Гиу перешел в «Челси» из «Барсы» за 6 млн евро, контракт по схеме «5+1»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига трансферы Марк Гиу Футбол

Марк Гиу перешел в «Челси» из «Барселоны».

18-летний нападающий подписал с «синими» пятилетний контракт, который включает опцию продления еще на один год. Игрок присоединится к своим новым партнерам по команде на предсезонную подготовку.

Как сообщалось ранее, «Челси» активировал пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте игрока с «Барселоной».

«Это огромная радость – подписать контракт с «Челси», и мне было трудно уснуть перед поездкой сюда, потому что я был так взволнован. С самого детства я мечтал играть в Премьер-лиге. Теперь у меня появилась возможность стать игроком «Челси», и я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха для клуба», – сказал Гиу.

В сезоне-2023/24 форвард провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гиу согласился перейти в «Челси». «Барса» предлагала 18-летнему форварду 2 млн евро в год до налогов, «синие» – в три раза больше

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23 комментария
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Боули знает ценник меньше десятки. Пуховик стирал и нашел эти копейки)
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ну что ж, удачи ему. больше добавить нечего, своего шанса нормального так и не дождался. пусть идёт за мечтой в другом клубе
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По игре выглядел лучше Витора, надо было отступные миллиард, как всем
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Норм в принципе высказался, не придумывал про любовь к Челси с детства, а честно сказал что с детства мечтал поиграть в сильнейшей футбольной лиге мира. Желание такое профессионального спортсмена понятно и вызывает только положительную оценку.
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Только Барса могла продать так дёшево игрока. Темболее мешку из чукотки продали, которые за всяких угучмек отдают не меньше 20 лямов
Так его не продали, а выкупили. Были отступные 5 млн, их и заплатили. У барсы никто ничего не спрашивал, договаривались непосредственно с игроком и его агентом
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Забил победный мяч Атлетику, а с Мальоркой ничего не показал за час игры и сел на лавку и надолго. Успехов Марку в новом клубе!
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Только Барса могла продать так дёшево игрока. Темболее мешку из чукотки продали, которые за всяких угучмек отдают не меньше 20 лямов
Барселоне нужно было продать игрока за 20 миллионов с тем учётом, что сумма отступных всего 6 миллионов была? )
Это как?
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Ответ Alek Asqar
Как раз подписание Роке за такие бешеные деньги , сподвигли его менять клуб. Гиу классный игрок с хорошими данными. 💯 через 2/3 года будет 2/3 раза дороже стоить чем Роке. Барсе надо извлекать урок, нафиг покупать средних игроков, за огромные деньги! Ферран Торрес, Роке итд
может будет, а может и не будет
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Ответ Sirius White
По игре выглядел лучше Витора, надо было отступные миллиард, как всем
Без согласия игрока эти отступные не прописать в контракте
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Ответ Sirius White
По игре выглядел лучше Витора, надо было отступные миллиард, как всем
Как раз подписание Роке за такие бешеные деньги , сподвигли его менять клуб. Гиу классный игрок с хорошими данными. 💯 через 2/3 года будет 2/3 раза дороже стоить чем Роке.
Барсе надо извлекать урок, нафиг покупать средних игроков, за огромные деньги! Ферран Торрес, Роке итд
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Хорошее приобретение
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Жаль конечно, что Гиу покинул Барселону- да еще за такие смешные отступные - косяк помощников Лапорты:))
Удачи Марку в Челси - пусть прославит академию Барселоны
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Редкий случай в последнее время когда можно сказать менеджменту Челси - молодцы.
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Только Барса могла продать так дёшево игрока. Темболее мешку из чукотки продали, которые за всяких угучмек отдают не меньше 20 лямов
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Надо было оставлять его, уже не могу смотреть на игру Бревандовского
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Ну что же посмотрим как будет играть, в Барселоне почти шансов не было, даже в дубле мало играл, поэтому не понятно потеря это или нет
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Жаль. Барсе бы пригодился в новом сезоне.
Удачи в новом приключении
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