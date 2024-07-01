Джикия отказался от перехода в «Динамо» из-за нежелания играть за принципиального соперника «Спартака» (Metaratings)
Георгий Джикия отказался переходить в «Динамо».
Как сообщает Metaratings.ru, бело-голубые были заинтересованы в подписании 30-летнего защитника на правах свободного агента.
Сам футболист отказался обсуждать с клубом условия перехода, так как не хотел переходить в состав принципиального соперника «Спартака».
Телеграм-канал «Мутко против» опровергает эту информацию, утверждая, что «Динамо» не делало предложений Джикии.
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- Алло, кто? Где играть?
- Всё, давайте, нам некогда. Еще в Химки звонить
Да и Динамо он не нужен
- Жора, но ты сам позвонил, мы и не собирались...
- Всё! Не уговаривайте, вешаю трубку!