Гиу перешел в «Челси» из «Барсы» за 6 млн евро, контракт по схеме «5+1»
Марк Гиу перешел в «Челси» из «Барселоны».
18-летний нападающий подписал с «синими» пятилетний контракт, который включает опцию продления еще на один год. Игрок присоединится к своим новым партнерам по команде на предсезонную подготовку.
Как сообщалось ранее, «Челси» активировал пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте игрока с «Барселоной».
«Это огромная радость – подписать контракт с «Челси», и мне было трудно уснуть перед поездкой сюда, потому что я был так взволнован. С самого детства я мечтал играть в Премьер-лиге. Теперь у меня появилась возможность стать игроком «Челси», и я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха для клуба», – сказал Гиу.
В сезоне-2023/24 форвард провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гиу согласился перейти в «Челси». «Барса» предлагала 18-летнему форварду 2 млн евро в год до налогов, «синие» – в три раза больше
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Это как?
Барсе надо извлекать урок, нафиг покупать средних игроков, за огромные деньги! Ферран Торрес, Роке итд
Удачи Марку в Челси - пусть прославит академию Барселоны
Удачи в новом приключении