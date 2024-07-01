Джикия отказался от перехода в «Динамо» из-за нежелания играть за принципиального соперника «Спартака» (Metaratings)

Георгий Джикия отказался переходить в «Динамо».

Как сообщает Metaratings.ru, бело-голубые были заинтересованы в подписании 30-летнего защитника на правах свободного агента.

Сам футболист отказался обсуждать с клубом условия перехода, так как не хотел переходить в состав принципиального соперника « ».

Телеграм-канал «Мутко против» опровергает эту информацию, утверждая, что « » не делало предложений .

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