27
+106
Роналду: Я год не промахивался с пенальти, но тут Василий Буриков дурканул и поставил меня в фентези капитаном)...
+93
-6
+87
Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?
так он и не ошибся) Удар был что надо, сейв просто заОблачный)
+91
-6
+85
Почему не вставили фразу где он извинился и сказал что ему жаль за его промах. Как будто ему тут наплевать. Вставили бы всю фразу или вы сейчас опять на 5 новостей несколько предложений растяните
+81
-10
+71
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий скрыт
Весь мир смеётся над недалекими людьми, которые верят в теории заговоров.
+29
-11
+18
Спасибо, что не пнул бутылку и не бросил капитанскую повязку. Слёзы были конечно, но ему всего 39, ещё повзрослеет
+78
-65
+13
Ответ St.7
Все забывают про драму Иличича…
Проблема тренера, что он ставит на серию пенальти первым(тем, кто задаёт тон остальным) бить игрока, который ментально очень слаб
+17
-5
+12
Единственный способ Португалии усилить свою игру - отобрать у Роналду право бить штрафные. Пусть бьют Бруну Фернандеш или Бернарду Силва. Ну смешно уже, ей-богу. Роналду уже давно не умеет бить штрафные - ни обводящие удары, ни прямые, ни наклболом у него не получаются.
+21
-9
+12
Пока что самое слабое звено сборной. Если Месси на ЧМ именно тащил команду к победе, то тут команда тащит этого плачущего пенсионера. Но если против слабых команд получалось побеждать вдесятером, то дальше могут начаться проблемы
+37
-25
+12
Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?
ахахах
+12
-1
+11
Месси затащил весь турнир, становясь лучшим игроком практически в каждом матче. И стал чемпионом мира и лучшим игроком турнира.
Роналду : все 4 матча ходит бесполезным бруском, становясь буквально худшим игроком на поле по оценкам, на всех злится, машет руками, плачет прямо во время матча, дизмораля партнеров, и даже не забил важнейший пенальти.
Вывод : оба великие!🍓🤣
+21
-10
+11
Ответ Eldzheron
Почему не вставили фразу где он извинился и сказал что ему жаль за его промах. Как будто ему тут наплевать. Вставили бы всю фразу или вы сейчас опять на 5 новостей несколько предложений растяните
Футбольный блог 433 это сразу сделал.
Спортсру продолжит накидывать.
+18
-8
+10
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий скрыт
Если ЧМ позорный и подставной, то в чём смысл смотреть футбол? Главный турнир среди сборных покупается. Ну и получается сборная Португалии также продалась и проиграла Марокко, то есть те за кого ты рвёшь жилки продались за деньги
+11
-1
+10
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий скрыт
Весь мир это отбитая фан база клубники ,котрая думает ,что если он ходит в спорт. зал ,то он от этого лучше а футбол играть будет ?😂😂
+13
-4
+9
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий скрыт
Смеются исключительно поехавшие фанатики Кришика, которым только и остается смотреть, как остальная команда тянет старый балласт, еще и терпя его постоянные истерики
+11
-3
+8
Словения на 115ой минуте вас чуть ли домой не отправила.
Роналду Коште памятник должен поставить
+10
-2
+8
Раз в год и Криштиану промахивается. Португальская поговорка
+7
0
+7
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий скрыт
Все ясно. Выздоравливайте.
+8
-1
+7
Кстати , почему его фаны не пишут, что Рон сделал паузу перед ударом. Леву за это тут уничтожали.🤣
+7
0
+7
Единственное ценное действие Криша, это то что он таки собрался и забил первый пенальти в серии, все остальное он запорол.
Если бы не партнеры, буквально заставившие его поверить в себя, то он остался бы во время пенальти плакать на лавке.
На игру против Франции его нельзя выпускать, иначе 0 шансов.
+8
-2
+6
Клоун! Поблагодарил бы вратаря и партнеров в первую очередь, а то всё Я, я Я, не знаю кто более омерзителен, либо сборная превозмогателя, либо сборная борцов за нац меньшинства, тут единственный плюс будет, что то из этого шапито точно поедет домой.
+10
-5
+5
Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?
Тренер Португалии Мартинес: Мы все виноваты в этом #######
+5
0
+5
Ответ ретроградный меркурий
Единственный способ Португалии усилить свою игру - отобрать у Роналду право бить штрафные. Пусть бьют Бруну Фернандеш или Бернарду Силва. Ну смешно уже, ей-богу. Роналду уже давно не умеет бить штрафные - ни обводящие удары, ни прямые, ни наклболом у него не получаются.
Лет семь восемь
+4
0
+4
Ответ Буриков Василий
Роналду: Я год не промахивался с пенальти, но тут Василий Буриков дурканул и поставил меня в фентези капитаном)...
СЦУКОООО В САМОЕ СЕРДЕЧКО попал сейчас!!! Я просто в шоке как угораздило меня))
+6
-2
+4
Ответ Men77
Кстати , почему его фаны не пишут, что Рон сделал паузу перед ударом. Леву за это тут уничтожали.🤣
Там не пауза была, а просто остановка, как будто он такой, а нет, не буду бить. Камон, это уже смешно, разве это не нарушение ?
+4
0
+4
Ответ ретроградный меркурий
Единственный способ Португалии усилить свою игру - отобрать у Роналду право бить штрафные. Пусть бьют Бруну Фернандеш или Бернарду Силва. Ну смешно уже, ей-богу. Роналду уже давно не умеет бить штрафные - ни обводящие удары, ни прямые, ни наклболом у него не получаются.
Когда Бруну в последний раз забивал штрафной? Давай, приведи статистику, чтобы не сесть в лужу
+4
0
+4
Из золотого мальчика превратился в сопливого дедушкк
+4
-1
+3
Ответ Eduard Chekhov
СЦУКОООО В САМОЕ СЕРДЕЧКО попал сейчас!!! Я просто в шоке как угораздило меня))
Почему-то я подумал, что если и делать хет-трик, то самое время(((
+3
0
+3
Завтра новость дня...
- Всю ночь не смыкал глаз медицинский штаб сборной Португалии.,слёзы послужили причиной резкого обезвоживания организма великой звезды...😭
+3
0
+3
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