Джикия отказался от перехода в «Динамо» из-за нежелания играть за принципиального соперника «Спартака» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия отказался переходить в «Динамо».

Как сообщает Metaratings.ru, бело-голубые были заинтересованы в подписании 30-летнего защитника на правах свободного агента.

Сам футболист отказался обсуждать с клубом условия перехода, так как не хотел переходить в состав принципиального соперника «Спартака». 

Телеграм-канал «Мутко против» опровергает эту информацию, утверждая, что «Динамо» не делало предложений Джикии

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107 комментариев
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Вопрос не куда ты переходишь, а как. Паршивлюк спокойно отыграл за Динамо много лет и не перестал быть уважаемым в Кб. Примеров миграции из Динамо в КБ и обратно полно. Поэтому скорее всего в деньгах дело
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+90
наверное ЗП маленькую озвучили
+54
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+53
огласите весь список непринципиальных соперников «Спартака»
+34
-3
+31
- Алло, Жора не будет у вас играть.
- Алло, кто? Где играть?
- Всё, давайте, нам некогда. Еще в Химки звонить
+28
-2
+26
Агентские бредни про верность ромбу.
+24
-3
+21
Ответ Алексей Иванов
наверное ЗП маленькую озвучили
да он им впринципе ненужен , бред полнейший ,это даже менее правдаподобно чем соболев в зените !!!
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Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. Динамо и ЦСКА - наши принципиальные соперники. В отличие от всяких фотоаппаратов.
Конечно , не хочется называть соперника принципиальным когда он тебя на поле много лет уже во все щели любит ))
+31
-16
+15
Ответ Юрий Кечко
Конечно , не хочется называть соперника принципиальным когда он тебя на поле много лет уже во все щели любит ))
Я уже много раз объяснял. У Спартака есть следующие принципиальные соперники: Динамо (М), Динамо (К), ЦСКА, Торпедо, Динамо (Тб). Зенит слишком мелкая и провинциальная команда без истории для того, чтобы был нашим соперником. Пусть проводит дерби с Петротрестом, или заявляется в чемпионат Ингерманландии. Быть нашим принципиальным соперником он недостоин по причине своей микроскопичности и местечковости.
+22
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+13
В чем принципиальность?
Да и Динамо он не нужен
+10
0
+10
Ответ nosser
Вопрос не куда ты переходишь, а как. Паршивлюк спокойно отыграл за Динамо много лет и не перестал быть уважаемым в Кб. Примеров миграции из Динамо в КБ и обратно полно. Поэтому скорее всего в деньгах дело
Да агентские игры, может. Не факт, что вообще был интерес.
+9
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Настоящий капитан Спартака - Сергей Паршивлюк перешел и ничего. Сразу же все по-честному сказал перед болельщиками и ни у кого никаких вопросов никогда не было. А тут, воспитанник Локо не хочет играть за принципиального соперника Спартака…
+9
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+8
чота многовато принципиальных соперников🤔
+8
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- Алло, Динамо? Я к вам не буду переходить!
- Жора, но ты сам позвонил, мы и не собирались...
- Всё! Не уговаривайте, вешаю трубку!
+9
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ох уж эти сказочники ..
+10
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+8
Что «метарэйтингс», что ваня карпов, всё одно - желтуха беспросветная… Придумают по пьяни хрень и в сеть её, пущай обсуждают. Достали пустобрёхи.
+5
0
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Джикия с Лещуком таких дел бы наворотили)
+8
-3
+5
Ответ Алешка Терминатор
Я уже много раз объяснял. У Спартака есть следующие принципиальные соперники: Динамо (М), Динамо (К), ЦСКА, Торпедо, Динамо (Тб). Зенит слишком мелкая и провинциальная команда без истории для того, чтобы был нашим соперником. Пусть проводит дерби с Петротрестом, или заявляется в чемпионат Ингерманландии. Быть нашим принципиальным соперником он недостоин по причине своей микроскопичности и местечковости.
Да всем пофиг, что ты там объяснял)
+8
-3
+5
Ответ nosser
Вопрос не куда ты переходишь, а как. Паршивлюк спокойно отыграл за Динамо много лет и не перестал быть уважаемым в Кб. Примеров миграции из Динамо в КБ и обратно полно. Поэтому скорее всего в деньгах дело
Я думаю, что не было там предложений, это утка.
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Наверно агент вбросил, типо смотри Спартак, такому патриоту зажал деняк
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Джикия отказался от перехода в Динамо из за нежелания играть.
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Ага. У Спартака весь чемп - принципиальные соперники) уж в наш век комерции, когда из Зенита в Спартак переходили и обратно, смешно говорить о таких принципах)
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Так то щас все для Спартака принципиальные соперники
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Принцип - деньги)))
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Ответ VladislavZ
огласите весь список непринципиальных соперников «Спартака»
Зенит времен Березовского в рамке
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Химки, только Химки. Пусть деревянными членами торгует.
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почему все верят сразу что человек искрене готов играть за свою команду,и не хочет уходить,не то что Дзюба,почему все верят что он искренен,.Люди верить надо в хорошее и доверять другим,пусть если у него меркантильные цели это на его совести,и если это правда то игра у него небудет складываться играя в Спартаке,если он останется,а так поживем увидим
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Астана ждет!
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Сейчас появятся опровержения от Динамо, что никаких переговоров с Джикией не ведётся!
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слава богу, фух, пронесло
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Что чушь ? Зачем он Динамо ?,разве Махачкалинскому …
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+2
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